Nová éra mobilního výkonu: ARM sází na čipy C2 a integraci AI přímo do zařízení

Zdroj: ARM
O společnosti ARM se tak moc často nehovoří. Důvod je jednoduchý, nevyrábí zařízení a ani nestojí přímo za produkty pro koncové uživatele. I tak se jedná o klíčovou společnost, která vytváří základy pro většinu mobilních procesorů. Právě na technologiích ARM jsou založeny procesory od Mediateku, Qualcommu, Applu a dalších. Minulý rok jsme se dočkali představení nových jader ARM C1-Ultra, C1-Premium, C1-Pro a C1-Nano. Po roce zde máme další generaci s bonusem navíc.
C2-Ultra a Arm C2-Pro
Tentokrát jsme se dočkali uvedení jader C2-Ultra a Arm C2-Pro , kde se společnost samozřejmě zaměřila na výkon, ale větší důraz je zde na AI. Například verze Ultra nabízí o 15 % vyšší výkon na jednovláknové úlohy. Současně se máme těšit na zrychlení procházení webů o 15 %, 12% zrychlení spouštění aplikací a v případě vícevláknových úloh má poskočit výkon o 12 %. V případě AI došlo ke 1,7násobnému zrychlení.
Současně jsme se dočkali uvedení nové grafiky Mali G2-Ultra NX, kde také došlo na zacílení na AI. Společnost uvádí, že GPU obsahuje specifické AI akcelerátory, přičemž nedochází k nadměrné spotřebě energie, což se u mobilů hodí. Ale nechybí vylepšení i v běžných oblastech. Například je integrována třetí generace RTU (Ray Tracing Unit).
Současně došlo na uvedení CSS for Mobile 2, což zahrnuje grafickou kartu Arm Mali G2-Ultra NX, cluster procesorů Arm C2 s technologií SME2 a další technologie. Jedná se o novou výpočetní platformu s nativní umělou inteligencí. Jinak řečeno, zde se firma zaměřila na agentní práce, takže se mohou modely přesunout do mobilů a mohou být méně závislé na serverech, ale také se nabízí využití u herních zařízení.
Papírově vše vypadá velmi dobře, jenže bude záležet na výrobcích mobilních procesorů, co integrují, co využijí a co se konkrétně nabídne. Dle dostupných informací se mají tyto novinky objevit v prvních zařízeních již letos.
Zdroje: neowin.net, newsroom.arm.com, newsroom.arm.com
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