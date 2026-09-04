Přijďte s námi sledovat Apple Keynote do Peak Design Store v Praze a vyhrajte jednu z cen

Zdroj: Peak Design
Již příští středu 9. září Apple velmi pravděpodobně představí novou generaci telefonů iPhone a chytrých hodinek Apple Watch. My to samozřejmě budeme sledovat, tentokrát však u toho můžete být s námi. Ve spolupráci se značkou Peak Design můžete dorazit přímo do jejich pražského obchodu Peak Design Store a rovnou si i zasoutěžit o kryt a peněženku.
Sledujte Apple Keynote osobně s námi
Na akci konkrétně plánuji dorazit já osobně, a samozřejmě zde nebude chybět zástupce z Peak Design. Těšit se můžete na živé promítání nebo také welcome drink. Akce začíná v 18:30, přičemž samotná keynote začne pak v 19 hodin našeho času. Po skončení se s námi můžete pobavit o prvních pocitech a zasoutěžit si o kryt na nový telefon a příslušenství k telefonu. Hrajeme o Peak Design Everyday Case a Peak Design Slim Wallet. Součástí akce je i night shopping novinek.
- Místo konání: Peak Design Store, Senovážné náměstí 982/20, 110 00 Prague 1, Czechia
Kryty a příslušenství pro mobil Peak Design už jsme na našem webu v minulosti párkrát testovali. Zmíním nedávnou recenzi na iPhone 16 Pro, kterou si můžete přečíst zde a nebo starší test s více kousky příslušenství Peak Design mobile zde.
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