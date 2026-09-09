Sony představuje nové verze u oblíbených náhlavních sluchátek

Sony WH-1000XM4C | Zdroj: Sony
Na český trh od společnosti Sony vstupuje rovnou trojice nových sluchátek v náhlavním provedení. Výrobce si pro široké spektrum uživatelů připravil nové generace oblíbených řad a bez problému uspokojí jak náročné, tak i skromné posluchače. Novinky přicházejí hlavně s vylepšeným zvukem, prodlouženou výdrží baterie a širokou paletou atraktivních barev.
Každý si vybere
Prémiová sluchátka s označením WH-1000XM4C lákají na nové ladění zvuku podle aktuálních trendů, které mimo jiné podporuje 10pásmový ekvalizér namísto původního 5pásmového. Celková doba poslechu činí slušných 34 hodin při vypnutém ANC, případně nepřetržitých 27 hodin s aktivovanou technologií. K dispozici jsou tři barevné možnosti (černá, fialová, stříbrná) za doporučenou cenu 6299 Kč.
Zlatou střední cestou se vydává model WH-CH730N, kde největší pozornost upoutá přepracovaná konstrukce včetně nižší hmotnosti. Ta se nově kompletně skládá, nikoliv pouze otáčí. S vyšší kvalitou mikrofonů a telefonních hovorů došlo překvapivě také k prodloužení výdrže na hodnotu 75 hodin bez ANC (50 hodin s ANC). Vedle aktuální verze Bluetooth 6.0 se ještě objevuje funkce Auracast. Zájemci mohou vybírat z pěti barev (bílé, černé, béžové, modré, růžové) a počítat s částkou 3 299 Kč.
Základnímu zástupci v podobě WH-CH530 sice stále chybí ANC, ale Sony alespoň zapracovalo na výdrži baterie, která slibuje až 55 hodin poslechu. Umělá inteligence dostala prostor u mikrofonů a díky algoritmům výrazně redukuje okolní šum během volání. O spolehlivé připojení se stará rozhraní Bluetooth 6.0. Za kvalitnějším poslechem a nižší spotřebou stojí přidaný kodek LC3. V obchodech je šest barevných provedení (černé, bílé, červené, modré, růžové, zelené) za cenu 1 499 Kč.
Zdroj: Tisková zpráva
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