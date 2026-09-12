Viděli jsme bezdrátovou powerbanku s větráčkem, Anker MagGo 2 Pro

Anker MagGo 2 Pro; zdroj: Dotekománie
Společnost Anker měla na veletrhu IFA v Berlíně poměrně velký stánek a představila několik novinek včetně cíle sjednotit všechny její podznačky pod název Anker. Nás zaujala nová bezdrátová nabíječka, která má dokonce větráček a větší výkon.
Anker MagGo 2 Pro
Anker MagGo 2 Pro s kapacitou 10 000 mAh nabízí bezdrátový nabíjecí výkon 25 W díky standardu Qi2 25W. Ten se letos konečně začíná rozšiřovat. Jelikož se však při tomto výkonu už může powerbanka i telefon zahřívat, integroval výrobce do těla malý větráček. Ten má na jedné straně mřížku pro vstup vzduchu a na druhé výstup. Větší iPhone 17 Pro Max má na 50 procent nabít za 25 minut.
Potěší také integrovaný stojánek nebo tři dostupná barevná provedení. Anker MagGo 2 Pro lze pak nabíjet přes USB-C maximálně 45 W. Na 80 procent kapacity se má nabít za 52 minut. Jistou zajímavostí je pak také displej na boku, kde vidíte různá data a nastavení.
Cenovka činí 109,99 dolarů, českou zatím neznáme.
Video z veletrhu
@dotekomanie.cz
Powerbanka s VĚTRÁKEM?! ❄️🔋 Anker vyřešil přehřívání mobilů! Bezdrátové nabíjení v létě nebo při zátěži obvykle znamená brutální zahřívání a zpomalení. Anker to vyřešil po svém – do nové powerbanky nacpal aktivní větrák! Co tahle novinka umí? • Aktivní chlazení udrží telefon v chladu i při plném výkonu 🌬️ • Podpora standardu Qi2 s bleskovým 25W bezdrátovým nabíjením ⚡ • Drátové nabíjení přes kabel zvládá až 45 W 🔌 • Nabíjení iPhonu 17 Pro – na 50 % se dostal za pouhých 25 minut! ⏱️ • Má praktický vyklápěcí stojánek a dorazí ve stříbrné, modré a šedé barvě 🎨 Cena je stanovená na 109 dolarů (v přepočtu cca 2 500 Kč), oficiální česká cenovka zatím nebyla oznámena. Dává vám aktivní větrák v powerbance smysl, nebo je to podle vás zbytečnost? Napište mi do komentářů! 👇 #anker #powerbanka #qi2 #iphone17pro #nabijeni
Video můžete zhlédnout i na Instagramu nebo Youtube.
Komentáře