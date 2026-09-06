Vyzkoušeli jsme RugOne Xsnap 7 Pro s odnímatelnou kamerou

RugOne Xsnap 7 Pro; zdroj: Dotekománie
Na veletrhu IFA občas narazíme i na zajímavý netradiční telefon. Jeden se nám podařilo najít u stánku společnosti RugOne. Pokud je vám tato značka stejně jako mě neznámá, spadá pod výrobce Ulefone. To už je známější firma. Nový RugOne Xsnap 7 Pro zaujme především odnímatelnou akční kamerou. Jaké jsou naše první dojmy?
RugOne Xsnap 7 Pro
Přímo na zádech v těle zařízení je umístěna čtvercová kamerka s objektivem. Mým prvním úkolem bylo ji z těla vyndat. To se mi jednou rukou nepodařilo, je třeba držet oranžové tlačítko a pak ji nehtem z těla vyndat. Pak už ale dostanete opravdu kompaktní akční kameru, která funguje i zcela samostatně. Váží jen 39 gramů a můžete ji umístit třeba na stativ, na další příslušenství a nebo ji kamkoliv magneticky přichytit. Na jejím těle se pak nachází tlačítko pro zahájení nahrávání.
Ona samotná kamerka nabízí natáčení v rozlišení 2,7K při 30 snímcích za sekundu. Její obraz lze sledovat přímo na telefonu, jak jsme sami na veletrhu vyzkoušeli. Přenos probíhá přes WiFi a dle údajů výrobce prý až na vzdálenost 50 metrů.
Akční kamera má také úložiště o velikosti 64 GB. Na baterii vydrží nahrávat 40 minut a telefon ji dokáže nabít celkem dvacekrát. To pak trvá 35 minut. Odolnost vůči vodě je zajištěna do pěti metrů.
Samotný telefon je opravdu masivní. Je to taková cihlička, která ale schovává masivní baterii o kapacitě 9300 mAh. Na výběr je ze dvou barev a to černé a světle šedé. Samozřejmě nechybí certifikace IP69K, IP68 a MIL-STD-810H a mimo to má RugOne Xsnap 7 Pro vydržet i pád z výšky 1,5 metru.
Displej z našich prvních dojmů působil kvalitně, jedná se ostatně o 6.67″ 1.5K AMOLED s frekvencí 120 Hz. Potěší také integrovaná čtečka otisků prstů v displeji. Potěšilo mě, že i navzdory masivní konstrukci nechybí bezdrátové nabíjení.
Další podrobnosti včetně dostupnosti se dozvíte v našem dřívějším článku zde.
Video z veletrhu
@dotekomanie.cz
Telefon s vyjímatelnou akční kamerou?! 🤯 Tohle je RugOne Xsnap 7 Pro. Malou magnetickou kamerku stačí vycvaknout a připnout na helmu, hrudník nebo stativ. Natáčí v 2,7K při 30 fps, má vlastní 64GB paměť a vydrží 40 minut. Po zacvaknutí zpět do těla se rovnou dobíjí z obří 9300mAh baterie telefonu. K tomu 6,67″ AMOLED displej, 12 GB RAM a Dimensity 8400. Co na tenhle koncept říkáte vy? #rugone
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