Poco F9 Pro, F9 Ultra a Galaxy S26 FE: Novinky v obchodech #37

• 7. 9. 2026#Android #Smartphony
Poco F9 Pro, F9 Ultra a Galaxy S26 FE: Novinky v obchodech #37

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

POCO F9 Pro

Na českém trhu najdete již běžně model Poco F9 Pro, který nabízí velmi dobré specifikace, hlavně tedy jasný displej, odolnost a i bezdrátové nabíjení. Navíc cena není tak moc vysoká, hlavně v rámci speciální zaváděcí akce.

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Specifikace Poco F9 Pro

  • displej: 6,59 palců, AMOLED, 2510 x 1156 pixelů, 185 Hz
    • špičkový jas až 10 000 nitů (1 % plochy displeje) / 4 500 nitů (25 % plochy displeje), HBM jas 2 200 nitů, typický jas 850 nitů, minimální jas 1 nit
    • Original color PRO, Pro HDR display, Wet Touch display 2.0, Xiaomi Vision Care, HDR10+, Dolby Vision, certifikace TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) / Flicker Free / Circadian Friendly / Intelligent Eye Care
    • Corning Gorilla Glass 7i
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5, V Series (SM8850-1-AB), 3nm proces, 8 jader (2x Prime Core až 4,6 GHz + 6x Performance Core až 3,62 GHz)
  • RAM: 12 GB LPDDR5X (9 600 Mbps)
  • úložiště: 256 / 512 GB UFS 4.1
  • Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM / Nano SIM + eSIM / eSIM + eSIM
  • Foťáky:
    • zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,68, 2 µm 16-in-1 Super Pixel, 6P objektiv, OIS)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,25)
      • 50 Mpx (plovoucí teleobjektiv, 2,5x zoom, f/2,0, ekvivalent 60 mm, OIS, CIS, 10cm super makro)
    • přední: 32 Mpx
  • IP68
  • ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo
  • Konektivita: 5G (SA + NSA), 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM, 4×4 MIMO, Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 6.0, Dual-Bluetooth, NFC, Xiaomi Offline Communication, USB-C (USB 3.2 Gen 1)
  • rozměry a hmotnost: 157,49 x 75,25 x 8,79 mm, 206 gramů
  • baterie a nabíjení: 6 330 mAh, 100W drátové HyperCharge, 50W bezdrátové HyperCharge

Poco F9 Ultra

Také jsme se dočkali vybavenějšího kousku Poco F9 Ultra, který má o něco lepší fotografickou výbavu, větší baterii a hlavně třetí reproduktor na zádech, který zajišťuje lepší podání basů.

HEUREKAALZAPOCO F9 Ultra 16GB/512GB Dark Cherry na Heureka.czPOCO F9 Ultra 16GB/512GB...Cena od 21 411 KčHlídat cenu ()HEUREKAALZAPOCO F9 Ultra 16GB/512GB Black na Heureka.czPOCO F9 Ultra 16GB/512GB...Cena od 21 411 KčHlídat cenu ()HEUREKAALZAPOCO F9 Ultra 12GB/256GB Black na Heureka.czPOCO F9 Ultra 12GB/256GB...Cena od 18 326 KčHlídat cenu ()HEUREKAPOCO F9 Ultra 12GB/256GB Dark Cherry na Heureka.czPOCO F9 Ultra 12GB/256GB...Cena od 18 981 KčHlídat cenu ()

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Specifikace Poco F9 Ultra

  • displej: 6,9 palců, AMOLED, rozlišení 2608 x 1200n pixelů, 185 Hz
    • špičkový jas 10000 nitů (pokrývající 1 % plochy displeje) a 4500 nitů (pokrývající 25 % plochy displeje), HBM jas 2200 nitů, typický jas 850 nitů, minimální jas 1 nit
    • Original color PRO, Pro HDR displej, Wet Touch displej 2,0, Xiaomi Vision Care, HDR10+, Dolby Vision, certifikace TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), certifikace TÜV Rheinland Flicker Free, certifikace TÜV Rheinland Circadian Friendly, certifikace TÜV Rheinland Intelligent Eye Care
    • Corning Gorilla Glass 7i
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform (3nm výrobní proces, osmijádrový CPU: 2x Prime Core až 4,6 GHz, 6x Performance Core až 3,62 GHz)
  • RAM: 12/16 GB LPDDR5X 9600 Mbps
  • úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1
  • Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM nebo Nano SIM + eSIM nebo eSIM + eSIM
  • Foťáky:
    • zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,68, 2 µm 16-in-1 Super Pixel, 6P čočka, OIS)
      • 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/3,0, 120mm ekvivalentní ohnisková vzdálenost, OIS)
      • 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,4)
    • přední: 32 Mpx
  • IP68 (odolnost proti prachu a vodě)
  • ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji, AI Face Unlock
  • stereo
  • Konektivita: 5G (SA: 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)/77/78/26/48, NSA: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)/77/78), 4G LTE (TDD: 38/40/41/42/48, FDD: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66(70M)), 3G WCDMA (1/2/4/5/8), 2G GSM (2/3/5/8), podpora 4×4 MIMO, Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4 a 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0, Dual-Bluetooth, NFC, USB-C (USB 3.2 Gen 1), Xiaomi Offline Communication
  • rozměry a hmotnost: 163,49 x 77,94 x 8,74 mm, 235 gramů, barvy: Dark Cherry / Black
  • baterie a nabíjení: 8050 mAh (typ), 100W drátové HyperCharge, 50W bezdrátové HyperCharge

Samsung Galaxy S26 FE

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Specifikace Samsung Galaxy S26 FE

  • displej: 6,7 palců, FHD+ Dynamic AMOLED 2X, adaptivní 120 Hz (60/120 Hz), jas až 1900 nitů
  • procesor: Exynos 2500 (3 nm)
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 128/256 GB
  • Operační systém: Android 17, One UI 9
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS, 84˚)
      • 12 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2, 123˚)
      • 8 Mpx (teleobjektiv, 3x optický zoom, až 30x digitální zoom, f/2.4, OIS, 32˚)
    • přední: 12 Mpx (f/2.2, 85˚)
  • IP68
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 161,6 × 76,9 × 7,4 mm, 193 gramů
  • baterie a nabíjení: 4900 mAh, 45W kabelové nabíjení (69 % za 30 min), 15W bezdrátové nabíjení, bezdrátové reverzní nabíjení PowerShare

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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