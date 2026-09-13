Apple představil iPhone 18 Pro i ohebný Duo, Google nasazuje Gemini do Windows: To nej z týdne #37

Zdroj: Apple
Máme za sebou další týden plný technologických novinek, představených zařízení i aktualizací. Níže najdete výběr článků a témat, která by vám neměla uniknout.
Tip: Chcete mít souhrn novinek každou neděli přímo ve své e-mailové schránce? Přihlaste se k odběru našeho newsletteru na Substacku.
Vyzkoušeli jsme RugOne Xsnap 7 Pro s odnímatelnou kamerou
Na veletrhu IFA občas narazíme i na zajímavý netradiční telefon. Jeden se nám podařilo najít u stánku společnosti RugOne. Pokud je vám tato značka stejně jako mě neznámá, spadá pod výrobce Ulefone. To už je známější firma. Nový RugOne Xsnap 7 Pro zaujme především odnímatelnou akční kamerou. Jaké jsou naše první dojmy? [Přečíst celý článek ➔]
Huawei Pura X View: Sázka na širokoúhlý displej a vysokou kapacitu akumulátoru
Huawei sice ukázalo model Pura X View minulý měsíc, ale až nyní došlo na kompletní odhalení specifikací. Ty jasně řadí novinku mezi top modely. Jen tedy fotografická výbava není nejlepší ani na Huawei. Zde se trochu šetřilo, například u ultra širokoúhlého snímače. Základní model vychází na cca 18 600 Kč bez daně a poplatků. Uvidíme, jestli tento formát někdo okopíruje nebo nasadí do své nabídky. Není ale jasné, jestli Huawei pošle Pura X View do světa. [Přečíst celý článek ➔]
Vodafone mění nabídku předplacených karet: sází na balíčky se zvýhodněním
Po nějaké době zde máme další úpravu nabídky od mobilního operátora Vodafone. Tentokrát se zaměřil na předplacené karty, které lehce upravil, ale hlavně se zaměřil na samotnou nabídku dodatečných balíčků. [Přečíst celý článek ➔]
Konkurence pro skládačky roste. Xiaomi 18 Fold přichází s netradiční konstrukcí
Dlouho se mluví o vstupu Applu do segmentu ohebných zařízení a zanedlouho se dočkáme prvotiny, ale mezi tím zde máme Xiaomi 18 Fold, který jsme mohli vidět na veletrhu IFA v Berlíně. Až nyní ale došlo k představení. [Přečíst celý článek ➔]
Nový Huawei Mate XT 2 láká na odolnost IP59 a soukromý displej
Před rokem Huawei uvedl svůj druhý trifold s označením Mate XTs a dnes zde máme plnohodnotné pokračování v podobě Huawei Mate XT 2. Firma si nechala záležet a dalo by se říci, že je novinka dostupná ve třech variantách. [Přečíst celý článek ➔]
Případ podzimu se otevírá: DevFest.cz 2026 přináší do Uhelného Mlýna světové řečníky a film-noir záhadu
Ve stínech industriálního Uhelného mlýna v Libčicích nad Vltavou se schyluje k události, která nenechá klidnými žádné nadšence do technologií. Již jedenáctý ročník komunitní konference DevFest.cz otevře své brány 30. října 2026. 2 podia, 22 přednášek a 25 speakerů. Letošní ročník ale nebude jen o kódu a inovacích – ponese se v temném, podmanivém duchu film-noir detektivky. Kdo si nechá tento případ ujít, přijde o technologickou událost roku. [Přečíst celý článek ➔]
Viděli jsme geniální modulární nabíjecí dok od Daily Objects
Během našeho toulání po veletrhu IFA v Berlíně občas narazíme na úplně nové firmy. Tentokrát jsme letos narazili na firmu s názvem Daily Objects. Ta pochází z Indie, kde jejich produkty i částečně vyrábí. Zaujala nás však svým modulárním nabíjecím dokem a dalším stylovým příslušenstvím. [Přečíst celý článek ➔]
Sony představuje nové verze u oblíbených náhlavních sluchátek
Na český trh od společnosti Sony vstupuje rovnou trojice nových sluchátek v náhlavním provedení. Výrobce si pro široké spektrum uživatelů připravil nové generace oblíbených řad a bez problému uspokojí jak náročné, tak i skromné posluchače. Novinky přicházejí hlavně s vylepšeným zvukem, prodlouženou výdrží baterie a širokou paletou atraktivních barev. [Přečíst celý článek ➔]
Nová éra mobilního výkonu: ARM sází na čipy C2 a integraci AI přímo do zařízení
O společnosti ARM se tak moc často nehovoří. Důvod je jednoduchý, nevyrábí zařízení a ani nestojí přímo za produkty pro koncové uživatele. I tak se jedná o klíčovou společnost, která vytváří základy pro většinu mobilních procesorů. Právě na technologiích ARM jsou založeny procesory od Mediateku, Qualcommu, Applu a dalších. Minulý rok jsme se dočkali představení nových jader ARM C1-Ultra, C1-Premium, C1-Pro a C1-Nano. Po roce zde máme další generaci s bonusem navíc. [Přečíst celý článek ➔]
Apple dnes odhaluje novinky, živý přenos nachystán
Apple má již nachystaný živý přenos na Youtube, ale pokud si chcete užít dnešní událost netradičně, můžete ji sledovat s námi v Peak Design Store v Praze. [Přečíst celý článek ➔]
iPhone 18 Pro a Pro Max oficiálně – přináší variabilní clonu
