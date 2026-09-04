OpenAI představuje svůj nevýkonnější model GPT-6 Astra. Přichází éra obecné umělé inteligence?

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
Ve zkratce:
- OpenAI představila model GPT-6 Astra, který přináší zásadní pokrok v automatizaci úloh a ovládání počítače.
- Novinka dosahuje špičkových výsledků v testech agentní práce a disponuje pokročilými schopnostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti.
- Model bude v nejbližších dnech dostupný pro předplatitele tarifů ChatGPT Plus, Pro, Business a Enterprise.
OpenAI představuje GPT-6 Astra, svůj nový nejpokročilejší model, který označuje za generační skok. Astra výrazně posouvá především práci s počítačem a aplikacemi, v programování, vědeckých úlohách a vícekrokových pracovních postupech. Astra se prozatím dostává pouze k omezenému okruhu důvěryhodných organizací. Během následujících dnů by měla být k dispozici také pro uživatele tarifů ChatGPT Plus, Pro, Business a Enterprise, a rovněž by měla být dostupná skrze API.
GPT-6 Astra je nejpokročilejší AI model od OpenAI
Jednou z hlavních oblastí, které OpenAI vyzdvihuje, je takzvaný computer use. Astra má mít lepší schopnost přesněji rozpoznávat dění a obsah na obrazovce, ovládat webové stránky, nebo samostatně dokončovat složitější postupy. OpenAI na svých stránkách dává k dispozici ukázky, kde model otevře Google Maps, vyhledá lékaře, přejde na jeho web a vyplní kontaktní formulář včetně zprávy uživatele. Zlepšení by se mělo projevit také při tvorbě dokumentů, tabulek a prezentací. Model má lépe dodržovat šablony a instrukce a pružněji reagovat, když uživatel během práce změní zadání.
OpenAI uvádí velmi vysoká skóre v několika náročných testech. GPT-6 Astra dosáhl 98 % ve FrontierMath Tier 4, 99,9 % v ARC-AGI-3 a 100 % v ExploitBench. V benchmarku AutomationBench zaměřeném na automatizaci dosáhl model Astra 41,4 %, zatímco GPT-5.6 Sol 18,1 % a Claude Opus 5 26,9 %. V OSWorld 2.0 zaměřeném na práci s počítačem dosáhl model Astra 72,6 %. Tato čísla samozřejmě neznamenají, že model dokáže stejně dobře fungovat při reálném použití. Stále je potřeba tyto výsledky vnímat jako chování při syntetických testech, které nevychází z reálného používání uživatelem. Ukazují ale, že OpenAI tentokrát velkou část vývoje soustředila právě na agentní práci a schopnost modelu skutečně provádět úlohy, nikoliv pouze odpovědět.
K velkému posunu došlo i v oblasti kyberbezpečnosti. OpenAI uvádí, že GPT-6 Astra je jeho prvním široce nasazovaným modelem, který dosáhl úrovně Critical podle interního Preparedness Frameworku. Model podle společnosti dokáže vyhledat dosud neznámé bezpečnostní chyby a navrhnout způsoby jejich zneužití i v dobře zabezpečených systémech. OpenAI proto zároveň zavedlo přísnější ochranné mechanismy a monitoring práce modelu.
GPT-6 Astra zatím není běžně dostupný všem uživatelům. OpenAI jej nejprve zpřístupňuje vybraným organizacím a širší dostupnost slibuje během následujících dnů. Jedná se o standardní proces, kdy společnosti vyvíjející pokročilé AI modely vykazující vysoce sofistikované schopnosti hlavně v oblasti bezpečnosti, tyto modely nejprve zpřístupňují společnostem provozujícím například kritickou infrastrukturu, nebo bankám a podobně.
Uživatelé tarifů Pro, Business a Enterprise navíc dostanou také výkonnější variantu GPT-6 Astra Pro. Enterprise správci budou muset přístup k modelu při spuštění explicitně povolit, protože ve výchozím nastavení zůstává vypnutý.
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