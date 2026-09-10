Podcast: Appka od PPPeter, návrat Huawei do hry a nálož dalších novinek

Tentokrát v komornějším složení, ale o to nabitější novinkami! V novém dílu se podíváme na nekompromisní Poco F9 Pro a Ultra – nabízí vlajkový výkon za rozumné peníze? Motorola se vrací k plnohodnotnému Wear OS a spojuje síly s Polarem, zatímco Huawei zahajuje odvážný pokus prorazit s HarmonyOS v Evropě a stát se skutečným třetím hráčem. K tomu přihodíme novou generaci Gemini 3.8 od Googlu, třítýdenní výdrž u Xiaomi Smart Band 11, výhodné tarify od Vodafonu pro učitele a gastro-cestovatelskou appku AWOL od tvůrce PPPeter.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás bude provázet Přemysl Vaculík.
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Předchozí díly
- Podcast: Konečně skládačka, která dává smysl? Otestovali jsme Samsung Galaxy Fold 8!
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