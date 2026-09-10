Podcast: Appka od PPPeter, návrat Huawei do hry a nálož dalších novinek PODCAST

• 10. 9. 2026#Smartphony
Podcast: Appka od PPPeter, návrat Huawei do hry a nálož dalších novinek

Tentokrát v komornějším složení, ale o to nabitější novinkami! V novém dílu se podíváme na nekompromisní Poco F9 Pro a Ultra – nabízí vlajkový výkon za rozumné peníze? Motorola se vrací k plnohodnotnému Wear OS a spojuje síly s Polarem, zatímco Huawei zahajuje odvážný pokus prorazit s HarmonyOS v Evropě a stát se skutečným třetím hráčem. K tomu přihodíme novou generaci Gemini 3.8 od Googlu, třítýdenní výdrž u Xiaomi Smart Band 11, výhodné tarify od Vodafonu pro učitele a gastro-cestovatelskou appku AWOL od tvůrce PPPeter.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás bude provázet Přemysl Vaculík.

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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