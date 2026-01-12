DOOGEE, RugOne a OnePlus míří do prodeje: Novinky v obchodech #3

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
DOOGEE Fire 7 Pro 5G
Odolné telefony se vždy snaží nabídnout trochu více, jak ostatně dokazuje DOOGEE Fire 7 Pro 5G se svými LED na zadní straně. Ty mají působit jako velmi silná svítilna.
Specifikace DOOGEE Fire 7 Pro 5G
- displej: 6,6 palců IPS, 90 Hz
- procesor: MediaTek Dimensity 6300
- RAM: 8 GB
- úložiště: 256 GB
- Operační systém: Android 15
- Foťáky:
- zadní: 64 Mpx (AI snímač)
- 20 Mpx (noční vidění, Sony)
- přední: 16 Mpx
- čtečka otisků prstů na boku
- IP68, IP69K, MIL-STD-810H
- Konektivita: 5G, Wi-Fi, NFC
- baterie a nabíjení: 13 000 mAh, rychlé nabíjení
RugOne Xever 7
Nová subznačka RugOne od UleFone se dostává na český trh s modelem Xever 7, který se snaží zaujmout odolností, vyjímatelnou baterií a vylepšenou fotografickou výbavou, přičemž si zachovává nejrůznější certifikace kolem odolnosti.
Specifikace RugOne Xever 7
- displej: 6,67 palců AMOLED, 120 Hz, 1080 × 2400 pixelů
- procesor: MediaTek Dimensity 7025
- RAM: 12 GB
- úložiště: 512 GB
- Operační systém: Android 15
- Dual SIM: Nano SIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, OIS)
- 64 Mpx (noční vidění, IR)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, 117°)
- přední: 32 Mpx
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB-C
- rozměry a hmotnost: 325 gramů
- baterie a nabíjení: 5 550 mAh (výměnná), vyrovnávací baterie, nabíjecí stanice
OnePlus 15R
Model OnePlus 15R (recenze) se postupně dostává do běžných obchodů v Česku, přičemž svou výbavou může zaujmout, hlavně tedy kapacitou baterie. Řadí se do vyšší střední třídy.
Specifikace OnePlus 15R
- displej: 6,83 palců, LTPS AMOLED, 2800 × 1272 pixelů, 165 Hz, až 1800 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Gen 5
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB
- operační systém: OxygenOS 16.0 (Android 16)
- dual SIM: Dual Nano SIM
- foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2, 112°)
- přední: 32 Mpx (f/2.0, AF)
- stereo
- IP66/68/69/69K
- čtečka otisků prstů v displeji
- konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 163,41 × 77,04 × 8,30 mm, 214/215 gramů
- baterie a nabíjení: 7400 mAh, 80W nabíjení
