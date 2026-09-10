Gemini Live míří do Android Auto: Hlasová konverzace bez přerušování

Zdroj: Dotekomanie.cz a Jiří Bartál
Google se snaží postupně vylepšovat Android Auto a jde cestou drobnějších aktualizací, případně nasazuje jednu novinku za druhou. Nechce jednou za čas vydat větší sadu změn, aby nezmátl uživatele, zejména v autě. V poslední době jsme například zaznamenali několik změn a dnes tu máme další. Týká se Gemini.
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Gemini Live v autě
V dubnu tohoto roku se konečně pohnuly ledy a Gemini pro Android Auto se naučilo plnohodnotně česky. A nejen to. Dokonce v autě funguje aktivační hláška „Ok, Google“, čímž tedy Google překvapil, jelikož není dostupná na mobilech, na hodinkách, ani skrze domácí chytré reproduktory. Třeba je to závan brzkého rozšíření.
Gemini v autě ale dostává další vylepšení, jak si všiml náš čtenář Jiří Bartál. V rámci beta verze dostal přístup k funkci Gemini Live (beta) v Android Auto. Díky tomu nemusí pro udržení konverzace neustále říkat aktivační hlášku nebo mačkat speciální tlačítko na volantu. V podstatě se spustí mini aplikace Gemini Live a může vést dlouhou konverzaci. Jak můžete vidět níže, aplikace je spuštěna současně s navigací.
Do režimu Gemini Live se dá dostat i skrze hlasový příkaz a jde ji samozřejmě také ukončit hlasem, takže nemusíte vůbec nic mačkat na displeji. Zatím se jedná o beta verzi a zřejmě je funkce aktivovaná pro vybrané skrze servery. Pokud ji nemáte, tak si zatím budete muset chvíli počkat.
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