iPhone Duo: Apple vstupuje na trh ohebných zařízení s ambiciózní výbavou

Zdroj: Apple1
Po mnoha letech spekulací jsme se nakonec dočkali, iPhone Duo. Apple si nedal dost práce s originálním názvem, jelikož jsme zde měli v minulosti Surface Duo. Kromě využití názvu je vidět i podobnost v oblasti formátu, jenže Microsoft s novinkou přišel až příliš brzy a bez ohebného displeje. iPhone Duo mohl působit originálně, pokud by přišel v minulém roce, ale dnes obsazuje čtvrtou pozici, jelikož na trhu jsou již Xiaomi 18 Fold, Galaxy Z Fold8 (recenze) a HUAWEI Pura X Max.
iPhone 18 Pro a Pro Max oficiálně – přináší variabilní clonu
iPhone Duo
Veškeré spekulace se potvrdily, ale jednou věcí asi Apple překvapil. Vnitřní kamera je poprvé ukryta přímo pod displejem na pravé horní straně. Něco takového v minulosti použil Samsung, ale vrátil se k běžnému otvoru. Apple nabral odvahu a přinesl něco odvážného, konečně. Není to ale jen o ohebném mechanismu a displeji. Nechal si záležet i na softwaru.
Nejenže se aplikace přizpůsobují a ovládací prvky reagují na to, jak aktuálně používáte zařízení. Navíc si pohrál i s animacemi při otvírání a zavírání. Vnitřní panel má úhlopříčku 7,6 palců a vnější pak 5,4 palců. Dokonce na obou panelech bude možnost používat stylus, tedy Apple Pencil. Samozřejmě se Apple pochlubil speciální nanotechnologií a vylepšenou strukturou, aby ohyb byl nepatrný, i při přejíždění prstem. Dokonce je zde i titanový plát pro vylepšení rovnosti displeje.
Jak se předpokládalo, máme zde i návrat TouchID, tedy běžná čtečka otisků prstů. Je umístěna na straně. Apple se pochlubil i vylepšenými reproduktory s prostorovým efektem. Dobrou zprávou je zvýšená odolnost. Konkrétně iPhone Duo splňuje certifikaci IP68. Mimo jiné má zadní i přední strana keramickou úpravu pro zvýšení odolnosti.
Co se týče výkonu, je zde samozřejmě 2nm novinka Apple A20 Pro z iPhonu 18 Pro. Nabízí tedy o 37 % více výkonu než iPhone 17 Pro. Apple použil i svůj modem C2. Ten má například o 50 % rychlejší upload a podporuje i mmWave. Co se týče baterie, tak firma uvádí, že zvládne 24 hodin používání.
Na zadní straně je 48MPx foťák a pak 48MPx ultraširokoúhlý snímač. Co se týče foťáků v displejích, tak ty tentokrát moc nepromoval, jelikož právě hlavní sestava zastoupí i při pořizování selfie, jelikož vnější displej slouží jako obrovský hledáček.
Cena je nastavena na 1999 dolarů, přičemž předobjednávky startují 16. října a do prodeje zamíří 23. října. Česká cena začíná na 54 990 Kč.
Zdroj: Tisková konference
Komentáře
Martin Jeřábek9. 9. 2026, 22:20
Váží 254g to je děs 😁, jinak hlavní snímač je z 17e takže žádná sláva to nebude, jinak Motorola už začíná lákat taky na svůj Wide
https://x.com/Moto/status/2097746209247244714