Konkurence pro skládačky roste. Xiaomi 18 Fold přichází s netradiční konstrukcí

Zdroj: Xiaomi
Dlouho se mluví o vstupu Applu do segmentu ohebných zařízení a zanedlouho se dočkáme prvotiny, ale mezi tím zde máme Xiaomi 18 Fold, který jsme mohli vidět na veletrhu IFA v Berlíně. Až nyní ale došlo k představení.
Viděli jsme nový ohebný Xiaomi 18 Fold
Třetí v pořadí
První firma, která přinesla tento nový formát na trh, je Huawei. Konkrétně se jednalo o model Huawei Pura X Max. Pak se přidal Samsung se svým Galaxy Fold8 (recenze) a třetí novinkou v tomto segmentu je Xiaomi 18 Fold. Sice by se mohlo zdát, že bude jen dalším modelem, ale ve skutečnosti trochu vyčnívá. Má totiž plnohodnotnou fotografickou výbavu jako Huawei. Nabízí se sestava 200+50+50 MPx, přičemž jeden z nich je periskopický foťák s optickou stabilizací obrazu.
O výkon se stará nový procesor Xring O3, který v nejvyšší konfiguraci má dokonce k dispozici LPDDR6 paměti a UFS 4.1 úložiště. Má tedy ambice na nejvýkonnější stroj, minimálně mezi ohebnými kousky. Xiaomi 18 Fold splňuje certifikaci IP58, takže voda mu nebude vadit, jen je nutné si dávat pozor na prach.
Uvnitř je baterie o kapacitě 6000 mAh. Celkově tak Xiaomi 18 Fold působí jako zvláštní mobil v zavřeném stavu, ale při rozložení jde vlastně o běžný menší tablet. Základní verze má nastavenou cenu přibližně na 34 100 Kč bez daně a dalších poplatků. Jestli se dostane na evropský trh, asi se bude pohybovat kolem 44 300 Kč. Budeme si ale muset počkat, jestli Xiaomi uvolní tento mobil i pro náš trh. Vzhledem k tomu, že byl prezentovaný na veletrhu IFA, je to možné.
Specifikace Xiaomi 18 Fold
- displej:
- vnější – 5,38 palců, AMOLED, rozlišení 1712 x 1168 pixelů, 120 Hz, minimální jas 1 nit, špičkový jas až 4000 nitů
- vnitřní – 7,58 palců, AMOLED, rozlišení 2364 x 1672 pixelů, 120 Hz, minimální jas 1 nit, špičkový jas až 4000 nitů
- Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid
- procesor: Xring O (3nm proces TSMC), CPU: 10jádrový procesor se všemi velkými jádry (takt až 4,35 GHz), GPU: 16jádrový grafický čip G2-Ultra NX, NPU: 4jádrové NPU
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X / LPDDR6
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 4, Super Xiao AI 2.0
- Dual SIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (Leica hlavní, f/1,7, ekvivalent 23 mm, OIS optická stabilizace, ultračistá skleněná čočka, video 8K při 24 fps, 4K při 30/60 fps, zpomalené záběry 1080p/720p až 960 fps, laserové ostření, flicker senzor)
- 50 Mpx (Leica periskopický teleobjektiv, f/2,8, 3,5x optický zoom, 7x optický bezztrátový zoom, OIS)
- 50 Mpx (Leica ultraširokoúhlý, f/2,4)
- přední: 16 Mpx (f/2,2, 90° široký úhel záběru, video 1080p při 30/60 fps, zpomalené video 720p při 120 fps)
- zadní: 200 Mpx (Leica hlavní, f/1,7, ekvivalent 23 mm, OIS optická stabilizace, ultračistá skleněná čočka, video 8K při 24 fps, 4K při 30/60 fps, zpomalené záběry 1080p/720p až 960 fps, laserové ostření, flicker senzor)
- IP58
- boční čtečka otisků prstů
- stereo
- Konektivita: 5G, 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi 7 (Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, 802.11a/b/g, 2,4 GHz / 5 GHz dual-band, MLO, 2×2 MIMO), Bluetooth 6.0 (Dual-Bluetooth, kodeky SBC, AAC, LDAC, LHDC 5,0, LC3), UWB (ultra-wideband), multifunkční NFC, GPS (L1+L5), BeiDou (B1I+B1C+B2a), Galileo (E1+E5a), GLONASS (G1), QZSS (L1+L5), NavIC, infraport, USB-C (USB 3.2 Gen 2 s propustností až 10 Gb/s)
- rozměry a hmotnost:
- rozložený: 117,8 x 163,8 x 5,02 mm
- složený: 117,8 x 83,6 x 10,68 mm
- 219 gramů
- baterie a nabíjení: 6000 mAh, 67W rychlé kabelové nabíjení Xiaomi HyperCharge, 50W rychlé bezdrátové nabíjení Xiaomi HyperCharge
Zdroje: mi.com, mi.com, gizmochina.com
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