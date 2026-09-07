Vodafone mění nabídku předplacených karet: sází na balíčky se zvýhodněním

• 7. 9. 2026#Mobilní operátoři
Vodafone mění nabídku předplacených karet: sází na balíčky se zvýhodněním

Zdroj: Vodafone

Ve zkratce:

  • Vodafone aktualizoval nabídku předplacených karet a datových balíčků s důrazem na vyšší objemy dat.
  • Aktivace balíčků s automatickou obnovou je cenově výhodnější než jednorázové pořízení služeb.

Po nějaké době zde máme další úpravu nabídky od mobilního operátora Vodafone. Tentokrát se zaměřil na předplacené karty, které lehce upravil, ale hlavně se zaměřil na samotnou nabídku dodatečných balíčků.

„Dlouhodobě sledujeme, že význam mobilních dat stále roste. Úspěch GIGA karty potvrdil, že zákazníci a zákaznice oceňují větší datové balíčky. Proto v nové nabídce rozšiřujeme datovou část portfolia a přidáváme i roční balíček s až jedním terabajtem dat pro ty, kteří chtějí mít dostatek dat po celý rok bez starostí,“ uvádí Jan Schmiedhammer, marketingový ředitel mobilních služeb Vodafonu.

Předplacenky, balíčky, Vodafone

Vodafone více méně celkově upravuje svou nabídku předplacených karet, kde se trochu více zaměřil na data. Jak můžete vidět níže, nabízí tři základní lišící se hlavně velikostí FUP. Při pořízení je daný balíček u konkrétní předplacenky v ceně a navíc je k dispozici kredit ve výši 100 Kč na 45 dnů.

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Zdroj: Vodafone

Níže je pak přehled balíčků k předplacenkám. Vodafone se snaží nalákat na zapnutí automatické obnovy, a to právě cenou. Jednorázové aktivace jsou o něco dražší. Lze tedy ušetřit v rozmezí od 20 do 100 Kč. Některé možná zaujmou Kombo balíčky, ale mnozí asi dají přednost neomezeným tarifům pod 500 Kč.

BalíčekMěsíčněJednorázově
Hlasové balíčkyNeomezené volání v síti119 Kč139 Kč
Neomezené volání do vlastní sítě + 20 minut do ostatních sítí149 Kč199 Kč
Neomezené volání do vlastní sítě + 100 minut do ostatních sítí249 Kč299 Kč
Neomezené volání do všech sítí349 Kč449 Kč
Datové balíčkyData 2 GB149 Kč199 Kč
Data 5 GB249 Kč299 Kč
Data 15 GB399 Kč499 Kč
Data 30 GB499 Kč599 Kč
Kombo balíčkyKombo S: 2 GB + Neomezené volání do vlastní sítě + 1× Neomezená data na den159 Kč199 Kč
Kombo M: 5 GB + Neomezené volání do vlastní sítě + 20 minut do ostatních sítí + 1× Neomezená data na den329 Kč349 Kč
Kombo L: 6 GB + Neomezené volání do vlastní sítě + 100 minut do ostatních sítí + 1× Neomezená data na den399 Kč449 Kč
Kombo Premium: 15 GB + Neomezené volání do všech sítí + 3× Neomezená data na den799 Kč899 Kč

V nabídce jsou i balíčky s daty na celý rok. Ty se ale hodí spíše do nějakého zařízení, o které se nechcete starat a nechcete mít běžný tarif. Nová nabídka je již k dispozici na stránkách Vodafonu.

BalíčekPopisCena
Data na rok 6 GBPředplacený datový balíček na 12 měsíců s 512 MB dat měsíčně349 Kč
Data na rok 24 GBPředplacený datový balíček na 12 měsíců s 2 GB dat měsíčně599 Kč
Data na rok 1000 GBPředplacený datový balíček na rok s 1 000 GB dat2 999 Kč

Zdroj: Tisková zpráva

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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