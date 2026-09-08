Viděli jsme geniální modulární nabíjecí dok od Daily Objects

Node Wireless Charging Ecosystem; zdroj: Dotekománie
Během našeho toulání po veletrhu IFA v Berlíně občas narazíme na úplně nové firmy. Tentokrát jsme letos narazili na firmu s názvem Daily Objects. Ta pochází z Indie, kde jejich produkty i částečně vyrábí. Zaujala nás však svým modulárním nabíjecím dokem a dalším stylovým příslušenstvím.
Skvělý modulární dok
Jejich produkty již získaly Red Dot Design Winner 2026 a já se nedivím. Vše, co jsme na stánku viděli, vypadalo vskutku designově. Začneme ale bezdrátovou nabíječkou v kombinaci s lampičkou.
Tento dok se jmenuje Node Wireless Charging Ecosystem a můžete ho mít buď se třemi nebo dvěma prvky, které se na podložce bezdrátově nabíjejí. Mezi prvky patří již zmíněná lampička, která má i svoji baterii o kapacitě 2600 mAh. Díky tomu dokáže svítit až 8 hodin a lze nastavit tři úrovně intenzity světla.
Dále je zde samozřejmě bezdrátová nabíječka s podporou Qi2 25W. Tu můžete mít buď ve formě puku a nebo se stojánkem. V případě druhé volby má pak vestavěnou 7800mAh baterii. Posledním prvkem je nabíjecí stojánek na Apple Watch. Zde chválím přítomnost vyššího nabíjecího výkonu 5 W, což zajistí rychlé dobíjení.
Cenovka se pak liší dle konfigurace, protože při nákupu si lze vybrat, jaké tři prvky chcete. Za sestavu v náhledovém obrázku dáte v přepočtu něco málo přes tři tisíce korun. Dostupnost zatím ale není oficiálně na našem trhu, pouze Indie a USA. Podle slov zástupců značky se však mohou brzy dostat na evropský trh.
Mimo nabíjecí dok měli Daily Objects na stánku i zajímavou powerbanku v kombinaci s nabíjením Apple Watch a také klasické zásuvky. Ty byly velmi stylové v mnoha barvách.
Video z veletrhu
@dotekomanie.cz
Geniální 3v1 nabíječka z Indie, co strčí Apple do kapsy?! 🤯 Daily Objects! Tohle je pecka z Indie od značky Daily Objects. Nabíjecí stanice 3v1, která posouvá modularitu na úplně nový level. Co všechno umí? • Kombinuje stylovou lampičku, nastavitelný stojánek a magnetický dock 💡 • Podporuje nový standard Qi2 s výkonem až 25 W pro bleskové bezdrátové nabíjení ⚡ • Modulární systém magnetických puků včetně 5W nabíječky pro Apple Watch ⌚ • Uvnitř stojánku je vlastní baterie s kapacitou 7800 mAh, takže funguje i jako powerbanka na cesty bez kabelů 🔋 Cena je kolem 300 dolarů (cca 7 000 Kč). V Evropě se zatím oficiálně neprodává, ale brzy by sem měla dorazit. Dává vám takový modulární koncept smysl na noční stolek, nebo je 300 dolarů za nabíječku moc? Napište do komentářů! 👇 #dailyobjects #qi2 #magsafe
Video můžete zhlédnout na Youtube i Instagramu.
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