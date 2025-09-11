Změna u mobilních procesorů, ARM představil nástupce Cortex v podobě C1

2025-09-11T16:00:30+02:00
• 11. 9. 2025#Ostatní

Zdroj: ARM

Mobilní telefony obsahují nejrůznější procesory, ale mezi ty známé série patří Snapdragon a Dimensity. Dost často jsou postaveny přímo na architektuře ARM, byť některé firmy mají ještě své vlastní typy. I tak se většinou staví na technologii společnosti ARM. Dlouhou dobu měla firma ve svém portfoliu jádra Cortex, ale dochází ke změně s novou generací.

ARM C1 a ARM G1

V první řadě je nutné uvést nové značení jader pro jednotlivé kategorie. ARM Lumex jsou jádra pro mobily a tablety, ARM Niva pro počítače a ARM Zena pro automobilový průmysl. V rámci série Lumex už nebudou jádra Cortex. Firma změnila značení a přidala jeden typ navíc. Nejvýkonnější jádra mají značení ARM C1-Ultra, střední třída má název ARM C1-Pro a základní jádra jsou C1-Nano. Navíc je zde ještě C1-Premium, která zapadají mezi Ultra a Pro.

Všechna jádra C1 jsou založena na architektuře ARMv9.3 a současně podporují Scalable Matrix Extension 2 (SME2). To je technologie určená pro AI operace. Jinak řečeno, ARM nechce dělat specifická jádra NPU a vše je integrováno do základních jader. C1-Ultra jádra jsou o 25 % rychlejší než aktuální Cortex-X925.

Lumex launch CPU blog image 2 1200x633 1200x633x

Zdroj: ARM

C1-Premium jsou o 35 % menší než Ultra a jsou určena spíše pro vyšší střední třídu. Nebudou tedy vykazovat takový výkon, ale o to mají mít i menší teplotu. ARM C1-Pro jsou o 12 % energeticky účinnější než Cortex-A725 a současně o 16 % výkonnější. ARM C1-Nano jádra jsou o 26 % energeticky účinnější než Cortex-A520 a současně mají o 2 % menší plochu.

Celkově mají mít jádra C1 až o 30 % více výkonu při podobné konfiguraci jako předchozí jádra a vylepšení je vidět v mnoha dalších oblastech. Nově jde C1 kombinovat v clusterech 1 až 14 jader.

Kromě toho zde máme také nové ARM Mali G1-Ultra, tedy grafický čip. Ten se chlubí navýšením výkonu o 20 % a snížením spotřeby o 9 %. Ray Tracing byl dvakrát zrychlen a co se týče AI operací, tak je o 20 % rychlejší. Grafický čip lze konfigurovat s 1 až 24 shaderovými jádry.

Toto vše zní velmi dobře, ale nyní bude záležet na samotných výrobcích mobilních procesorů, jak využijí novou generaci od ARMu. Může nějakou chvíli trvat, než dojde k nasazení. I tak se lze těšit na zvýšení výkonu a snížení spotřeby.

Zdroj: gsmarena.com

