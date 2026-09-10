Google Gemini konečně dostupný pro Windows: AI na jedno kliknutí [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz
Ve zkratce:
- Google oficiálně vydal dedikovanou aplikaci Gemini pro operační systémy Windows a macOS.
- Uživatelé mohou Gemini rychle spouštět pomocí klávesové zkratky bez nutnosti otevírat prohlížeč.
Aktualizováno 10. 9.
Museli jsme si počkat několik měsíců, než Google vydal aplikaci Gemini i pro Windows. Konečně jsme se dočkali a již nyní můžete stahovat z adresy gemini.google/desktop. V podstatě takto máte takto dostupné Gemini na jednu klávesovou zkratku, dle volby. Primárně je nastavena kombinace ALT+mezerník. Dá se tedy říci, že se v tuto chvíli jedná o nejrychlejší cestu bez nutnosti spouštět webový prohlížeč. Na druhou stranu chybí sdílení aplikace, jako je tomu na macOS.
Původní článek 15. 4.
Google vypustil do světa stejnojmennou aplikaci pro rychlejší vyhledávání pro Windows, ale dnes zde máme další novinku. Tentokrát jde o aplikaci Gemini, ale jen pro macOS, aspoň v tuto chvíli.
Google aplikace pro Windows je konečně dostupná pro všechny
Gemini pro Mac
Apple již informoval, že pro novou generaci Siri použije Gemini od Googlu, ale mezitím sám Google vytvořil dedikovanou aplikaci Gemini pro macOS. Je to celkem úsměvné, ale co se týče samotné aplikace, snaží se nabídnout lepší AI pro běžnou činnost. Hned po instalaci je možné použít zkratku Option + mezerník pro otevření mini chatu, nebo lze použít Option + Shift + mezerník pro plnohodnotný chat. Zkratky jde samozřejmě modifikovat.
Nabízí se možnost sdílení obrazovky nebo spíše aplikace s Gemini pro rychlejší práci. Například si můžete nechat vysvětlit nějaké informace, nebo si nechat pomoci s řešením, nastavením a podobně.
Bohužel zatím nevíme, kdy se tato aplikace dostane na Windows, ale možná dojde k integraci do Google aplikace. Gemini jako takové vyžaduje minimálně macOS verze 15 a není nutné předplatné. Aplikace je dostupná na adrese gemini.google/mac.
Zdroj: 9to5google.com
Komentáře