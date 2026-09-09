Apple zdražil starší iPhony, dokonce o 19,1 % u některých modelů

iPhone 17e; zdroj: Dotekománie
Dnes jsme se dočkali novinek iPhone Duo a také iPhone 18 Pro a Pro Max. Předpokládali jsme, že Apple asi zdraží původní, tedy starší modely, což se nyní potvrzuje. Udělali jsme si schválně přehled cen před dnešním představením a po. Data jsou jasná.
Vyřazeno i zdraženo
V první řadě Apple oficiálně přestal prodávat modely iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Dále z nabídky vyřadil iPhone 16 Plus. Nejmenší zdražení je vidět u iPhonu Air, kde cena poskočila o 5,6 nebo 6,7 %, podle verze. Nejvybavenější pak o 19,1 %.
iPhone 17 nebyl ušetřen a zdražil o 10,3 % nebo 13 %. iPhone 17e byl postižen, stejně jako iPhone 16, kde je navýšení o 15 %.
Přehled cenových změn u iPhonů
|Model
|Verze
|Původní cena
|Nová cena
|Rozdíl
|iPhone 17 Pro Max
|256 GB
|34 990 Kč
|nedostupné
|—
|iPhone 17 Pro Max
|512 GB
|40 990 Kč
|nedostupné
|—
|iPhone 17 Pro Max
|1 TB
|46 990 Kč
|nedostupné
|—
|iPhone 17 Pro Max
|2 TB
|58 990 Kč
|nedostupné
|—
|iPhone 17 Pro
|256 GB
|32 990 Kč
|nedostupné
|—
|iPhone 17 Pro
|512 GB
|38 990 Kč
|nedostupné
|—
|iPhone 17 Pro
|1 TB
|44 990 Kč
|nedostupné
|—
|iPhone Air
|256 GB
|29 990 Kč
|31 990 Kč
|+6,7 %
|iPhone Air
|512 GB
|35 990 Kč
|37 990 Kč
|+5,6 %
|iPhone Air
|1 TB
|41 990 Kč
|49 990 Kč
|+19,1 %
|iPhone 17
|256 GB
|22 990 Kč
|25 990 Kč
|+13,0 %
|iPhone 17
|512 GB
|28 990 Kč
|31 990 Kč
|+10,3 %
|iPhone 17e
|256 GB
|16 990 Kč
|19 990 Kč
|+17,7 %
|iPhone 17e
|512 GB
|22 990 Kč
|25 990 Kč
|+13,0 %
|iPhone 16 Plus
|128 GB
|22 990 Kč
|nedostupné
|—
|iPhone 16 Plus
|256 GB
|25 990 Kč
|nedostupné
|—
|iPhone 16
|128 GB
|19 990 Kč
|22 990 Kč
|+15,0 %
Jedná se o oficiální data z Apple Store na webu. Dá se předpokládat, že následné zdražení bude pokračovat až s uvedením nových iPadů. Teoreticky bude navýšení stejné.
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