Apple změnil styl představování novinek, ale je to pochopitelné. V podstatě vždy jednou za rok vydal hlavní mobily. Vzhledem k tomu, že řadu rozšířil o další zařízení, tak by riskoval, že se pozornost upře na jeden nebo dva modely, a zbytek bude v ústranní. Tím, že dnes představuje jen vyšší modely, pozornost se rozloží. Na nižší verze si budeme muset chvíli počkat, zřejmě do jara příštího roku. Kromě iPhonu Duo zde tedy máme iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. [Přečíst celý článek ➔]
iPhone Duo: Apple vstupuje na trh ohebných zařízení s ambiciózní výbavou
Po mnoha letech spekulací jsme se nakonec dočkali, iPhone Duo. Apple si nedal dost práce s originálním názvem, jelikož jsme zde měli v minulosti Surface Duo. Kromě využití názvu je vidět i podobnost v oblasti formátu, jenže Microsoft s novinkou přišel až příliš brzy a bez ohebného displeje. iPhone Duo mohl působit originálně, pokud by přišel v minulém roce, ale dnes obsazuje čtvrtou pozici, jelikož na trhu jsou již Xiaomi 18 Fold, Galaxy Z Fold8 (recenze) a HUAWEI Pura X Max. [Přečíst celý článek ➔]
Apple zdražil starší iPhony, dokonce o 19,1 % u některých modelů
Dnes jsme se dočkali novinek iPhone Duo a také iPhone 18 Pro a Pro Max. Předpokládali jsme, že Apple asi zdraží původní, tedy starší modely, což se nyní potvrzuje. Udělali jsme si schválně přehled cen před dnešním představením a po. Data jsou jasná. [Přečíst celý článek ➔]
OpenAI uvádí model ChatGPT Images 2.5, sází na přesnější úpravy a práci s předlohou
OpenAI nasadilo před nějakou dobou značně vylepšený model pro generování obrázkům. Z vlastní zkušenosti můžeme říci, že je lepší než od Googlu. Nyní asi OpenAI se o trochu více vzdálí Gemini s novým modelem ChatGPT Images 2.5. [Přečíst celý článek ➔]
Gemini Live míří do Android Auto: Hlasová konverzace bez přerušování
Google se snaží postupně vylepšovat Android Auto a jde cestou drobnějších aktualizací, případně nasazuje jednu novinku za druhou. Nechce jednou za čas vydat větší sadu změn, aby nezmátl uživatele, zejména v autě. V poslední době jsme například zaznamenali několik změn a dnes tu máme další. Týká se Gemini. [Přečíst celý článek ➔]
Podcast: Appka od PPPeter, návrat Huawei do hry a nálož dalších novinek
Tentokrát v komornějším složení, ale o to nabitější novinkami! V novém dílu se podíváme na nekompromisní Poco F9 Pro a Ultra – nabízí vlajkový výkon za rozumné peníze? Motorola se vrací k plnohodnotnému Wear OS a spojuje síly s Polarem, zatímco Huawei zahajuje odvážný pokus prorazit s HarmonyOS v Evropě a stát se skutečným třetím hráčem. K tomu přihodíme novou generaci Gemini 3.8 od Googlu, třítýdenní výdrž u Xiaomi Smart Band 11, výhodné tarify od Vodafonu pro učitele a gastro-cestovatelskou appku AWOL od tvůrce PPPeter. [Přečíst celý článek ➔]
Google Gemini konečně dostupný pro Windows: AI na jedno kliknutí
Museli jsme si počkat několik měsíců, než Google vydal aplikaci Gemini i pro Windows. Konečně jsme se dočkali a již nyní můžete stahovat z adresy gemini.google/desktop. V podstatě takto máte takto dostupné Gemini na jednu klávesovou zkratku, dle volby. Primárně je nastavena kombinace ALT+mezerník. Dá se tedy říci, že se v tuto chvíli jedná o nejrychlejší cestu bez nutnosti spouštět webový prohlížeč. Na druhou stranu chybí sdílení aplikace, jako je tomu na macOS. [Přečíst celý článek ➔]
Dreame X60 Pro Ultra s výsuvným kartáčem nás na veletrhu zaujal
Značka Dreame měla v rámci veletrhu IFA v Berlíně vskutku velkou expozici, patřil jí dokonce jeden celý menší pavilon. Tam ukazovala celou řadu novinek včetně robotických vysavačů. [Přečíst celý článek ➔]
Android 17 – které mobily mají dostupnou aktualizaci
Google nakonec bez nějakého většího ohlášení vydal stabilní verzi Androidu 17. Rovnou aktualizace zamířila na mobily Pixel a snad co nevidět budou následovat další zařízení. Novinek je celkem dost, přičemž se vývojáři zaměřili na AI, multitasking a jiné funkce. [Přečíst celý článek ➔]
WhatsApp umožní hovory i uživatelům bez účtu, bude stačit odkaz a webový prohlížeč
WhatsApp vylepšuje použitelnost své aplikace a nově ji chce zpřístupnit také lidem bez vlastního účtu. Po nedávném zavedení chatů pro hosty nyní připravuje také hovory přes webový prohlížeč. Příjemce odkazu tak nebude muset mít účet ani nainstalovanou aplikaci. Novinka zatím není dostupná ani uživatelům beta verze. WhatsApp ji stále vyvíjí a zatím neoznámil, kdy ji zpřístupní veřejnosti. [Přečíst celý článek ➔]
Viděli jsme bezdrátovou powerbanku s větráčkem, Anker MagGo 2 Pro
Společnost Anker měla na veletrhu IFA v Berlíně poměrně velký stánek a představila několik novinek včetně cíle sjednotit všechny její podznačky pod název Anker. Nás zaujala nová bezdrátová nabíječka, která má dokonce větráček a větší výkon. [Přečíst celý článek ➔]
Předchozí týden: Poco F9, novinky v Androidu a expanze YouTube Premium: To nej z týdne #36
Půjčíte někomu odemknutý telefon z ruky bez dozoru?
Komentáře