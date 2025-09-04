Huawei Mate XTs je druhý tri-fold na trhu, a s podporou stylusu

Zdroj: Huawei
Minulý rok Huawei představil Mate XT, první tri-fold zařízení na trhu. Dnes zde máme pokračování v podobě Huawei Mate XTs, což by se dalo popsat jako volné pokračování. Sice mnozí novinku označují za druhou generaci, ale spíše si na skutečný další nový model budeme muset počkat.
Huawei Mate XT: Trifold v rukou ohromí
Huawei Mate XTs
Ve své podstatě má Huawei Mate XTs stejné specifikace jako Huawei Mate XT, ale několik rozdílů se zde najde. Nejsou ale v rozměrech, v displeji ani v baterii. I rychlosti nabíjení jsou stejné.
Došlo na výměnu procesoru. Místo Kirin 9010 je zde obsažen novější model Kirin 9020 s podporou 5G. Současně došlo na výměnu jednoho snímače na zadní straně. Konkrétně jsme se dočkali 40MPx senzoru u ultra širokoúhlého foťáku.
Asi nejpodstatnější a možná i nejviditelnější změnou je přímá podpora pro stylus. Zřejmě došlo na úpravu ochranné vrstvy, aby to displej vůbec přežil při delším používání. Stylus ale nemá prostor v těle, tudíž jej musíte mít někde poblíž, případně koupit nějaký ochranný obal s možností uchycení stylusu. Samotný stylus je aktivní, takže jde použít i jako ovladač.
Huawei Mate XTs má nastavenou cenu u základního modelu na 17 999 juanů, což je o 2000 juanů méně než startovní suma u Huawei Mate XT. I tak po přepočtu a připočítání poplatků se cena pohybuje kolem 69 000 Kč.
Specifikace Huawei Mate XTs
- displej: 6,4/7,9/10,2 palců, OLED, LTPO, 2232 × 1008 / 2232 × 2048 / 2232 × 3184 pixelů
- procesor: Kirin 9020 5G
- RAM: 16 GB RAM
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
- HarmonyOS 5.1
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, F1,4~F4,0, OIS
- 40 MPx, ultra širokoúhlý
- 12 MPx, periskopický, OIS, 5,5x zoom
- přední – 8 MPx
- zadní – 50 MPx, F1,4~F4,0, OIS
- USB 3.1 GEN1, podporuje DP1.2
- čtečka otisků prstů na straně
- Bluetooth 5.2, Wifi 6, NFC, GPS (L1 + L5 duální frekvence)/AGPS/GLONASS/Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b čtyři frekvence)/GALILEO (E1 + E5a + E5b tři frekvence)/QZSS (L1 + L5 duální frekvence)/NavIC
- baterie: 5600 mAh + 66W USB C, 50 W bezdrátově
Zdroje: theverge.com, gsmarena.com
