Android 17 je hotov a vydán pro Pixely, nyní začnou aktualizace

Zdroj: Google
Už od první verze jsme sledovali všechny změny v novém systému Android 17 a můžete si je projít v naší mini sérii. Nyní ale už nastal čas a Google se rozhodl vydat stabilní verzi Androidu 17.
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Stabilní verze Android 17
Google novinku vypustil v pozdních večerních hodinách, respektive ji uvedl na svých stránkách, takže aktualizace míří k prvním uživatelům v těchto hodinách. Kromě toho nová verze systému zamířila i do Android Open Source Project (AOSP), odkud si jej může kdokoliv stáhnout a upravit si systém dle vlastních představ.
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Aktuálně je Android 17 dostupný pro zařízení:
- Pixel 6
- Pixel 6 Pro
- Pixel 6a
- Pixel 7
- Pixel 7 Pro
- Pixel 7a
- Pixel Tablet
- Pixel Fold
- Pixel 8
- Pixel 8 Pro
- Pixel 8a
- Pixel 9
- Pixel 9 Pro XL
- Pixel 9 Pro
- Pixel 9 Pro Fold
- Pixel 9a
- Pixel 10
- Pixel 10 Pro XL
- Pixel 10 Pro
- Pixel 10 Pro Fold
- Pixel 10a
Stabilní varianta se dostane na zařízení v několika hodinách a nainstaluje se v podstatě na pozadí, přičemž pak stačí jen restartovat zařízení. Samozřejmě i ostatní výrobci mají k dispozici stabilní verzi, ale bude záležet na nich, jak moc ji budou muset upravit kvůli svým nadstavbám. Vzhledem k tomu, že některé firmy měly otevřené beta verze, tak by to nemuselo trvat dlouho.
Zdroj: fonearena.com
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