Podcast: Pračka s YouTube a vysavač s nožičkama! To je budoucnost z veletrhu IFA!

Speciální díl o největším veletrhu elektroniky v Evropě, o veletrhu IFA v Berlíně. Míra ho navštívil a tak sledoval letošní trendy. Chytré pračky, chytré lednice, chytré robotické vysavače nebo jenom telefony a mnoho příslušenství. Jaké jsou nejzajímavější novinky?
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.
