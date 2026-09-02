Google rozšiřuje portfolio o Gemini 3.8 Flash a specializovanou verzi pro kyberbezpečnost

• 2. 9. 2026#AI
Google rozšiřuje portfolio o Gemini 3.8 Flash a specializovanou verzi pro kyberbezpečnost

Zdroj: Dotekomanie.cz

Před necelým měsícem Google představil Gemini 3.7 Flash a rovnou ho zavedl do všech služeb a aplikací. Rozhodně vývojáři nezahálí a přinášejí další verzi, tedy konkrétně dvě – Gemini 3.8 Flash a Gemini 3.8 Flash Cyber.

Gemini 3.8 Flash a Gemini 3.8 Flash Cyber

Jak byste asi čekali, nová verze Gemini 3.8 Flash je lepší v mnoha ohledech než necelý měsíc stará verze Gemini 3.7 Flash. Jak můžete vidět v tabulce níže, překonává v mnoha ohledech i konkurenci v rámci různých testů. Vývojáře nejvíce asi potěší, že s novinkou nenarostla cena a zůstává na stejné hladině. V porovnání s konkurencí je i levnější.

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Zdroj: Google

Google se zaměřil na vyšší autonomii a také bezpečnost. Současně vykazuje vyšší pečlivost, přičemž provádí další kroky v uvažování. Na druhou stranu může ve své preciznější práci využít více tokenů. Dá se tedy říci, že výsledky budou konzistentnější a stabilnější, zejména v oblasti vývoje, modelace a simulace.

Gemini 3.8 Flash Cyber na druhou stranu se zaměřuje na kyberbezpečnost. Například obsahuje autonomní odhalování zranitelností a automatizované opravy. Tato novinka se ale běžných uživatelů jen tak nedotkne.

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Zdroj: Dotekomanie.cz

Flash verze 3.8 je k dispozici pro předplatitele Google AI Pro a Ultra v aplikaci Gemini , režimu AI Mode ve Vyhledávání Google a Gemini v Tabulkách Google. Můžeme navíc potvrdit, že 3.8 nahrazuje 3.7 v Gemini.

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Zdroj: Dotekomanie.cz

Zdroj: Tisková zpráva

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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