POCO C95 Pro přichází do Česka: Velká baterie a cena pod 6 tisíc

Zdroj: Poco
Je takovým menším pravidlem, že čínské společnosti první představí novinky pro domácí trh a pak s nějakým zpožděním dojde na uvedení ve světě nebo vybraných zemích. Tentokrát si Poco pospíšilo, jelikož krátce po představení novinky POCO C95 Pro na svých globálních stránkách zamířila do českých obchodů.
Hlavně ta baterie
POCO C95 Pro se jednoznačně chlubí baterií, jelikož má kapacitu 7500 mAh. I tak společnost uvádí, že je mobil připravený na dva plnohodnotné dny používání. S takovou baterií bychom asi očekávali tři dny, ale toho asi půjde docílit. Ostatní specifikace již nejsou tak nablýskané.
Displej má jen HD+ rozlišení a navíc se jedná o LCD panel. O výkon se stará Helio G91 z roku 2024 v úpravě Ultra. Sice podporuje jen LTE, což by asi nevadilo nějak zásadně, ale k procesoru firma dodala úložiště eMMC 5.1, které je na dnešní dobu velmi pomalé. Přesouvání souborů, fotek nebo i videí dá mobilu zabrat.
Fotografická výbava čítá v podstatě jen hlavní 50MPx foťák. Sekundární je zde jen do počtu, tedy pro získání více informací pro vylepšení fotek, ale nedají se očekávat zázraky. Dobrou zprávou je, že mobil má stereo reproduktory a také splňuje certifikaci IP64. Na českém trhu novinka začíná na ceně 5 743 Kč ve verzi s 8 GB RAM a 256GB úložištěm, tedy v té nejvyšší.HEUREKAPOCO C95 Pro 8GB/256GB...Cena od 5 643 Kč
Specifikace POCO C95 Pro
- displej: 6,9 palců, 1600 x 720 pixelů, až 120 Hz, Corning Gorilla Glass 7i, jas 675 nitů (typ), 825 nitů (HBM)
- procesor: MediaTek Helio G91-Ultra, 12nm proces, 8 jader (Cortex-A75 + Cortex-A55, až 2,0 GHz), GPU Mali-G52 MC2
- RAM: 6/8 GB LPDDR4X (rozšíření RAM až na 16 GB)
- úložiště: 128/256 GB eMMC 5.1 (podpora microSD až do 2 TB)
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
- Dual SIM: hybridní slot (3 v 2: SIM + SIM / microSD)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, 5P objektiv, f/1,8)
- pomocný senzor
- přední: 8 Mpx (f/2,05)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, 5P objektiv, f/1,8)
- IP64
- stereo
- boční čtečka otisků prstů
- 3,5mm jack
- Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS, Glonass, Galileo, Beidou, NFC, FM rádio, USB-C
- rozměry a hmotnost: 170,12 x 78,42 x 8,8 mm, 232 gramů
- baterie a nabíjení: 7500 mAh, 45W rychlé nabíjení, 22,5W drátové reverzní nabíjení
Zdroje: po.co, fonearena.com
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