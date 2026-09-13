Redmi Watch 6 Active a Lite vstupují na český trh, cena začíná na 999 Kč

Zdroj: Redmi
Xiaomi představuje každou chvíli nějakou novinku a sem tam je zavádí v relativní tichosti bez nějakého většího představení. To se stalo i v případě novinek Redmi Watch 6 Active a Redmi Watch 6 Lite, nových hodinek pro český trh.
Redmi Watch 6 Lite a Redmi Watch 6 Active
Sice byste si asi řekli podle názvů, že Lite verze je ten méně vybavený model, ale opak je pravdou. Hlavním rozdílem je samotná vnitřní výbava, jelikož Redmi Watch 6 Lite se může pochlubit podporou GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS, zatímco Active nepodporuje satelitní určení polohy. Lite verze je vybavena 1,96palcovým AMOLED displejem s jasem až 1500 nitů, Active má pak 1,85 palců a jas až 1200 nitů.
Redmi Watch 6 Active má také bohatší senzorovou výbavu včetně kompasu a snímače okolního osvětlení. Rozdíly jsou vidět i v případě rozměrů:
- Lite: 47,1 × 39,6 × 9,9 mm a váží 27,8 g (bez řemínku).
- Active: 44,5 × 39,4 × 9,9 mm a váží 26 g (bez řemínku).
Oficiální stránky také uvádějí, že Redmi Watch 6 Active splňuje certifikaci IP68 a Redmi Watch 6 Lite má pak 5 ATM, což tedy značí, že jsou vhodné i pro plavání.
Redmi Watch 6 Active má nastavenou cenu na 999 Kč a Redmi Watch 6 Lite pak přijdou na 1549 Kč v oficiálním obchodu Xiaomi v Česku.
Specifikace Redmi Watch 6 Lite
- Displej: 1,96″ AMOLED, rozlišení 410 × 502 px (332 PPI), jas až 1500 nitů
- Rozměry a hmotnost: 47,1 × 39,6 × 9,9 mm, 27,8 g (bez řemínku)
- Materiál: plast s metalickým nástřikem, TPU řemínek
- Odolnost: vodotěsnost 5 ATM
- Satelitní systémy: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS
- Senzory: snímač tepové frekvence a SpO2, akcelerometr, gyroskop, snímač okolního osvětlení, elektronický kompas
- Baterie a výdrž: 470 mAh (běžné používání 12 dní, lehké až 18 dní, náročné 6 dní)
- Konektivita a hovory: Bluetooth 5.3, reproduktor, podpora Bluetooth hovorů
- Systém a kompatibilita: Xiaomi HyperOS (Android 8.0 a vyšší, iOS 14.0 a vyšší)
Specifikace Redmi Watch 6 Active
- Displej: 1,85″ AMOLED, rozlišení 390 × 450 px (322 PPI), jas až 1200 nitů
- Rozměry a hmotnost: 44,5 × 39,4 × 9,9 mm, 26 g (bez řemínku)
- Materiál: plast s kovovým nástřikem, TPU řemínek
- Odolnost: stupeň krytí IP68
- Senzory: snímač tepové frekvence a SpO2, akcelerometr
- Baterie a výdrž: 470 mAh (běžné používání 12 dní, lehké až 18 dní, náročné 6 dní)
- Konektivita a hovory: Bluetooth 5.3, reproduktor, podpora Bluetooth hovorů
- Systém a kompatibilita: Xiaomi HyperOS (Android 8.0 a vyšší, iOS 14.0 a vyšší)
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