Apple odhalí novinky 9. září, hlavní pozornost patří modelu Ultra

Zdroj: Apple
Po nějaké době zde máme oznámení Applu kolem představení dalších novinek v oblasti mobilů a příslušenství. Jako obvykle toho moc neprozradil, ale spekulace kolují již nějakou dobu.
Apple představuje čipy M6 a M5 Ultra. První 2nm čip míří do Macu mini, nejvýkonnější M5 Ultra do Macu Studio
„Surprise and shine“
Podzimní událost dostala podtitulek „Surprise and shine“, což by se dalo volně přeložit jako „Překvapit a zazářit“. Samotná událost se odehraje 9. září v 19:00 našeho času. Jako obvykle ji bude možné sledovat i na Youtube, jak je zvykem z poslední doby. Ostatně již nyní je nachystán odkaz na představení.
Sice Apple neuvedl, co bude představeno, ale podle spekulací se letos nedočkáme kompletní řady iPhonů. Konkrétně má firma uvést iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, ale hlavní hvězdou má být ohebný iPhone, který asi ponese označení iPhone Ultra. Kromě toho se dočkáme možná i nějakého příslušenství.
- iPhone Air 2 má dostat druhý 48Mpx fotoaparát a menší Dynamic Island
- iPhone 18 by po letech mohl schovat kompletně všechny senzory pod displej
Co se týče zařízení iPhone 18, iPhone 18e a iPhone Air 2, tak si budeme muset počkat do jara 2027, tedy podle toho, co aktuálně víme.
Zdroje: 9to5mac.com, x.com, youtube.com
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