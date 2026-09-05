EU zpřísňuje pravidla pro ChatGPT, Reddit a Roblox. Nově musí splňovat nejpřísnější kritéria DSA

Zdroj: Dotekomanie
ChatGPT, Reddit a Roblox se nově řadí mezi služby, které musí v rámci Evropské unie dodržovat nejpřísnější nařízení, která nařizuje zákon Digital Services Act, zkráceně DSA. Důvodem je to, že všechny tři služby překročily hranici 45 milionů průměrných měsíčních uživatelů v EU. Služba ChatGPT získala označení „Very Large Online Search Engine“ tedy velmi velký internetový vyhledávač. Reddit a Roblox pak Evropská komise označila jako „Very Large Online Platforms“, což v překladu znamená velmi velké online platformy.
EU rozšiřuje seznam velkých online platforem
Toto nové označení znamená přísnější kontrolu toho, jak tyto služby fungují a jaká rizika mohou představovat algoritmy, které používají. Evropská komise se chce u těchto platforem především zaměřit na šíření nelegálního obsahu, možné negativní dopady na nezletilé uživatele nebo například vliv platforem na volební procesy. Podle výkonné místopředsedkyně Evropské komise Henny Virkkunen budou ChatGPT, Reddit a Roblox kvůli svému velkému vlivu na společnost nově podléhat vyšší úrovni kontroly a odpovědnosti. Tyto služby budou muset splňovat mnohem širší soubor předpisů a povinností, které DSA ukládá největším platformám a vyhledávačům.
Mezi nové povinnosti patří například sdílení vybraných dat s Evropskou komisí a dalšími příslušnými orgány, pravidelné hodnocení rizik a každoroční nezávislé audity. Za určitých podmínek musí tyto platformy také umožnit přístup k datům oprávněným osobám. Evropská komise také může podrobněji posuzovat, jak jejich systémy ovlivňují uživatele a zda dostatečně řeší systémová rizika. V případě ChatGPT se zvýšená pozornost může týkat nejen samotného obsahu odpovědí, ale také způsobu, jakým služba informace vyhledává, doporučuje a prezentuje uživatelům.
Společnost Reddit uvedla, že je připravena požadavky spojené s DSA dodržovat a na tuto fázi se již připravila. Společnost chce podle vyjádření spolupracovat s evropskými regulátory a zároveň zachovat transparentnost vůči uživatelům. Po zahrnutí těchto tří platforem Evropská komise již eviduje celkem 28 platforem, které podle DSA spadají do kategorie velmi velkých. Do stejné kategorie se již dříve zařadily například Facebook a Instagram a letos EU podobně označila také komunikační platformu WhatsApp.
Zdroj: engadget.com
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