Mediatek si drží náskok, Qualcomm pod tlakem

Zdroj: Grok
Ceny komponent pro mobily se zvyšují, zejména tedy operační paměti a úložiště, ale čeká se zdražení i procesorů. Odstartovat by to mohla společnost Qualcomm, ale předpokládáme, že nebudou jedinou. Meziročně jde ale pozorovat významný pokles.
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Ceny pamětí meziročně stouply až o 300 %, což se samozřejmě promítne do ceny mobilů a také jejich výbavy. Jde ale pozorovat klesající trend i procesorů pro mobily. Analytická společnost Counterpoint Research zveřejnila zprávu, že už nyní jde pozorovat meziroční pokles v dodávkách o 15 %, přičemž Mediatek a Qualcomm mají pokles o 25 %. U ostatních společností jde ale vypozorovat opak.
V první polovině minulého roku sice dominoval Mediatek a na druhém místě byl Qualcomm, ale letos jde pozorovat u obou firem posun dolů, co se týče podílu na trhu. Mediatek má 32 %, Qualcomm 22 % a na třetím místě je Apple s 19 %. Ten si polepšil v porovnání s minulým rokem, ale jde vidět, že na rostoucím trendu je i Samsung a dokonce Unisoc.
Právě mnozí výrobci levnějších mobilů raději přechází na Unisoc procesory kvůli ceně. Samsung více vsadil na své procesory, ale je stále závislý na Qualcommu. I tak to vypadá, že Mediatek ještě po dlouhou dobu udrží prvenství a rozdíl bude čím dál větší. Pakliže Qualcomm zdraží, dá se očekávat, že se ještě více propadne. Teoreticky by tak mohl v této metrice skončit na třetím místě za Applem. Už nyní není rozdíl nějak velký.
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Zdroje: gsmarena.com, counterpointresearch.com
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