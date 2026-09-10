Dreame X60 Pro Ultra s výsuvným kartáčem nás na veletrhu zaujal

• 10. 9. 2026#Smart Home
Dreame X60 Pro Ultra s výsuvným kartáčem nás na veletrhu zaujal

DREAME X60 Pro Ultra; zdroj: Dotekománie

Značka Dreame měla v rámci veletrhu IFA v Berlíně vskutku velkou expozici, patřil jí dokonce jeden celý menší pavilon. Tam ukazovala celou řadu novinek včetně robotických vysavačů.

Dreame X60 Pro Ultra

Nás zaujal jejich top model v rámci robotických vysavačů a to model Dreame X60 Pro Ultra Complete. Ten totiž nabízí dvě příjemné novinky. Znáte ten problém, že se vám robotický vysavač nevejde pod židli a tím pádem ji musíte vysavači vždy dát někam na stranu, aby pod ní vysál?

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Dreame X60 Pro Ultra Complete; zdroj: Dotekománie

Tohle přesně se snaží vyřešit Dreame s výsuvným mopovacím kartáčem. Oproti současným jiným vysavačům vystupuje z těla opravdu znatelně (výrobce zmiňuje dosah až 18 centimetrů) a tím pádem v rámci demo prostředí na veletrhu s jednou židlí pod ní dokázal vytřít řekl bych téměř dokonale.

Mimo to má k dispozici také speciální modul v podobě kartáče na čištění podlahových lišt. To zase můžete vidět na snímcích níže.

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Dreame X60 Pro Ultra Complete; zdroj: Dotekománie

Potěší také velmi vysoký sací výkon 42 000 Pa a takovou samozřejmostí je pak AI systém na rozpoznání překážek nebo systém proti zamotávání vlasů. Celková cenovka Dreame X60 Pro Ultra Complete se blíží ke čtyřiceti tisícím korunám, 37 499 Kč.

Video z veletrhu

@dotekomanie.cz

Vysavač s výsuvným ramenem?! 🤯 Dreame X60 Pro Ultra v akci! Tenhle robotický vysavač posouvá úklid na úplně jinou úroveň. Dreame X60 Pro Ultra má speciální výsuvné rameno, na kterém je mop i boční kartáček. Co všechno předvádí? • Vytáhne rameno a zajede pod židle, nábytek a do rohů, kam se normální robot nikdy nedostane 🦾 • Brutální sací výkon 42 000 Pa, který vytáhne nečistoty i z nejhlubších koberců 🌪️ • Pokročilý LiDAR a kamerový systém pro dokonalou navigaci a vyhýbání překážkám 👁️ • Prémiová výbava odpovídá i cenovce – ta se pohybuje kolem 40 000 Kč 💸 Má podle vás vysunovací rameno smysl, nebo je to zbytečný díl navíc? Napište mi do komentářů! 👇 #dreame #dreamex60proultra #robotickyvysavac

♬ original sound – dotekomanie.cz

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Profilovka

Senior Editor zaměřující se primárně na recenze, tvorbu obsahu na sociální sítě a náš podcast PZL. Nadšenec do moderních technologií, který na našem webu působí již od roku 2013. Mobilní telefony ho ale zajímají již od dětství.

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