AWOL: Cestovatelský průvodce od PPPeter zaměřený na gastronomii

Zdroj: Awol
V poslední době jste si u nás mohli přečíst několik tipů na české aplikace. Tentokrát zde máme trochu výjimku, jelikož se jedná více méně o slovenskou aplikaci, jelikož spoluzakladatelem je Peter Popluhár, známý jako PPPeter na Youtube. Zaměřuje se na cestovatelská videa, ať jde o objevování nebo nejrůznější show. Jeho asi nejznámější série je The Worst Reviewed Show. Aplikace se jmenuje AWOL.
AWOL pro milovníky jídla a pití
V obchodech s aplikacemi najdete mnoho aplikací, i pro cestovatele, ale většina z nich se snaží kombinovat několik funkcí najednou. Typickým příkladem jsou Google Mapy, kde najdete informace snad o všem, tedy o všech místech. AWOL se ale zaměřuje hlavně na jídlo a pití. Možná by se dalo říci, že se jedná o takovou specifickou variantu Trip Advisor.
Zatím se jedná o mladou aplikaci a některé funkce ještě nejsou zcela dotažené nebo připravené. Například se chystá systém rezervování stolů v restauracích. Aplikace obsahuje i sekci na akce jednotlivých podniků. Díky filtrům si můžete nechat zobrazit třeba restaurace se speciálními nabídkami. Ty si můžete mimo jiné uložit, abyste je nemuseli znovu hledat.
Mezi výhody zařadím hlavně vytvoření profilu na základě jídla a pití. Nastavíte si, co máte rádi a jak moc. Podle toho vám budou doporučovány podniky, respektive se u každého dozvíte, jak moc odpovídá vašemu vkusu. Ty samozřejmě můžete hodnotit, přečíst si základní informace.
AWOL je mladou aplikací, ale snaží se to vynahradit i soutěžemi, které v ní najdete. Je trochu škoda, že není v češtině, ale není komplikovaná na pochopení. Potřebuje trochu větší uživatelskou základnu a více třeba speciálních nabídek od restaurací, ale má svůj potenciál. AWOL by se mohla stát pravou aplikací pro milovníky jídla a pití, které nezajímají jiné body zájmu. Aplikaci si můžete stáhnout přes oficiální stránky na Android i iOS.
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