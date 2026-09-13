Apple představil nové funkce pro sledování zdraví a fitness

Zdroj: Apple
Apple letos uvedl porci novinek pro sledování zdraví a fitness aktivity. Jak jsme vás již informovali v předchozích článcích, významné změny se neodehrávaly pouze v oblasti hardwaru. Velkou roli letos hrají také nové, nebo vylepšené softwarové funkce. Apple uvedl nový systém Health Sensing System, který dokáže v kombinaci s novými snímači sledovat srdeční tepovou frekvenci mnohem častěji. Apple uvádí, že systém přináší nejpřesnější snímání tepové frekvence.
Apple watchOS 27 přináší mnoho novinek
Nový Health Sensing System kombinuje přepracované optické a elektrické snímače srdeční činnosti. Tep se nově měří každých pět sekund během celého dne. Variabilita srdečního tepu (HRV) se může zaznamenávat až každých pět minut, což má být 24× častěji než dříve. Častější měření se promítne také do přesnějších metrik u kroužků Pohyb a Cvičení. Aplikace Srdeční tep získává samostatnou sekci pro HRV a nové komplikace umožní zobrazit aktuální tep přímo na ciferníku.
Apple nově rozlišuje dvě hodnoty HRV. Recovery HRV sleduje každodenní projevy zátěže a zotavení, zatímco celkové HRV má poskytovat širší pohled na zdraví, včetně kardiovaskulární kondice. Vyšší HRV obecně značí lepší regeneraci. Noční měření proto nově porovnává Recovery HRV s osobním dlouhodobým průměrem. Přibývá také denní pohled na životní funkce, díky kterému lze zachytit změny ještě předtím, než se projeví během spánku. Apple uvádí, že nový systém testoval v rámci studie s více než 1 000 účastníky napříč různými demografickými skupinami a Apple Watch měly dosáhnout nejvyšší přesnosti srdečního tepu mezi porovnávanými zařízeními.
Skóre připravenosti ukáže, jak na tom tělo je
Apple Watch 12 a Ultra 4 dostávají novou funkci Readiness – Připravenost. Ta kombinuje nedávnou aktivitu, životní funkce a spánkové skóre do jediné hodnoty, která je reprezentována na škále od 0 do 10. Systém následně zobrazí jedno ze čtyř doporučení: odpočinek, držet tempo, připravenost nebo možnost naplno zabrat.
Skóre se během dne aktualizuje podle nově naměřených dat, například po náročném tréninku nebo při změně nějaké z životních funkcí.
Aplikace Zdraví dostává Apple Intelligence
Apple kompletně přepracoval také aplikaci Zdraví. Nová verze využívá Apple Intelligence a má se přizpůsobovat dlouhodobým údajům o zdraví a kondici uživatele. Nová karta Insights průběžně vyhodnocuje údaje o srdeční frekvenci, spánku, připravenosti, kondici, životních funkcích a sledování cyklu. Sekce „Pro vás“ pak nabídne doporučení a související obsah podle konkrétních dat. Pokud například systém zaznamen sérii situací, kdy uživatel šel večer pozdě spát a zároveň horší spánek, může doporučit vylepšit večerní režim.
Health Age porovná biologický a skutečný věk
Jednou z nejzajímavějších novinek je karta Longevity – Dlouhověkost. Ta analyzuje dlouhodobá data o srdci, spánku, pohybu, metabolismu, sluchu, psychické pohodě a výživě. Součástí je funkce Health Age, která porovná zdravotní metriky z Apple Watch se skutečným věkem uživatele.
Do výpočtu mohou vstupovat například VO2 max, klidová tepová frekvence, spánek nebo HRV. Uživatel může přidat také reálné výsledky z laboratorních měření, například výsledky z měření hladiny cholesterolu. Systém dokáže pracovat s daty z iPhonu, Apple Watch, AirPods, zdravotních záznamů i kompatibilních aplikací a zařízení třetích stran.
iPhone změří sílu, flexibilitu i rovnováhu
Aplikace Zdraví nabídne také domácí testy. Pomocí fotoaparátu iPhonu a Apple Watch bude možné hodnotit flexibilitu, sílu, rovnováhu, mechaniku pohybu nebo VO2 max. Vyhodnocení probíhá přímo v zařízení. Apple uvádí, že video se nenahrává, neukládá ani neodesílá. Modely počítačového vidění poskytují zpětnou vazbu v reálném čase a na jejich vývoji se podíleli mimo jiné také lékaři.
Aplikace Zdraví už umí importovat laboratorní výsledky, nově ale nabídne také možnost některé testy přímo objednat. V USA půjde přes přibližně 2000 poboček Quest Diagnostics objednat balíček sledující více než 50 biomarkerů. Apple zároveň přidá odborná videa a články, které propojí konkrétní výsledky uživatele s vysvětlením od zdravotních expertů. Pokud například aplikace zachytí problém s cholesterolem nebo jinými, může nabídnout vysvětlení a doporučený další postup či cvičení.
Sledování cyklu v iOS 27 dostává podporu perimenopauzy a menopauzy. Uživatelé ženského pohlaví budou moci zaznamenávat svůj stav, symptomy a sledovat změny cyklu. Aplikace může upozornit také na krvácení po menopauze a doporučit konzultaci s lékařem. U žen od 40 let dokáže upozornit také na vzorce, které mohou odpovídat perimenopauze.
Apple rozšiřuje rovněž další fitness funkce. Workout Buddy bude fungovat přímo na Apple Watch i bez připojeného iPhonu. GymKit se rozšíří o podporu AirPods Pro 3, které mohou přes iPhone předávat kompatibilním fitness strojům údaje o tepové frekvenci. Nové modely strojového učení mají zároveň zpřesnit měření vzdálenosti na běžeckém pásu už od prvního kroku.
watchOS 27 bude dostupný od 14. září pro Apple Watch 9 a novější, Apple Watch SE 3 a Apple Watch Ultra 2 a novější. Instalace vyžaduje iPhone 11 nebo novější, případně iPhone SE 3 s iOS 27. Přepracovaná aplikace Zdraví bude dostupná na iPhonech a iPadech s podporou Apple Intelligence. Některé funkce ale zůstanou omezené podle zařízení, věku, jazyka nebo regionu. Health Age například vyžaduje Apple Watch a některé zdravotní funkce jsou určeny pouze pro uživatele starší 18 let.
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