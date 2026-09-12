WhatsApp umožní hovory i uživatelům bez účtu, bude stačit odkaz a webový prohlížeč

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp vylepšuje použitelnost své aplikace a nově ji chce zpřístupnit také lidem bez vlastního účtu. Po nedávném zavedení chatů pro hosty nyní připravuje také hovory přes webový prohlížeč. Příjemce odkazu tak nebude muset mít účet ani nainstalovanou aplikaci. Novinka zatím není dostupná ani uživatelům beta verze. WhatsApp ji stále vyvíjí a zatím neoznámil, kdy ji zpřístupní veřejnosti.
WhatsApp zpřístupňuje službu i pro neregistrované
Princip bude podobný jako u současných odkazů na hovory. Uživatel v aplikaci vytvoří na kartě Hovory odkaz, vybere typ hovoru a následně jej pošle dalším lidem. Pokud příjemce nemá účet, otevře odkaz v internetovém prohlížeči. WhatsApp Web mu následně zobrazí rozhraní hovoru a nabídne možnost pokračovat jako host bez instalace aplikace a registrace. Do samotného hovoru ale nebude možné vstoupit automaticky. Hostitel musí každého člověka bez účtu před připojením ručně schválit.
Schvalování hostů nebude možné vypnout
Povinné schvalování má zabránit tomu, aby se k hovoru snadno připojil kdokoliv, kdo získá příslušný odkaz. WhatsApp totiž u uživatele bez účtu nemůže ověřit jeho identitu stejným způsobem jako u registrovaných uživatelů. Ten, kdo odkaz na hovor vytvořil proto dostane možnost žádost přijmout nebo odmítnout.
Během hovoru může hosta také odebrat, přičemž odstraněný účastník se následně už nebude mít možnost znovu připojit. Hostitel může rovněž ukončit celý hovor pro všechny účastníky.
Hovory bez účtu zůstanou end-to-end šifrované
Absence účtu nebude znamenat, že hovory nebudou zabezpečené. WhatsApp chce i těchto hovorů použít stejný princip end-to-end šifrování jako u hovorů mezi registrovanými uživateli. Když host otevře odkaz v prohlížeči, WhatsApp Web vytvoří pro danou relaci unikátní identifikátor. Z něj následně vznikne šifrovací klíč chránící obsah hovoru. K vytvoření klíče tedy není potřeba klasický účet, postačí samotná relace vytvořená v prohlížeči. WhatsApp nemá mít k obsahu hovoru přístup.
Stejný technický základ využívají také již představené chaty pro hosty. Ty umožňují uživatelům bez WhatsApp účtu přijmout pozvánku v prohlížeči a komunikovat s registrovaným uživatelem prostřednictvím šifrovaného chatu. Mezi oběma funkcemi ale existuje důležitý rozdíl. Chat může zůstat aktivní až 10 dní bez další aktivity. Hovor naopak funguje pouze v reálném čase a po jeho ukončení končí i možnost se do něj znovu připojit.
Zdroj: wabetainfo.com
Komentáře