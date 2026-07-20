Android 17 – které mobily mají dostupnou aktualizaci aktualizováno

• 20. 7. 2026#Aktualizace #Android
Android 17 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz

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Google nakonec bez nějakého většího ohlášení vydal stabilní verzi Androidu 17. Rovnou aktualizace zamířila na mobily Pixel a snad co nevidět budou následovat další zařízení. Novinek je celkem dost, přičemž se vývojáři zaměřili na AI, multitasking a jiné funkce.

Dostupnost aktualizace na Android 17

Stejně jako v minulých letech se pokusíme sledovat dostupnost aktualizací mobilů na Android 17. I tak oceníme i vaši pomoc. Pokud tedy zaznamenáte dostupnost Androidu 17 na svém zařízení, dejte nám vědět do komentářů název modelu a případně, jestli pochází z české distribuce nebo od operátora.

AfD Android 17

Zdroj: Google

  • Tučně zvýrazněné zařízení bylo nově přidáno do seznamu.
  • Značka „S“ znamená, že máme ověřenou dostupnost aktualizace na Android 17 u majitelů v České republice.
  • Některé modely dostávají aktualizaci po regionech.

Již máte aktualizaci na Android 17? Dejte nám vědět do komentářů.

Nově přidané modely

  • Xiaomi 17
  • Xiaomi 17 Ultra

Google

  • Pixel 6
  • Pixel 6 Pro
  • Pixel 6a (S)
  • Pixel 7
  • Pixel 7 Pro
  • Pixel 7a
  • Pixel Tablet
  • Pixel Fold
  • Pixel 8 (S)
  • Pixel 8 Pro (S)
  • Pixel 8a (S)
  • Pixel 9 (S)
  • Pixel 9 Pro XL
  • Pixel 9 Pro
  • Pixel 9 Pro Fold
  • Pixel 9a (S)
  • Pixel 10
  • Pixel 10 Pro XL
  • Pixel 10 Pro (S)
  • Pixel 10 Pro Fold
  • Pixel 10a

Xiaomi

  • Xiaomi 17
  • Xiaomi 17 Ultra

Zdroj: androidauthority.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Ivan Šuhajda

30. 6. 2026, 9:38

Dnes jsem naistaloval na Pixel 10 Pro. Mam i bug pro telefony s pracovním profilem a to mizejici nebo nefunkční widgety. Me to postihlo Aliexpress, Meteopres, Shazam, RadioCZ, PlayerPro, Kalendar.

Přemysl Vaculík

VIP 30. 6. 2026, 12:08

to je známá chyba, ale v dalším měsíci, asi za týden, asi bude oprava.

Martin B.

22. 6. 2026, 18:48

Potvrdzujem dostupnosť na Pixel 8 a Pixel 8 Pro.

Přemysl Vaculík

VIP 23. 6. 2026, 15:51

Díky, přidáno.

david_13

20. 6. 2026, 8:38

Jsem opravdu zvědavý, jak rychle budou probíhat aktualizace na A17. Na předešlou verzi se u některých výrobců čekalo i bezmála rok.

Filip Rudolf

20. 6. 2026, 2:54

Můžu potvrdit i na pixelu 6a 👍

Přemysl Vaculík

VIP 20. 6. 2026, 12:13

Díky, přidáno.

Michal Ouhrabka

18. 6. 2026, 20:10

Dnes 18.6. Pixel 9

Přemysl Vaculík

VIP 19. 6. 2026, 6:52

Díky, doplněno.

Pavel Horák

18. 6. 2026, 19:50

Doplňuji i Pixel 9a, rovněž česká distribuce (Alza).

Přemysl Vaculík

VIP 19. 6. 2026, 6:52

Díky, doplněno.

Michal Krajči

18. 6. 2026, 8:31

jj, tiež si užívam nový Androiid 17 už… ale na prvý pohľad žiadne zmeny čo by stáli za zmienku :-)

Přemysl Vaculík

VIP 18. 6. 2026, 19:38

Které modely?

Pavel Horák

18. 6. 2026, 4:07

Potvrzuji Android 17 na dvou telefonech Pixel 8a z české distribuce (Alza).
Instalace v pořádku (vyžadovala ruční iniciaci), vše běží i funguje jak má.

Přemysl Vaculík

VIP 18. 6. 2026, 4:56

Díky, zaevidováno.

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