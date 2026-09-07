Poco F9 Pro, F9 Ultra a Galaxy S26 FE: Novinky v obchodech #37

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Vivo X300 FE, Oppo Find X9s a rozšířená řada Pixel 11: Novinky v obchodech #35
- Pixel Watch 5, Suunto Core 2 a další: Novinky v obchodech #35
- Do prodeje vstupují Galaxy S26 FE, Reno16 FS a Nord CE6: Novinky v obchodech #36
- Garmin Fenix 9, Realme a telefon na zápěstí: Novinky v obchodech #36
POCO F9 Pro
Na českém trhu najdete již běžně model Poco F9 Pro, který nabízí velmi dobré specifikace, hlavně tedy jasný displej, odolnost a i bezdrátové nabíjení. Navíc cena není tak moc vysoká, hlavně v rámci speciální zaváděcí akce.HEUREKAALZAPOCO F9 PRO 12GB/256GB...Cena od 16 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)HEUREKAALZAPOCO F9 PRO 12GB/256GB...Cena od 16 461 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)HEUREKAALZAPOCO F9 PRO 12GB/256GB...Cena od 16 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Poco F9 Pro
- displej: 6,59 palců, AMOLED, 2510 x 1156 pixelů, 185 Hz
- špičkový jas až 10 000 nitů (1 % plochy displeje) / 4 500 nitů (25 % plochy displeje), HBM jas 2 200 nitů, typický jas 850 nitů, minimální jas 1 nit
- Original color PRO, Pro HDR display, Wet Touch display 2.0, Xiaomi Vision Care, HDR10+, Dolby Vision, certifikace TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) / Flicker Free / Circadian Friendly / Intelligent Eye Care
- Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5, V Series (SM8850-1-AB), 3nm proces, 8 jader (2x Prime Core až 4,6 GHz + 6x Performance Core až 3,62 GHz)
- RAM: 12 GB LPDDR5X (9 600 Mbps)
- úložiště: 256 / 512 GB UFS 4.1
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM / Nano SIM + eSIM / eSIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,68, 2 µm 16-in-1 Super Pixel, 6P objektiv, OIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,25)
- 50 Mpx (plovoucí teleobjektiv, 2,5x zoom, f/2,0, ekvivalent 60 mm, OIS, CIS, 10cm super makro)
- přední: 32 Mpx
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,68, 2 µm 16-in-1 Super Pixel, 6P objektiv, OIS)
- IP68
- ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- Konektivita: 5G (SA + NSA), 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM, 4×4 MIMO, Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 6.0, Dual-Bluetooth, NFC, Xiaomi Offline Communication, USB-C (USB 3.2 Gen 1)
- rozměry a hmotnost: 157,49 x 75,25 x 8,79 mm, 206 gramů
- baterie a nabíjení: 6 330 mAh, 100W drátové HyperCharge, 50W bezdrátové HyperCharge
Poco F9 Ultra
Také jsme se dočkali vybavenějšího kousku Poco F9 Ultra, který má o něco lepší fotografickou výbavu, větší baterii a hlavně třetí reproduktor na zádech, který zajišťuje lepší podání basů.HEUREKAALZAPOCO F9 Ultra 16GB/512GB...Cena od 21 411 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)HEUREKAALZAPOCO F9 Ultra 16GB/512GB...Cena od 21 411 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)HEUREKAALZAPOCO F9 Ultra 12GB/256GB...Cena od 18 326 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)HEUREKAPOCO F9 Ultra 12GB/256GB...Cena od 18 981 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Poco F9 Ultra
- displej: 6,9 palců, AMOLED, rozlišení 2608 x 1200n pixelů, 185 Hz
- špičkový jas 10000 nitů (pokrývající 1 % plochy displeje) a 4500 nitů (pokrývající 25 % plochy displeje), HBM jas 2200 nitů, typický jas 850 nitů, minimální jas 1 nit
- Original color PRO, Pro HDR displej, Wet Touch displej 2,0, Xiaomi Vision Care, HDR10+, Dolby Vision, certifikace TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), certifikace TÜV Rheinland Flicker Free, certifikace TÜV Rheinland Circadian Friendly, certifikace TÜV Rheinland Intelligent Eye Care
- Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform (3nm výrobní proces, osmijádrový CPU: 2x Prime Core až 4,6 GHz, 6x Performance Core až 3,62 GHz)
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X 9600 Mbps
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM nebo Nano SIM + eSIM nebo eSIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,68, 2 µm 16-in-1 Super Pixel, 6P čočka, OIS)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/3,0, 120mm ekvivalentní ohnisková vzdálenost, OIS)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,4)
- přední: 32 Mpx
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,68, 2 µm 16-in-1 Super Pixel, 6P čočka, OIS)
- IP68 (odolnost proti prachu a vodě)
- ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji, AI Face Unlock
- stereo
- Konektivita: 5G (SA: 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)/77/78/26/48, NSA: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)/77/78), 4G LTE (TDD: 38/40/41/42/48, FDD: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66(70M)), 3G WCDMA (1/2/4/5/8), 2G GSM (2/3/5/8), podpora 4×4 MIMO, Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4 a 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0, Dual-Bluetooth, NFC, USB-C (USB 3.2 Gen 1), Xiaomi Offline Communication
- rozměry a hmotnost: 163,49 x 77,94 x 8,74 mm, 235 gramů, barvy: Dark Cherry / Black
- baterie a nabíjení: 8050 mAh (typ), 100W drátové HyperCharge, 50W bezdrátové HyperCharge
Samsung Galaxy S26 FE
Samsung Galaxy S26 FE: Evoluce v duchu umělé inteligence, cena startuje na 19 699 KčHEUREKASamsung Galaxy S26 FE...Cena od 19 690 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)HEUREKASamsung Galaxy S26 FE...Cena od 22 190 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)HEUREKASamsung Galaxy S26 FE...Cena od 14 479 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Samsung Galaxy S26 FE
- displej: 6,7 palců, FHD+ Dynamic AMOLED 2X, adaptivní 120 Hz (60/120 Hz), jas až 1900 nitů
- procesor: Exynos 2500 (3 nm)
- RAM: 8 GB
- úložiště: 128/256 GB
- Operační systém: Android 17, One UI 9
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS, 84˚)
- 12 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2, 123˚)
- 8 Mpx (teleobjektiv, 3x optický zoom, až 30x digitální zoom, f/2.4, OIS, 32˚)
- přední: 12 Mpx (f/2.2, 85˚)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS, 84˚)
- IP68
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, USB-C
- rozměry a hmotnost: 161,6 × 76,9 × 7,4 mm, 193 gramů
- baterie a nabíjení: 4900 mAh, 45W kabelové nabíjení (69 % za 30 min), 15W bezdrátové nabíjení, bezdrátové reverzní nabíjení PowerShare
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