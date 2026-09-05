RugOne Xsnap 7 Pro překvapí odnímatelnou akční kamerou

RugOne Xsnap 7 Pro | Zdroj: Kickstarter
Značka RugOne debutovala v loňském roce na veletrhu IFA v Berlíně a ani letošní rok nezůstal bez povšimnutí. Společnost vycházející ze známější firmy Ulefone oficiálně představila model s názvem Xsnap 7 Pro, který konkrétně kombinuje funkce odolného telefonu a akční kamerky. Samotná kamera je uživatelsky odnímatelná, což z něj dělá něco výjimečného.
Nic odfláknutého
Novinka vpředu disponuje 6,67palcovým AMOLED displejem s 1,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Šasi zevnitř vyplňuje čipová sada Dimensity 8400 od MediaTeku vedle 12GB operační paměti RAM. Data uživatelů pobere interní úložiště o velikosti 512 GB. Všechny komponenty při životě drží 9 300mAh článek baterie.
Telefon na zádech nese dva objektivy fotoaparátu. Přesněji můžeme zmínit hlavní 50MPx senzor s OIS technologií a 64MPx infračervený snímač na noční vidění. Celkem tři získané certifikace (IP68, IP69K, MIL-STD-810) potvrzují slušnou odolnost v náročných podmínkách.
Každopádně o největší pozornost si říká akční kamera s magnetickým uchycením, která umí natáčet 2,7K videa při 30 snímcích za sekundu. Tento doplněk s vodotěsností do 5 metrů má vlastní 64GB úložiště a integrovaná baterie zvládne až 40 minut nahrávání. Vlastní čip dokonce dokáže s nízkou latencí posílat obraz do telefonu.
První prodej odstartuje v pondělí 7. září přes crowdfundingovou platformu Kickstarter za atraktivní cenu 799 eur (tj. cca 19 336 Kč) a na výběr budou dvě barevné varianty (Classic Black, Sand Dune). Celosvětový prodej spustí až během měsíce října za doporučenou cenu v přepočtu 20 815 Kč.
Zdroje: rugone.net, androidheadlines.com, gsmarena.com
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