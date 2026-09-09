Nová éra mobilního výkonu: ARM sází na čipy C2 a integraci AI přímo do zařízení

• 9. 9. 2026#Ostatní
Nová éra mobilního výkonu: ARM sází na čipy C2 a integraci AI přímo do zařízení

Zdroj: ARM

O společnosti ARM se tak moc často nehovoří. Důvod je jednoduchý, nevyrábí zařízení a ani nestojí přímo za produkty pro koncové uživatele. I tak se jedná o klíčovou společnost, která vytváří základy pro většinu mobilních procesorů. Právě na technologiích ARM jsou založeny procesory od Mediateku, Qualcommu, Applu a dalších. Minulý rok jsme se dočkali představení nových jader ARM C1-Ultra, C1-Premium, C1-Pro a C1-Nano. Po roce zde máme další generaci s bonusem navíc.

C2-Ultra a Arm C2-Pro

Tentokrát jsme se dočkali uvedení jader C2-Ultra a Arm C2-Pro , kde se společnost samozřejmě zaměřila na výkon, ale větší důraz je zde na AI. Například verze Ultra nabízí o 15 % vyšší výkon na jednovláknové úlohy. Současně se máme těšit na zrychlení procházení webů o 15 %, 12% zrychlení spouštění aplikací a v případě vícevláknových úloh má poskočit výkon o 12 %. V případě AI došlo ke 1,7násobnému zrychlení.

Současně jsme se dočkali uvedení nové grafiky Mali G2-Ultra NX, kde také došlo na zacílení na AI. Společnost uvádí, že GPU obsahuje specifické AI akcelerátory, přičemž nedochází k nadměrné spotřebě energie, což se u mobilů hodí. Ale nechybí vylepšení i v běžných oblastech. Například je integrována třetí generace RTU (Ray Tracing Unit).

Současně došlo na uvedení CSS for Mobile 2, což zahrnuje grafickou kartu Arm Mali G2-Ultra NX, cluster procesorů Arm C2 s technologií SME2 a další technologie. Jedná se o novou výpočetní platformu s nativní umělou inteligencí. Jinak řečeno, zde se firma zaměřila na agentní práce, takže se mohou modely přesunout do mobilů a mohou být méně závislé na serverech, ale také se nabízí využití u herních zařízení.

Arm Newsroom CSS for Mobile 2 launch slide 13 1280x720

Zdroj: ARM

Papírově vše vypadá velmi dobře, jenže bude záležet na výrobcích mobilních procesorů, co integrují, co využijí a co se konkrétně nabídne. Dle dostupných informací se mají tyto novinky objevit v prvních zařízeních již letos.

Zdroje: neowin.net, newsroom.arm.com, newsroom.arm.com

Konec anonymních VPN v Evropě? Drsná pravidla přicházejí 🔒

💡ANKETA: Půjčíte někomu odemknutý telefon z ruky bez dozoru?

Načítání...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim