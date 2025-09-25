Podcast: Pračka s YouTube a vysavač s nožičkama! To je budoucnost z veletrhu IFA! PODCAST

Podcast: Pračka s YouTube a vysavač s nožičkama! To je budoucnost z veletrhu IFA!
2025-09-25T18:02:35+02:00
• 25. 9. 2025#Ostatní #Podcast

Speciální díl o největším veletrhu elektroniky v Evropě, o veletrhu IFA v Berlíně. Míra ho navštívil a tak sledoval letošní trendy. Chytré pračky, chytré lednice, chytré robotické vysavače nebo jenom telefony a mnoho příslušenství. Jaké jsou nejzajímavější novinky?

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.

Video

Audio

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

Předchozí díly

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Nový iPhone Air, iPhony 17, chytré AirPody a Watch: Stojí za to?

💡ANKETA: Jak chráníte svůj mobil před poškozením?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat