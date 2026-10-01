Velký výprodej televizí na Alza.cz: Špičkové OLED i obří úhlopříčky se slevou až 40 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 1. 10. 2026#Smart Home
Velký výprodej televizí na Alza.cz: Špičkové OLED i obří úhlopříčky se slevou až 40 %

Plánujete modernizaci domácího kina, hledáte prémiový designový kousek do obývacího pokoje, nebo toužíte po pohlcujícím filmovém zážitku na obří obrazovce? Obchod Alza.cz spustil výrazné slevové akce na široké portfolio televizorů předních světových výrobců. Ve slevách se nacházejí prémiové OLED panely, lifestylové modely splývající se zdí i cenově dostupné velkoformátové obrazovky s úhlopříčkou až 98 palců. Přinášíme přehledně roztříděný výběr nejzajímavějších nabídek podle jejich zaměření.

Designové lifestylové televizory Samsung The Frame

Série televizorů The Frame od Samsungu představuje ideální spojení špičkového obrazu a interiérového designu. Ve vypnutém stavu fungují jako umělecká díla zobrazující slavné obrazy či fotografie s matným povrchem eliminujícím odlesky.

Špičkové OLED televizory pro dokonalou černou

OLED technologie zůstává etalonem kvality zobrazení pro filmové nadšence i náročné hráče. Díky samosvítícím bodům nabízí absolutní černou barvu, nekonečný kontrast a okamžitou odezvu. V akci se nacházejí populární modely značek Samsung a LG.

Velkoformátové televizory nad 75 palců

Pro vytvoření plnohodnotného domácího kina jsou určeny modely s nadstandardními úhlopříčkami od 75 do 98 palců. Pokročilé podsvícení a podpora moderních HDR formátů zajišťují působivý vizuální zážitek i ve větších prostorách.

Populární 50″ a 65″ 4K Smart TV pro běžné použití

Kategorie zahrnuje všestranné chytré televizory v nejžádanějších úhlopříčkách. Nabízejí spolehlivý systém, kvalitní podání barev a moderní konektivitu pro streamovací služby i klasické vysílání.

Další zajímavé výběry

Mezi další zlevněné položky v nabídce patří vybrané varianty z modelových řad Samsung, které doplňují portfolio dostupných rozměrů a technologií:

Kompletní sortiment televizorů, detailní technické parametry a aktuální skladovou dostupnost naleznete přímo na stránkách prodejce Alza.cz. Využijte výhodné akční nabídky a pořiďte si novou televizi s garancí rychlého doručení a spolehlivých služeb od největšího českého e-shopu Alza.cz.

Dnešní čtenářská akce
Dotekománie Premium
Dotekománie Získejte Dotekománie Premium
Čtěte náš magazín zcela bez reklam, odemkněte prémiové funkce a podpořte nezávislou českou novinařinu.

Zdražování! Konec nudných telefonů? 🤯 Velký update pro Apple Zdraví a AI do každé domácnosti 🤖

Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?

Načítání ankety...

Uživatelská fotografie

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

reklama
nejpripojeni
Satechi

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim