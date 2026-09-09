Apple zdražil starší iPhony, dokonce o 19,1 % u některých modelů

• 9. 9. 2026#iOS #Smartphony
Apple zdražil starší iPhony, dokonce o 19,1 % u některých modelů

iPhone 17e; zdroj: Dotekománie

Dnes jsme se dočkali novinek iPhone Duo a také iPhone 18 Pro a Pro Max. Předpokládali jsme, že Apple asi zdraží původní, tedy starší modely, což se nyní potvrzuje. Udělali jsme si schválně přehled cen před dnešním představením a po. Data jsou jasná.

Vyřazeno i zdraženo

V první řadě Apple oficiálně přestal prodávat modely iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Dále z nabídky vyřadil iPhone 16 Plus. Nejmenší zdražení je vidět u iPhonu Air, kde cena poskočila o 5,6 nebo 6,7 %, podle verze. Nejvybavenější pak o 19,1 %.

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iPhone 17 nebyl ušetřen a zdražil o 10,3 % nebo 13 %. iPhone 17e byl postižen, stejně jako iPhone 16, kde je navýšení o 15 %.

Přehled cenových změn u iPhonů

ModelVerzePůvodní cenaNová cenaRozdíl
iPhone 17 Pro Max256 GB34 990 Kčnedostupné
iPhone 17 Pro Max512 GB40 990 Kčnedostupné
iPhone 17 Pro Max1 TB46 990 Kčnedostupné
iPhone 17 Pro Max2 TB58 990 Kčnedostupné
iPhone 17 Pro256 GB32 990 Kčnedostupné
iPhone 17 Pro512 GB38 990 Kčnedostupné
iPhone 17 Pro1 TB44 990 Kčnedostupné
iPhone Air256 GB29 990 Kč31 990 Kč+6,7 %
iPhone Air512 GB35 990 Kč37 990 Kč+5,6 %
iPhone Air1 TB41 990 Kč49 990 Kč+19,1 %
iPhone 17256 GB22 990 Kč25 990 Kč+13,0 %
iPhone 17512 GB28 990 Kč31 990 Kč+10,3 %
iPhone 17e256 GB16 990 Kč19 990 Kč+17,7 %
iPhone 17e512 GB22 990 Kč25 990 Kč+13,0 %
iPhone 16 Plus128 GB22 990 Kčnedostupné
iPhone 16 Plus256 GB25 990 Kčnedostupné
iPhone 16128 GB19 990 Kč22 990 Kč+15,0 %

Jedná se o oficiální data z Apple Store na webu. Dá se předpokládat, že následné zdražení bude pokračovat až s uvedením nových iPadů. Teoreticky bude navýšení stejné.

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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