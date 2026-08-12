Google pro Windows konečně v češtině: Rychlejší vyhledávání a práce se soubory [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz
Ve zkratce:
- Aplikace Google pro Windows po několika měsících od vydání konečně získala plnou podporu českého jazyka.
- Uživatelé mohou v nastavení profilu snadno přepínat mezi nově přidanými jazykovými mutacemi aplikace.
- Nástroj umožňuje rychlé vyhledávání, integraci Google Lens pro práci s textem a prohledávání lokálních souborů.
Aktualizováno 12. 8.
Museli jsme si několik měsíců počkat, než aplikace Google pro Windows dostala plnou podporu češtiny. O aktualizaci nás informoval čtenář Jiří Bartál. Jak je vidět, tak bylo přidáno více jazyků než jen čeština. Pro změnu stačí kliknout na ikonu profilu a pak zvolit změnu jazyka.
Původní článek 14. 4.
Minulý rok Google představil stejnojmennou aplikaci pro Windows, ale omezil její dostupnost. Nyní se to mění a nově si ji můžete nainstalovat na svůj počítač nebo notebook se systémem Windows.
Google pro Windows
Pokud jste zvyklí na vyhledávání přes Google, tak operační systém Windows zrovna nemusí sám o sobě stačit. Bez nějaké modifikace jednoduše využívá primárně služby od Microsoftu. Aplikace Google pro Windows právě toto řeší. Nejedná se o nic komplikovaného. Po instalaci se jednoduše nabídne něco jako widget, který můžete vyvolat skrze zkratku ALT + MEZERNÍK (dá se přenastavit na jinou).
Po aktivaci se vám objeví plovoucí okno, které obsahuje pole pro vyhledávání. Kromě zadání běžného textu můžete sdílet obrazovku nebo přiložit i soubor. K dispozici je i Google Lens. Při využití si vyberete oblast, která vás zajímá v prostředí Windows, přičemž se nabízí kopírování textu, překládání a samozřejmě vizuální vyhledávání.
Aby toho nebylo málo, tak si můžete aktivovat vyhledávání v Google Disku a také lokální. Zde aplikace informuje, že lokální soubory se neposílá na Google servery. Na druhou stranu je toto vyhledání značně omezené, jelikož se zobrazí jen první tři nalezené položky.
Jsou zde i jiné nedostatky, jako je například jazyk. Ačkoliv jsem se snažil, nenašel jsem možnost mít aplikaci v češtině. V základu je aplikace nastavena na AI režim hledání, ale to jde deaktivovat. Google pro Windows podporuje více účtů i režim hosta. Celkově hodnotím první zkušenost kladně a asi nejvíce budu využívat Google Lens pro kopírování textu z obrázků na počítači. Pokud si chcete aplikaci vyzkoušet, můžete si ji stáhnout ze stránek Googlu.
Zdroj: Tisková zpráva
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