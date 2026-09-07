Vodafone mění nabídku předplacených karet: sází na balíčky se zvýhodněním

Zdroj: Vodafone
Ve zkratce:
- Vodafone aktualizoval nabídku předplacených karet a datových balíčků s důrazem na vyšší objemy dat.
- Aktivace balíčků s automatickou obnovou je cenově výhodnější než jednorázové pořízení služeb.
Po nějaké době zde máme další úpravu nabídky od mobilního operátora Vodafone. Tentokrát se zaměřil na předplacené karty, které lehce upravil, ale hlavně se zaměřil na samotnou nabídku dodatečných balíčků.
„Dlouhodobě sledujeme, že význam mobilních dat stále roste. Úspěch GIGA karty potvrdil, že zákazníci a zákaznice oceňují větší datové balíčky. Proto v nové nabídce rozšiřujeme datovou část portfolia a přidáváme i roční balíček s až jedním terabajtem dat pro ty, kteří chtějí mít dostatek dat po celý rok bez starostí,“ uvádí Jan Schmiedhammer, marketingový ředitel mobilních služeb Vodafonu.
Předplacenky, balíčky, Vodafone
Vodafone více méně celkově upravuje svou nabídku předplacených karet, kde se trochu více zaměřil na data. Jak můžete vidět níže, nabízí tři základní lišící se hlavně velikostí FUP. Při pořízení je daný balíček u konkrétní předplacenky v ceně a navíc je k dispozici kredit ve výši 100 Kč na 45 dnů.
Níže je pak přehled balíčků k předplacenkám. Vodafone se snaží nalákat na zapnutí automatické obnovy, a to právě cenou. Jednorázové aktivace jsou o něco dražší. Lze tedy ušetřit v rozmezí od 20 do 100 Kč. Některé možná zaujmou Kombo balíčky, ale mnozí asi dají přednost neomezeným tarifům pod 500 Kč.
|Balíček
|Měsíčně
|Jednorázově
|Hlasové balíčky
|Neomezené volání v síti
|119 Kč
|139 Kč
|Neomezené volání do vlastní sítě + 20 minut do ostatních sítí
|149 Kč
|199 Kč
|Neomezené volání do vlastní sítě + 100 minut do ostatních sítí
|249 Kč
|299 Kč
|Neomezené volání do všech sítí
|349 Kč
|449 Kč
|Datové balíčky
|Data 2 GB
|149 Kč
|199 Kč
|Data 5 GB
|249 Kč
|299 Kč
|Data 15 GB
|399 Kč
|499 Kč
|Data 30 GB
|499 Kč
|599 Kč
|Kombo balíčky
|Kombo S: 2 GB + Neomezené volání do vlastní sítě + 1× Neomezená data na den
|159 Kč
|199 Kč
|Kombo M: 5 GB + Neomezené volání do vlastní sítě + 20 minut do ostatních sítí + 1× Neomezená data na den
|329 Kč
|349 Kč
|Kombo L: 6 GB + Neomezené volání do vlastní sítě + 100 minut do ostatních sítí + 1× Neomezená data na den
|399 Kč
|449 Kč
|Kombo Premium: 15 GB + Neomezené volání do všech sítí + 3× Neomezená data na den
|799 Kč
|899 Kč
V nabídce jsou i balíčky s daty na celý rok. Ty se ale hodí spíše do nějakého zařízení, o které se nechcete starat a nechcete mít běžný tarif. Nová nabídka je již k dispozici na stránkách Vodafonu.
|Balíček
|Popis
|Cena
|Data na rok 6 GB
|Předplacený datový balíček na 12 měsíců s 512 MB dat měsíčně
|349 Kč
|Data na rok 24 GB
|Předplacený datový balíček na 12 měsíců s 2 GB dat měsíčně
|599 Kč
|Data na rok 1000 GB
|Předplacený datový balíček na rok s 1 000 GB dat
|2 999 Kč
Zdroj: Tisková zpráva
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