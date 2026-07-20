Android 17 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz15
Google nakonec bez nějakého většího ohlášení vydal stabilní verzi Androidu 17. Rovnou aktualizace zamířila na mobily Pixel a snad co nevidět budou následovat další zařízení. Novinek je celkem dost, přičemž se vývojáři zaměřili na AI, multitasking a jiné funkce.
- Novinky v Androidu 17 – Continue On, lepší snímky a obrazovek a další
- Novinky v Androidu 17 – novinky pro dvě SIM, nový Easter Egg a další změny
- Novinky v Androidu 17 – prioritní nabíjení, lepší nastavení VPN a další novinky
- Novinky v Androidu 17 – automatický PIN, bubliny a nové funkce pro soukromí
- Novinky v Androidu 17 – grafické drobnosti a odhalení kódového označení
Dostupnost aktualizace na Android 17
Stejně jako v minulých letech se pokusíme sledovat dostupnost aktualizací mobilů na Android 17. I tak oceníme i vaši pomoc. Pokud tedy zaznamenáte dostupnost Androidu 17 na svém zařízení, dejte nám vědět do komentářů název modelu a případně, jestli pochází z české distribuce nebo od operátora.
- Tučně zvýrazněné zařízení bylo nově přidáno do seznamu.
- Značka „S“ znamená, že máme ověřenou dostupnost aktualizace na Android 17 u majitelů v České republice.
- Některé modely dostávají aktualizaci po regionech.
Již máte aktualizaci na Android 17? Dejte nám vědět do komentářů.
Nově přidané modely
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Ultra
- Pixel 6
- Pixel 6 Pro
- Pixel 6a (S)
- Pixel 7
- Pixel 7 Pro
- Pixel 7a
- Pixel Tablet
- Pixel Fold
- Pixel 8 (S)
- Pixel 8 Pro (S)
- Pixel 8a (S)
- Pixel 9 (S)
- Pixel 9 Pro XL
- Pixel 9 Pro
- Pixel 9 Pro Fold
- Pixel 9a (S)
- Pixel 10
- Pixel 10 Pro XL
- Pixel 10 Pro (S)
- Pixel 10 Pro Fold
- Pixel 10a
Xiaomi
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Ultra
Zdroj: androidauthority.com
Komentáře
Ivan Šuhajda30. 6. 2026, 9:38
Dnes jsem naistaloval na Pixel 10 Pro. Mam i bug pro telefony s pracovním profilem a to mizejici nebo nefunkční widgety. Me to postihlo Aliexpress, Meteopres, Shazam, RadioCZ, PlayerPro, Kalendar.
Přemysl Vaculík30. 6. 2026, 12:08
to je známá chyba, ale v dalším měsíci, asi za týden, asi bude oprava.
Martin B.22. 6. 2026, 18:48
Potvrdzujem dostupnosť na Pixel 8 a Pixel 8 Pro.
Přemysl Vaculík23. 6. 2026, 15:51
Díky, přidáno.
david_1320. 6. 2026, 8:38
Jsem opravdu zvědavý, jak rychle budou probíhat aktualizace na A17. Na předešlou verzi se u některých výrobců čekalo i bezmála rok.
Filip Rudolf20. 6. 2026, 2:54
Můžu potvrdit i na pixelu 6a 👍
Přemysl Vaculík20. 6. 2026, 12:13
Díky, přidáno.
Michal Ouhrabka18. 6. 2026, 20:10
Dnes 18.6. Pixel 9
Přemysl Vaculík19. 6. 2026, 6:52
Díky, doplněno.
Pavel Horák18. 6. 2026, 19:50
Doplňuji i Pixel 9a, rovněž česká distribuce (Alza).
Přemysl Vaculík19. 6. 2026, 6:52
Díky, doplněno.
Michal Krajči18. 6. 2026, 8:31
jj, tiež si užívam nový Androiid 17 už… ale na prvý pohľad žiadne zmeny čo by stáli za zmienku :-)
Přemysl Vaculík18. 6. 2026, 19:38
Které modely?
Pavel Horák18. 6. 2026, 4:07
Potvrzuji Android 17 na dvou telefonech Pixel 8a z české distribuce (Alza).
Instalace v pořádku (vyžadovala ruční iniciaci), vše běží i funguje jak má.
Přemysl Vaculík18. 6. 2026, 4:56
Díky, zaevidováno.