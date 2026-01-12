DOOGEE, RugOne a OnePlus míří do prodeje: Novinky v obchodech #3

• 12. 1. 2026#Android #Smartphony

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

DOOGEE Fire 7 Pro 5G

Odolné telefony se vždy snaží nabídnout trochu více, jak ostatně dokazuje DOOGEE Fire 7 Pro 5G se svými LED na zadní straně. Ty mají působit jako velmi silná svítilna.

DOOGEE Fire 7 Pro 5G 32/256GB Silver na Heureka.cz

Screenshot (3) 455x600x

Specifikace DOOGEE Fire 7 Pro 5G

  • displej: 6,6 palců IPS, 90 Hz
  • procesor: MediaTek Dimensity 6300
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 256 GB
  • Operační systém: Android 15
  • Foťáky:
    • zadní: 64 Mpx (AI snímač)
      • 20 Mpx (noční vidění, Sony)
    • přední: 16 Mpx
  • čtečka otisků prstů na boku
  • IP68, IP69K, MIL-STD-810H
  • Konektivita: 5G, Wi-Fi, NFC
  • baterie a nabíjení: 13 000 mAh, rychlé nabíjení

RugOne Xever 7

Nová subznačka RugOne od UleFone se dostává na český trh s modelem Xever 7, který se snaží zaujmout odolností, vyjímatelnou baterií a vylepšenou fotografickou výbavou, přičemž si zachovává nejrůznější certifikace kolem odolnosti.

UleFone RugOne Xever 7 Black na Heureka.cz

e58f7853 2aae 4bd1 b64c 75645efa4484 2000x2000x

Specifikace RugOne Xever 7

  • displej: 6,67 palců AMOLED, 120 Hz, 1080 × 2400 pixelů
  • procesor: MediaTek Dimensity 7025
  • RAM: 12 GB
  • úložiště: 512 GB
  • Operační systém: Android 15
  • Dual SIM: Nano SIM + eSIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, OIS)
      • 64 Mpx (noční vidění, IR)
      • 50 Mpx (ultraširokoúhlý, 117°)
    • přední: 32 Mpx
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 325 gramů
  • baterie a nabíjení: 5 550 mAh (výměnná), vyrovnávací baterie, nabíjecí stanice

OnePlus 15R

Model OnePlus 15R (recenze) se postupně dostává do běžných obchodů v Česku, přičemž svou výbavou může zaujmout, hlavně tedy kapacitou baterie. Řadí se do vyšší střední třídy.

OnePlus 15R 12GB/256GB Charcoal Black na Heureka.cz

213327 7 550x550x

Specifikace OnePlus 15R

  • displej: 6,83 palců, LTPS AMOLED, 2800 × 1272 pixelů, 165 Hz, až 1800 nitů
  • procesor: Snapdragon 8 Gen 5
  • RAM: 12 GB
  • úložiště: 256/512 GB
  • operační systém: OxygenOS 16.0 (Android 16)
  • dual SIM: Dual Nano SIM
  • foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2, 112°)
    • přední: 32 Mpx (f/2.0, AF)
  • stereo
  • IP66/68/69/69K
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 163,41 × 77,04 × 8,30 mm, 214/215 gramů
  • baterie a nabíjení: 7400 mAh, 80W nabíjení

Předpovědi 2026: Apple iFold, chytré brýle, extrémní baterie

