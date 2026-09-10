Gemini Live míří do Android Auto: Hlasová konverzace bez přerušování

• 10. 9. 2026#AI #Android
Gemini Live míří do Android Auto: Hlasová konverzace bez přerušování

Zdroj: Dotekomanie.cz a Jiří Bartál

Google se snaží postupně vylepšovat Android Auto a jde cestou drobnějších aktualizací, případně nasazuje jednu novinku za druhou. Nechce jednou za čas vydat větší sadu změn, aby nezmátl uživatele, zejména v autě. V poslední době jsme například zaznamenali několik změn a dnes tu máme další. Týká se Gemini.

Gemini Live v autě

V dubnu tohoto roku se konečně pohnuly ledy a Gemini pro Android Auto se naučilo plnohodnotně česky. A nejen to. Dokonce v autě funguje aktivační hláška „Ok, Google“, čímž tedy Google překvapil, jelikož není dostupná na mobilech, na hodinkách, ani skrze domácí chytré reproduktory. Třeba je to závan brzkého rozšíření.

Gemini v autě ale dostává další vylepšení, jak si všiml náš čtenář Jiří Bartál. V rámci beta verze dostal přístup k funkci Gemini Live (beta) v Android Auto. Díky tomu nemusí pro udržení konverzace neustále říkat aktivační hlášku nebo mačkat speciální tlačítko na volantu. V podstatě se spustí mini aplikace Gemini Live a může vést dlouhou konverzaci. Jak můžete vidět níže, aplikace je spuštěna současně s navigací.

PXL 20260909 163627552 70519

Zdroj: Jiří Bartál

Do režimu Gemini Live se dá dostat i skrze hlasový příkaz a jde ji samozřejmě také ukončit hlasem, takže nemusíte vůbec nic mačkat na displeji. Zatím se jedná o beta verzi a zřejmě je funkce aktivovaná pro vybrané skrze servery. Pokud ji nemáte, tak si zatím budete muset chvíli počkat.

Konec anonymních VPN v Evropě? Drsná pravidla přicházejí 🔒

💡ANKETA: Půjčíte někomu odemknutý telefon z ruky bez dozoru?

Načítání...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim