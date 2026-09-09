iPhone 18 Pro a Pro Max oficiálně – přináší variabilní clonu

Zdroj: Apple
Apple změnil styl představování novinek, ale je to pochopitelné. V podstatě vždy jednou za rok vydal hlavní mobily. Vzhledem k tomu, že řadu rozšířil o další zařízení, tak by riskoval, že se pozornost upře na jeden nebo dva modely, a zbytek bude v ústranní. Tím, že dnes představuje jen vyšší modely, pozornost se rozloží. Na nižší verze si budeme muset chvíli počkat, zřejmě do jara příštího roku. Kromě iPhonu Duo zde tedy máme iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max.
iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max
V první řadě se Apple pochlubil s AI novinkami, zejména s novou Siri, přičemž se mnohokrát opakovala slova jako soukromí a osobní. Nejvíce z toho budou těžit uživatelé mimo EU, jelikož v první řadě musí Apple najít cestu, jak vyhovět evropské legislativě. Dost změn se odehraje na pozadí, čehož mohou využít vývojáři. Pomyslným centrem byla samotná aplikace Siri a provázanost s jinými aplikacemi. Pokud jde o podporu češtiny, nedočkali jsme se překvapení.
Nový mobil si zaslouží nový procesor A20 Pro postavený na 2nm technologii. Samozřejmě došlo k nárůstu výkonu u grafiky u běžných výpočetních jader. I NPU doznalo změn a obsahuje 32 jader. Celkově byla zvýšena propustnost pamětí o 50 %. Novinky se ale netýkají jen výkonu. I samotná konstrukce byla změněna, tedy spíše zapouzdření. S tím souvisí i odvod tepla skrze vylepšené chlazení. To se ale netýká jen procesoru, i displeje.
Zdroj: Apple
Výdrž na jedno nabití se prodloužila u obou modelů, tedy podle Applu. Základní model má nabízet 24 hodin používání, Pro Max pak 30 hodin. Zde ale bude záležet na reálných testech, na které si musíte počkat.
Nejvíce změn se ale odehrálo u foťáků, jelikož se nabízí 48 MPx foťák s proměnlivou clonou, což není na trhu s mobily nějaká novinka, ale v případě Applu je to poprvé, co použil tuto technologii. Firma uvedla, že je vše těsně provázané se softwarem. Ten si vybere, jaké nastavení clony bude nejvhodnější. Díky tomu nemusí běžný uživatel řešit nové nastavení, nebo se učit něco nového.
Nezapomnělo se na profesionální ovládání, tedy rozšířené možnosti, a to i v případě clony. Nabízí se čtyři možnosti nastavení. V oblasti softwaru se také nabízí rozšířené možnosti pro nastavení vlastností fotek, jako i třeba texturu. Bonusem navíc je i digitální podpis fotek pořízených mobily, aby bylo bezpečně prokázáno, že se jedná o reálný snímek.
iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max začínají na 256 GB a samotný předprodej začíná 12. září, prodej je naplánován na 18. září. iPhone 18 Pro startuje na 34 990 Kč, verze iPhone 18 Pro Max pak na 37 990 Kč.
Zdroj: Tisková konference
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