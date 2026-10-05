Nové hodinky od Mobvoi jsou diktafonem na zápěstí, nahrají a shrnou klidně celou poradu

Zdroj: Gadgets and Wearables
Porady, rozhovory i telefonáty. Právě na tyhle činnosti cílí čínská značka Mobvoi se svými novými chytrými hodinkami TicNote Watch. Ty zvládnou nahrát, přepsat a shrnout celý rozhovor i bez přítomnosti vašeho telefonu.
Mobvoi přichází s asistentem na zápěstí
Nepříliš známá značka Mobvoi, která si své jméno udělala především mezi fanoušky operačního systému Wear OS, zkouší něco nového. Vydává totiž TicNote Watch, chytré hodinky se zaměřením na práci s vašimi rozhovory. Výrobce tak cílí na ty, kteří tráví den na schůzkách, včetně například i novinářů.
O nahrávání zvuku se starají dva mikrofony s dosahem až pět metrů a redukcí šumu. Hodinky dokáží na jedno nabití nahrávat až 24 hodin a do jejich paměti se vejde 200 hodin záznamů. To nejdůležitější se však děje až po nahrávání. Po jeho skončení totiž nastupuje na scénu umělá inteligence, která celý záznam přepíše na text a vytvoří shrnutí či myšlenkovou mapu.
Pokud vás něco během rozhovoru zaujme, stačí klepnout na displej hodinek a část konverzace se zvýrazní jako důležitá. Přepis v reálném čase pak mají hodinky zvládat v celkem 17 jazycích, a to s celkovou úspěšností 98 %. Po synchronizaci do aplikace už překlad zvládne 120 jazyků.
Mimo zpracovávání zvukových záznamů si ale chytré hodinky zachovávají i klasické funkce, jako je měření srdečního tepu, kyslíku v krvi, spánku a dalších metrik. Sportovcům pak nebude chybět ani zabudovaná GPS a více než 100 druhů sportovních režimů. Cena hodinek začíná na 249 dolarech (zhruba 5400 korun českých), ale v rámci zaváděcí akce jsou nyní hodinky k dispozici za pouhých 199 dolarů (asi 4300 korun českých).
Zdroje: prnewswire.com, androidauthority.com
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