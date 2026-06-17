Android 17 je hotov a vydán pro Pixely, nyní začnou aktualizace

• 17. 6. 2026#Android
Android 17 je hotov a vydán pro Pixely, nyní začnou aktualizace

Zdroj: Google

Už od první verze jsme sledovali všechny změny v novém systému Android 17 a můžete si je projít v naší mini sérii. Nyní ale už nastal čas a Google se rozhodl vydat stabilní verzi Androidu 17.

Stabilní verze Android 17

Google novinku vypustil v pozdních večerních hodinách, respektive ji uvedl na svých stránkách, takže aktualizace míří k prvním uživatelům v těchto hodinách. Kromě toho nová verze systému zamířila i do Android Open Source Project (AOSP), odkud si jej může kdokoliv stáhnout a upravit si systém dle vlastních představ.

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Aktuálně je Android 17 dostupný pro zařízení:

  • Pixel 6
  • Pixel 6 Pro
  • Pixel 6a
  • Pixel 7
  • Pixel 7 Pro
  • Pixel 7a
  • Pixel Tablet
  • Pixel Fold
  • Pixel 8
  • Pixel 8 Pro
  • Pixel 8a
  • Pixel 9
  • Pixel 9 Pro XL
  • Pixel 9 Pro
  • Pixel 9 Pro Fold
  • Pixel 9a
  • Pixel 10
  • Pixel 10 Pro XL
  • Pixel 10 Pro
  • Pixel 10 Pro Fold
  • Pixel 10a

Stabilní varianta se dostane na zařízení v několika hodinách a nainstaluje se v podstatě na pozadí, přičemž pak stačí jen restartovat zařízení. Samozřejmě i ostatní výrobci mají k dispozici stabilní verzi, ale bude záležet na nich, jak moc ji budou muset upravit kvůli svým nadstavbám. Vzhledem k tomu, že některé firmy měly otevřené beta verze, tak by to nemuselo trvat dlouho.

Zdroj: fonearena.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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