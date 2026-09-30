Neomezená data a volání pořídíte od 392 Kč měsíčně

Český telekomunikační trh prochází znatelnou proměnou, v níž tradiční víceleté závazky a zdlouhavé retenční vyjednávání ustupují modernějším a transparentnějším modelům. Standardní ceníkové nabídky síťových operátorů bývají dlouhodobě nastaveny vysoko, což vytváří prostor pro alternativní řešení s měsíční flexibilitou. Společnost NejPřipojení.cz s.r.o. provozuje stálou nabídku mobilních služeb, která staví na úplné absenci dlouhodobých smluv a na klesající jednotkové ceně při zapojení více čísel pod jeden účet.
Flexibilní provoz a přechod bez poplatků
Základním stavebním kamenem nabídky je kompletní volnost při užívání. Zákazník se neupisuje ke smlouvě na 12 či 24 měsíců, díky čemuž má plnou kontrolu nad svým rozpočtem a může parametry tarifu kdykoliv upravit, navýšit datový objem nebo využívání služeb bez sankcí zcela ukončit.
Samotná migrace od stávajícího operátora je maximálně zjednodušena – přenesení telefonního čísla zajišťuje poskytovatel zcela zdarma. Hlasové a datové tarify fungují jako samostatný produkt bez nutnosti kombinovat je s odběrem domácího pevného internetu. Příjemným bonusem ke každé objednávce je možnost aktivace televizní služby NejPřipojení TV na 6 měsíců za symbolický poplatek 1 Kč měsíčně.
Přehled stálých tarifů pro jednotlivce
Portfolio je rozděleno do tří úrovní podle datové spotřeby, přičemž všechny varianty mají společný základ v neomezeném volání do všech tuzemských mobilních i pevných sítí:
- Základní tarif
- Neomezené volání do všech tuzemských sítí
- Účtování SMS: 1,51 Kč za zprávu
- Datový objem: 1 GB dat
- Měsíční poplatek: 249 Kč
- Vyvážený tarif
- Neomezené volání do všech tuzemských sítí
- Neomezené SMS zprávy do všech tuzemských sítí
- Datový objem: 5 GB dat
- Měsíční poplatek: 395 Kč
- Plně neomezený tarif
- Neomezené volání do všech tuzemských sítí
- Neomezené SMS zprávy do všech tuzemských sítí
- Datový objem: Neomezená data
- Měsíční poplatek: 496 Kč
Degresivní systém: Neomezená data od 392 Kč za SIM
Zatímco cena plně neomezeného tarifu pro jednoho uživatele činí 496 Kč měsíčně, při sloučení více telefonních čísel pod jeden zákaznický účet dochází k automatickému snížení jednotkové ceny. Pro rodiny, domácnosti nebo menší pracovní týmy platí přehledný sestupný ceník:
Skupinové množstevní slevy (neomezené volání, SMS i data)
- 2x SIM karta: 475 Kč měsíčně za jednu kartu
- 3x SIM karta: 447 Kč měsíčně za jednu kartu
- 4x SIM karta: 420 Kč měsíčně za jednu kartu
- 5x SIM karta: 419 Kč měsíčně za jednu kartu
- 6x SIM karta: 392 Kč měsíčně za jednu kartu
Při plném využití modelu pro šest SIM karet klesá měsíční poplatek na 392 Kč za každé jednotlivé číslo s neomezenými daty, aniž by bylo nutné podepisovat složité korporátní rámcové smlouvy.
Kompletní specifikaci stálé nabídky, kalkulátor množstevních slev a zabezpečený objednávkový formulář naleznete na webu NejPřipojení.cz.
Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?
Komentáře