Huawei spustil předobjednávky u žhavé novinky Mate XT2

• 31. 8. 2026#Smartphony
Huawei spustil předobjednávky u žhavé novinky Mate XT2

Huawei Mate XT2 | Zdroj: Huawei

První tri-fold telefon od firmy Huawei se konečně za pár dnů dočká druhého pokračování. Čínský gigant na domácí půdě spouští systém předobjednávek u modelu Mate XT2, který přibližuje bližší podrobnosti. Novinka má především přepracovanou konstrukci a uvnitř novější procesor nebo větší článek baterie. Zařízení si udrží pozici prémiového zástupce, což výrobce samozřejmě promítne v konečné cenovce.

Jehla v kupce

Po technické stránce se údajně ukáže osmijádrový procesor Kirin 9050 Pro, u kterého některá jádra překročí 3GHz taktovací frekvenci. Prodlouženou výdrž by měla zajistit větší 6 000mAh baterie, přičemž po rozložení klesne tloušťka na úctyhodných 3,5 mm v nejužším místě.

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Huawei Mate XT2 | Zdroj: Huawei

V obchodech budou celkem čtyři varianty, kde vždy zkombinují 16GB operační paměť RAM a 512GB/1TB/2TB interní úložiště. Z toho dvě speciální verze se budou odlišovat displejem s ochranou soukromí a druhá verze dokonce nabídne dotykové pero v balení. Z barevných provedení dostanou zájemci na výběr z bílé, černé, fialové.

Nová konstrukce nazývaná Wing Fold přinese panely skládající se dovnitř a uprostřed najdete samostatný vnitřní displej. To mimo jiné obstará vyvážené rozložení hmotnosti. Výrobce rovněž zvýšil celkovou odolnost u čelního panelu a pantů. Uživatelské prostředí bude zastupovat vlastní platforma HarmonyOS 7. Osmihranný modul fotoaparátu v zadní části zaberou čtyři objektivy fotoaparátu.

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Huawei Mate XT2 | Zdroj: Huawei

Zatím nebyly nijak potvrzeny předchozí spekulace, které nejčastěji zmiňují výřez pro selfie kamerku ve tvaru pilulky, 3D rozpoznávání obličeje či možnost měření srdečního tepu. Oficiální představení proběhne v pondělí 7. září, kdy zjistíme zbytek informací.

Zdroje: item.vmall.com, gizmochina.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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