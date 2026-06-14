Prodeje čipů od MediaTeku a Qualcommu klesají, výrobci telefonů sází na prodeje dražších modelů

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Trh se smartphony prochází zajímavou změnou. Rostoucí ceny paměťových čipů zdražují výrobu telefonů, a výrobci proto stále více upřednostňují dražší modely s vyšší marží. Nejvíce na to doplácejí výrobci čipsetů zaměření na levnější zařízení, vyplývá z nové analýzy společnosti Counterpoint Research.
Prodeje čipů Mediatek a Qualcomm klesají
MediaTek si sice udržel pozici největšího dodavatele mobilních čipsetů, jeho podíl však meziročně klesl z 38 % na 32 %. Důvodem je především slabší poptávka po telefonech nižší a střední třídy, kde má tchajwanská firma nejsilnější zastoupení. Analytici zároveň neočekávají uvedení modelu Dimensity 9500+, protože výrobci telefonů dávají přednost současnému Dimensity 9500. Naopak ve střední třídě pomohl MediaTeku model Dimensity 8450, který pohání například nové telefony Oppo Reno15 Pro, Reno15 Pro Mini a Reno15 Pro Max.
Pokles zaznamenal také Qualcomm, který si drží druhou příčku na trhu. Podle analytiků sehrálo roli pozdější uvedení řady Galaxy S26 a také to, že některé modely využívají procesor Exynos 2600 od Samsungu místo Snapdragonu.
Pod tlakem jsou navíc i řady Snapdragon 4 a Snapdragon 6 určené pro cenově dostupnější smartphony, jejichž prodeje celkově slábnou.
Samsung naopak zvýšil dodávky čipů Exynos. Kromě vlajkového Exynosu 2600 pomáhají i čipy ve střední třídě, například Exynos 1680 v Galaxy A57 nebo Exynos 1480 v Galaxy A37. Růst zaznamenal také Apple. Silná poptávka po iPhonech 17 zvýšila dodávky čipů řady A, včetně nového iPhonu 17e, který si podle analýzy vede výrazně lépe než loňský iPhone 16e.
Čínský Unisoc těží zejména ze spolupráce s Redmi. Čip T7250 se stal populární volbou pro levnější 4G telefony, zatímco model T8300 pomohl firmě posílit pozici v segmentu 5G zařízení. Mírný pokles naopak zaznamenal HiSilicon, tedy čipová divize čínské společnosti Huawei. Firma také oznámila silnou poptávku po prémiových modelech s procesory Kirin 9000, které pohánějí novou řadu Huawei Mate 80.
Zdroj: gsmarena.com
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