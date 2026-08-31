Huawei spustil předobjednávky u žhavé novinky Mate XT2

Huawei Mate XT2 | Zdroj: Huawei
První tri-fold telefon od firmy Huawei se konečně za pár dnů dočká druhého pokračování. Čínský gigant na domácí půdě spouští systém předobjednávek u modelu Mate XT2, který přibližuje bližší podrobnosti. Novinka má především přepracovanou konstrukci a uvnitř novější procesor nebo větší článek baterie. Zařízení si udrží pozici prémiového zástupce, což výrobce samozřejmě promítne v konečné cenovce.
Jehla v kupce
Po technické stránce se údajně ukáže osmijádrový procesor Kirin 9050 Pro, u kterého některá jádra překročí 3GHz taktovací frekvenci. Prodlouženou výdrž by měla zajistit větší 6 000mAh baterie, přičemž po rozložení klesne tloušťka na úctyhodných 3,5 mm v nejužším místě.
V obchodech budou celkem čtyři varianty, kde vždy zkombinují 16GB operační paměť RAM a 512GB/1TB/2TB interní úložiště. Z toho dvě speciální verze se budou odlišovat displejem s ochranou soukromí a druhá verze dokonce nabídne dotykové pero v balení. Z barevných provedení dostanou zájemci na výběr z bílé, černé, fialové.
Nová konstrukce nazývaná Wing Fold přinese panely skládající se dovnitř a uprostřed najdete samostatný vnitřní displej. To mimo jiné obstará vyvážené rozložení hmotnosti. Výrobce rovněž zvýšil celkovou odolnost u čelního panelu a pantů. Uživatelské prostředí bude zastupovat vlastní platforma HarmonyOS 7. Osmihranný modul fotoaparátu v zadní části zaberou čtyři objektivy fotoaparátu.
Zatím nebyly nijak potvrzeny předchozí spekulace, které nejčastěji zmiňují výřez pro selfie kamerku ve tvaru pilulky, 3D rozpoznávání obličeje či možnost měření srdečního tepu. Oficiální představení proběhne v pondělí 7. září, kdy zjistíme zbytek informací.
Zdroje: item.vmall.com, gizmochina.com
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