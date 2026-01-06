Značka Dreame představí na CES 2026 svůj první inteligentní ekosystém pro celou domácnost

Zdroj: Dreame
Značku Dreame znáte mimo jiné z celé série našich recenzí. I díky nim tedy víte, že si skvělé jméno vybudovala svými prémiovými řešeními pro inteligentní úklid. Nespí ovšem na vavřínech, takže na blížícím se veletrhu CES 2026 přijde s řadou novinek. Ty budou představeny v rámci jejich prvního komplexního inteligentního ekosystému pro celou domácnost.
Návštěvníci veletrhu tak mohou na vlastní oči objevit vizi bezproblémového, propojeného bydlení, a to přímo na dvou hlavních výstavních plochách. Jednak v Las Vegas Convention Center – Central Hall (stánek 17726), a také na Venetian Expo (stánek 52323). Zástupci značky uvedli, že půjde o dosud největší prezentaci značky v historii této akce. Představuje velmi významný krok směrem k plně propojenému bydlení tak, jak jej vidí Dreame.
Jak uvedli zástupci společnosti: „Dreame, které začínalo jako průkopník v oblasti inteligentního úklidu, se dnes profiluje jako klíčový hráč v segmentu propojeného bydlení. Vizí společnosti je vytvořit spolupracující síť chytrých zařízení, která nenápadně pracují na pozadí, přebírají každodenní úkoly a umožňují uživatelům žít klidnější, organizovanější a komfortnější život.“ O své účasti na CES 2026 mluví představitelé značky jako o první komplexní prezentaci tohoto ekosystému a zároveň naplnění vize „All Dreams in One Dreame“.
V rámci výstavy Dreame také představí novinky ze svého širokého portfolia inovativních produktů, které umí rozšířit inteligentní technologie z domácnosti do exteriéru, ale také ke každému z nás.
Špička robotických vysavačů
- Na CES 2026 bude představen model X60 Max Ultra – vlajkový model značky, který je extrémně tenký, s výškou pouhých 7,95 cm. Díky posílenému inteligentnímu učení stanoví nový globální standard v oblasti domácího úklidu. Na evropský trh bude řada X60 oficiálně uvedena již v prvním čtvrtletí roku 2026.
Je tu i nová generace tyčových vysavačů
- Dreame dále pokračuje ve vývoji velmi úspěšné řady V, a to včetně modelů V30 a V20 Pro, které se vyznačují robotickým ramenem umožňujícím úklid doslova od kraje ke kraji, aniž by vynechaly jediný nevyčištěný milimetr. Model V30 je navíc vybaven kartáčem OmniX 2.0, který se umí automaticky přizpůsobit různým typům podlah, čímž zajistí hloubkové čištění i vysokých koberců, a to bez zamotávání vlasů či vláken.
Inteligentní spotřebiče nyní ještě lepší
- Mezi novinkami bude mít čestné místo také premiéra klimatizace D-Wind Series s rohovou instalací. Další velmi očekávanou novinkou je pak úplně první lednice s okamžitou výrobou perlivé vody, která nově definuje inteligenci kuchyně a obytného prostoru.
Za hranice domácnosti
- Technologie značky Dreame ale nekončí jen uvnitř čtyř stěn domácnosti. Plynule přecházejí také do exteriéru: Dreame totiž na CES detailně ukáže robotické sekačky na trávu představené na veletrhu IFA, a to včetně vlajkové řady A3 AWD Pro. Tento špičkový model je vybaven pohonem všech kol, a díky tomu je schopen zvládnout i velmi náročný terén se sklonem až 38,7°.
Dreame však nepřináší jen nové produkty – zaznamenává i významné obchodní úspěchy. Jak již bylo prezentováno na nedávném eventu Dreame v Praze na Žofíně, společnost dosáhla pozice lídra v tržbách v segmentu robotických vysavačů hned v několika evropských zemích, a to včetně Německa, Francie, Itálie, Švýcarska, Polska i všech skandinávských zemí. 139% růstem na evropském trhu jen potvrzuje své silné – a stále rostoucí – postavení.
Představitelé společnosti v souvislosti s těmito čísly a výsledky prohlásili: „Střední a východní Evropa zůstává pro Dreame klíčovým strategickým regionem, podporovaným vysokou mírou adopce technologií a rostoucím zájmem o prémiová, designově orientovaná řešení.“ Po skončení veletrhu CES 2026 následně společnost Dreame připraví celou sérii lokálních akcí. Ty nejen že zahájí uvedení nových produktů, ale podpoří také rozšíření maloobchodní sítě a vzdělávacích aktivit na podporu zavedení Dreame Home Ecosystem v celém regionu. Máme se tedy i letos na co těšit.
