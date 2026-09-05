Viděli jsme nový ohebný Xiaomi 18 Fold

Xiaomi 18 Fold; zdroj: Dotekománie
Na právě probíhajícím veletrhu IFA v Berlíně ukázalo Xiaomi jejich nový ohebný telefon. Ten se bude jmenovat Xiaomi 18 Fold a zatím víme jen pár drobností. Novinka byla bohužel vystavena ve vitríně, přesto si pojďme ukázat pár našich vlastních fotek.
Xiaomi 18 Fold
Nový ohebný model byl prezentován v červené barvě, ve které na nás vskutku zapůsobil. Tato barva vypadá pěkně, odhaduji, že však nebude jediná. Telefon stejně jako třeba Galaxy Z Fold8 nebo nadcházející ohebný iPhone nabízí širší a nižší vnější displej. Připomíná tak svým tvarem pas.
Jelikož oficiální odhalení je naplánováno na 7. září, zatím neznáme přesné specifikace. Víme jen to, že hnacím motorem se má stát vlastní čip z dílny Xiaomi a to Xiaomi Xring O3. To je 10jádrový procesor, avšak zatím nevíme, zda dorazí i v naší evropské verzi nebo zůstane exkluzivně na čínském trhu.
Za mě potěšujícím faktem je přítomnost tří fotoaparátů. Zřejmě tu tak máme konfiguraci hlavní snímač, ultra širokoúhlý a především teleobjektiv. Právě teleobjektiv mi na Galaxy Z Fold8 chybí a bude velmi pravděpodobně chybět i na ohebném iPhone.
Video přímo z veletrhu
@dotekomanie.cz
Tohle změní pravidla hry!? 🔥 Příští týden Xiaomi představí brutální skládačku Xiaomi 18 Fold. Co zatím víme? ❤️ Nádherná červená barva, která vyčnívá z davu. 🚀 Supervýkonný vlastní procesor Xiaomi Xding O3! 📸 Tři špičkové foťáky na zádech. Jak si povede proti iPhonu a Samsungu Galaxy Z Fold? Sledujte video a napište mi do komentářů, jestli byste do něj šli! 👇 Těšíme se na víc info příští týden! #xiaomi #xiaomi18fold
Video je dostupné i na Instagramu nebo Youtube.
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