Neomezená data a volání pořídíte od 392 Kč měsíčně KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 30. 9. 2026#Mobilní operátoři
Neomezená data a volání pořídíte od 392 Kč měsíčně

Český telekomunikační trh prochází znatelnou proměnou, v níž tradiční víceleté závazky a zdlouhavé retenční vyjednávání ustupují modernějším a transparentnějším modelům. Standardní ceníkové nabídky síťových operátorů bývají dlouhodobě nastaveny vysoko, což vytváří prostor pro alternativní řešení s měsíční flexibilitou. Společnost NejPřipojení.cz s.r.o. provozuje stálou nabídku mobilních služeb, která staví na úplné absenci dlouhodobých smluv a na klesající jednotkové ceně při zapojení více čísel pod jeden účet.

Flexibilní provoz a přechod bez poplatků

Základním stavebním kamenem nabídky je kompletní volnost při užívání. Zákazník se neupisuje ke smlouvě na 12 či 24 měsíců, díky čemuž má plnou kontrolu nad svým rozpočtem a může parametry tarifu kdykoliv upravit, navýšit datový objem nebo využívání služeb bez sankcí zcela ukončit.

Samotná migrace od stávajícího operátora je maximálně zjednodušena – přenesení telefonního čísla zajišťuje poskytovatel zcela zdarma. Hlasové a datové tarify fungují jako samostatný produkt bez nutnosti kombinovat je s odběrem domácího pevného internetu. Příjemným bonusem ke každé objednávce je možnost aktivace televizní služby NejPřipojení TV na 6 měsíců za symbolický poplatek 1 Kč měsíčně.

Přehled stálých tarifů pro jednotlivce

Portfolio je rozděleno do tří úrovní podle datové spotřeby, přičemž všechny varianty mají společný základ v neomezeném volání do všech tuzemských mobilních i pevných sítí:

  • Základní tarif
    • Neomezené volání do všech tuzemských sítí
    • Účtování SMS: 1,51 Kč za zprávu
    • Datový objem: 1 GB dat
    • Měsíční poplatek: 249 Kč
  • Vyvážený tarif
    • Neomezené volání do všech tuzemských sítí
    • Neomezené SMS zprávy do všech tuzemských sítí
    • Datový objem: 5 GB dat
    • Měsíční poplatek: 395 Kč
  • Plně neomezený tarif
    • Neomezené volání do všech tuzemských sítí
    • Neomezené SMS zprávy do všech tuzemských sítí
    • Datový objem: Neomezená data
    • Měsíční poplatek: 496 Kč

Degresivní systém: Neomezená data od 392 Kč za SIM

Zatímco cena plně neomezeného tarifu pro jednoho uživatele činí 496 Kč měsíčně, při sloučení více telefonních čísel pod jeden zákaznický účet dochází k automatickému snížení jednotkové ceny. Pro rodiny, domácnosti nebo menší pracovní týmy platí přehledný sestupný ceník:

Skupinové množstevní slevy (neomezené volání, SMS i data)

Při plném využití modelu pro šest SIM karet klesá měsíční poplatek na 392 Kč za každé jednotlivé číslo s neomezenými daty, aniž by bylo nutné podepisovat složité korporátní rámcové smlouvy.

Kompletní specifikaci stálé nabídky, kalkulátor množstevních slev a zabezpečený objednávkový formulář naleznete na webu NejPřipojení.cz.

Dnešní čtenářská akce
Dotekománie Premium
Dotekománie Získejte Dotekománie Premium
Čtěte náš magazín zcela bez reklam, odemkněte prémiové funkce a podpořte nezávislou českou novinařinu.

Chodící robot, chladící powerbanka a Xiaomi auto v Evropě? 🤯 Největší veletrh IFA v Evropě

Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?

Načítání ankety...

Uživatelská fotografie

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

reklama
nejpripojeni
Satechi

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim