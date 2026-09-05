AWOL: Cestovatelský průvodce od PPPeter zaměřený na gastronomii

• 5. 9. 2026#iOS
AWOL: Cestovatelský průvodce od PPPeter zaměřený na gastronomii

Zdroj: Awol

V poslední době jste si u nás mohli přečíst několik tipů na české aplikace. Tentokrát zde máme trochu výjimku, jelikož se jedná více méně o slovenskou aplikaci, jelikož spoluzakladatelem je Peter Popluhár, známý jako PPPeter na Youtube. Zaměřuje se na cestovatelská videa, ať jde o objevování nebo nejrůznější show. Jeho asi nejznámější série je The Worst Reviewed Show. Aplikace se jmenuje AWOL.

AWOL pro milovníky jídla a pití

V obchodech s aplikacemi najdete mnoho aplikací, i pro cestovatele, ale většina z nich se snaží kombinovat několik funkcí najednou. Typickým příkladem jsou Google Mapy, kde najdete informace snad o všem, tedy o všech místech. AWOL se ale zaměřuje hlavně na jídlo a pití. Možná by se dalo říci, že se jedná o takovou specifickou variantu Trip Advisor.

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Zatím se jedná o mladou aplikaci a některé funkce ještě nejsou zcela dotažené nebo připravené. Například se chystá systém rezervování stolů v restauracích. Aplikace obsahuje i sekci na akce jednotlivých podniků. Díky filtrům si můžete nechat zobrazit třeba restaurace se speciálními nabídkami. Ty si můžete mimo jiné uložit, abyste je nemuseli znovu hledat.

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Mezi výhody zařadím hlavně vytvoření profilu na základě jídla a pití. Nastavíte si, co máte rádi a jak moc. Podle toho vám budou doporučovány podniky, respektive se u každého dozvíte, jak moc odpovídá vašemu vkusu. Ty samozřejmě můžete hodnotit, přečíst si základní informace.

AWOL je mladou aplikací, ale snaží se to vynahradit i soutěžemi, které v ní najdete. Je trochu škoda, že není v češtině, ale není komplikovaná na pochopení. Potřebuje trochu větší uživatelskou základnu a více třeba speciálních nabídek od restaurací, ale má svůj potenciál. AWOL by se mohla stát pravou aplikací pro milovníky jídla a pití, které nezajímají jiné body zájmu. Aplikaci si můžete stáhnout přes oficiální stránky na Android i iOS.

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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