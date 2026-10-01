Velký výprodej televizí na Alza.cz: Špičkové OLED i obří úhlopříčky se slevou až 40 %

Plánujete modernizaci domácího kina, hledáte prémiový designový kousek do obývacího pokoje, nebo toužíte po pohlcujícím filmovém zážitku na obří obrazovce? Obchod Alza.cz spustil výrazné slevové akce na široké portfolio televizorů předních světových výrobců. Ve slevách se nacházejí prémiové OLED panely, lifestylové modely splývající se zdí i cenově dostupné velkoformátové obrazovky s úhlopříčkou až 98 palců. Přinášíme přehledně roztříděný výběr nejzajímavějších nabídek podle jejich zaměření.
Designové lifestylové televizory Samsung The Frame
Série televizorů The Frame od Samsungu představuje ideální spojení špičkového obrazu a interiérového designu. Ve vypnutém stavu fungují jako umělecká díla zobrazující slavné obrazy či fotografie s matným povrchem eliminujícím odlesky.
- 65″ Samsung The Frame QE65LS03H (-40 %)
- 55″ Samsung The Frame QE55LS03H (-34 %)
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Špičkové OLED televizory pro dokonalou černou
OLED technologie zůstává etalonem kvality zobrazení pro filmové nadšence i náročné hráče. Díky samosvítícím bodům nabízí absolutní černou barvu, nekonečný kontrast a okamžitou odezvu. V akci se nacházejí populární modely značek Samsung a LG.
- 65″ Samsung QE65S90H (-38 %)
- 65″ Samsung QE65S99H (-34 %)
- 55″ LG OLED55C64LA (-33 %)
- 65″ LG OLED65G64LW (-33 %)
- 77″ Samsung QE77S90H (-32 %)
- 48″ Samsung QE48S85H (-22 %)
- 65″ LG OLED65C6ELB (-22 %)
- Další slevy najdete zde
Velkoformátové televizory nad 75 palců
Pro vytvoření plnohodnotného domácího kina jsou určeny modely s nadstandardními úhlopříčkami od 75 do 98 palců. Pokročilé podsvícení a podpora moderních HDR formátů zajišťují působivý vizuální zážitek i ve větších prostorách.
- 85″ TCL 85P7L (-39 %)
- 85″ TCL 85C6K PRO (-38 %)
- 75″ Samsung UE75M70H (-33 %)
- 85″ Samsung UE85M70H (-33 %)
- 85″ Samsung MRE85R85H (-28 %)
- 98″ TCL 98Q7D PRO (-23 %)
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Populární 50″ a 65″ 4K Smart TV pro běžné použití
Kategorie zahrnuje všestranné chytré televizory v nejžádanějších úhlopříčkách. Nabízejí spolehlivý systém, kvalitní podání barev a moderní konektivitu pro streamovací služby i klasické vysílání.
- 65″ Philips 65PUS8010 (-35 %)
- 50″ Samsung QE50QN80H (-28 %)
- 65″ Samsung QE65QN80H (-25 %)
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Další zajímavé výběry
Mezi další zlevněné položky v nabídce patří vybrané varianty z modelových řad Samsung, které doplňují portfolio dostupných rozměrů a technologií:
- 65″ Samsung MRE65R95H (-23 %)
- 65″ Samsung UE65M70H (-19 %)
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