Viděli jsme bezdrátovou powerbanku s větráčkem, Anker MagGo 2 Pro

• 12. 9. 2026#Příslušenství
Viděli jsme bezdrátovou powerbanku s větráčkem, Anker MagGo 2 Pro

Anker MagGo 2 Pro; zdroj: Dotekománie

Společnost Anker měla na veletrhu IFA v Berlíně poměrně velký stánek a představila několik novinek včetně cíle sjednotit všechny její podznačky pod název Anker. Nás zaujala nová bezdrátová nabíječka, která má dokonce větráček a větší výkon.

Anker MagGo 2 Pro

Anker MagGo 2 Pro s kapacitou 10 000 mAh nabízí bezdrátový nabíjecí výkon 25 W díky standardu Qi2 25W. Ten se letos konečně začíná rozšiřovat. Jelikož se však při tomto výkonu už může powerbanka i telefon zahřívat, integroval výrobce do těla malý větráček. Ten má na jedné straně mřížku pro vstup vzduchu a na druhé výstup. Větší iPhone 17 Pro Max má na 50 procent nabít za 25 minut.

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Anker MagGo 2 Pro; zdroj: Dotekománie

Potěší také integrovaný stojánek nebo tři dostupná barevná provedení. Anker MagGo 2 Pro lze pak nabíjet přes USB-C maximálně 45 W. Na 80 procent kapacity se má nabít za 52 minut. Jistou zajímavostí je pak také displej na boku, kde vidíte různá data a nastavení.

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Anker MagGo 2 Pro; zdroj: Dotekománie

Cenovka činí 109,99 dolarů, českou zatím neznáme.

Video z veletrhu

@dotekomanie.cz

Powerbanka s VĚTRÁKEM?! ❄️🔋 Anker vyřešil přehřívání mobilů! Bezdrátové nabíjení v létě nebo při zátěži obvykle znamená brutální zahřívání a zpomalení. Anker to vyřešil po svém – do nové powerbanky nacpal aktivní větrák! Co tahle novinka umí? • Aktivní chlazení udrží telefon v chladu i při plném výkonu 🌬️ • Podpora standardu Qi2 s bleskovým 25W bezdrátovým nabíjením ⚡ • Drátové nabíjení přes kabel zvládá až 45 W 🔌 • Nabíjení iPhonu 17 Pro – na 50 % se dostal za pouhých 25 minut! ⏱️ • Má praktický vyklápěcí stojánek a dorazí ve stříbrné, modré a šedé barvě 🎨 Cena je stanovená na 109 dolarů (v přepočtu cca 2 500 Kč), oficiální česká cenovka zatím nebyla oznámena. Dává vám aktivní větrák v powerbance smysl, nebo je to podle vás zbytečnost? Napište mi do komentářů! 👇 #anker #powerbanka #qi2 #iphone17pro #nabijeni

♬ original sound – dotekomanie.cz

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Profilovka

Senior Editor zaměřující se primárně na recenze, tvorbu obsahu na sociální sítě a náš podcast PZL. Nadšenec do moderních technologií, který na našem webu působí již od roku 2013. Mobilní telefony ho ale zajímají již od dětství.

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