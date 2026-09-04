Motorola se vrací k WearOS: Moto Watch Ultra sází na technologie Polar

Zdroj: Motorola
Motorola svého času měla hodinky se systémem od Googlu, ale následně opustila tento segment. V poslední době jsme se dočkali několika modelů chytrých hodinek se značkou Motorola, ale všechny modely měly proprietární systém. Nyní se ale vrací s Moto Watch Ultra, které mají WearOS.
Moto Watch Ultra
Dalo by se říci, že se jedná o velký návrat, zejména u Motoroly, jelikož jejich první model se systémem od Googlu měl kulatý design. Na tehdejší dobu se jednalo o značnou technologickou výhodu. Tentokrát ale nezkouší jen obyčejný návrat. Spolupracuje totiž s firmou Polar na funkcích kolem měření fyzické aktivity a také různých metrik. Motorola Watch Ultra lákají na následující funkce:
- Serene™, režim dechových cvičení, který nabízí biofeedback v reálném čase pro dokonalou relaxaci;
- Nightly Recharge™, kombinující měření kvality spánku a regenerace autonomního nervového systému (ANS);
- Sleep Plus Stages™, který sleduje kvalitu spánku a čas strávený v různých fázích (lehký, hluboký, REM) za účelem výpočtu personalizovaného skóre spánku.
- Activity Goal, který na základě profilu uživatele a zvolené úrovně aktivity vytváří přizpůsobený denní cíl;
- Activity Score, který měří pohyb a intenzitu uživatele v průběhu dne a vypočítává individuální skóre v porovnání s jeho cílem;
- Zónu aktivní intenzity, která rozděluje aktivitu na lehkou, střední a vysokou intenzitu;
- Upozornění na nečinnost, které uživatele vybízí k pohybu po delší době nečinnosti;
- Funkce „Smart Calories“ poskytuje přehled o denním výdeji kalorií uživatele s ohledem na srdeční frekvenci, pohyb zápěstí, váhu a věk;
- Funkce „Zdroje energie“ analyzuje paliva, která tělo využívá během cvičení, a nabízí tak další informace o metabolismu.
Základem u hodinek je displej s úhlopříčkou 1,5 palců a jedná se o typ pOLED s maximálním jasem 2700 nitů. O výkon se stará Snapdragon W5+ Gen 1 se standardním úložištěm o velikosti 32 GB. RAM má 2 GB. V hodinkách je baterie s kapacitou 550 mAh, což by mělo vydržet dle Motoroly 2 dny používání.
Nechybí duální GPS, NFC, WiFi 5 a Bluetooth 5.3. Dokonce se nabízí LTE, což je další novinka v případě hodinek od Motoroly. Samotné pouzdro je z nerezové oceli a hodinky jsou ve velikosti 46mm, takže nic malého. Na český trh se hodinky dostanou v říjnu za cenu 12 499 Kč.
Zdroj: Tisková zpráva
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