Recenze Galaxy Z Fold8 – nový formát, nové problémy?

Galaxy Z Fold8; zdroj: Dotekománie
Samsung letos mění formát a krom dvou klasických skládaček tu máme jednu novou. Tou je Samsung Galaxy Z Fold8. Jakkoliv může tento název evokovat nástupce Galaxy Z Fold7 (recenze), tak tím je letos Galaxy Z Fold8 Ultra. Model bez přídomku Ultra dostal nový širší formát připomínající pas. Jak se tento ohebný mobil používá v praxi? Je tohle konečně ten správný rozměr? A jak celkově obstál Galaxy Z Fold8 v naší recenzi? Pojďme se na to podívat.
Konstrukce
Po více než týdenním testování musím říct, že tohle je za mě ten nejlepší formát skládačky, co jsem zatím používal. Konečně jsme se zbavili zbytečně úzkého vnějšího displeje, na kterém se za mě nedá tak dobře psát a vnitřní panel není čtverec. Koukat na videa na čtverci totiž vskutku není ideální, ve finále máte u širokoúhlého videa menší plochu zobrazení než na běžném telefonu velikosti Ultra nebo Pro Max (tedy necelých sedm palců).
Galaxy Z Fold8 vypadá v zavřeném stavu na první pohled i dotyk jako široký mobil. Ve skutečnosti ale není o moc širší než běžné velké telefony jako Galaxy S26 Ultra. Právě v tomto případě je tloušťka 81,9 mm versus 78,1 mm na S26 Ultra. Fold8 je jen useklý na výšku. To znamená, že se velmi dobře ovládá a není problém dosáhnout na notifikační lištu. Paradoxně je to za mě nejlepší kompaktní mobil za poslední roky ve složeném stavu. Pár lidí v mém okolí mi dokonce říkalo, že by ocenilo takovou velikost i bez skládacího mechanismu.
Co nový displej?
Ostatně 5,5palcový displej opravdu není moc. Poměr stran je zde stanoven na 16:10, což bylo u telefonů kdysi běžné. Dnes jsou ale většinou téměř 2:1. Takovýto poměr stran v roce 2026 má ale i své stinné stránky. Stories, reels a podobný vertikální obsah má černé pruhy po stranách, jelikož je stavěn na běžné telefony. Jako menší neduh také hodnotím méně prostoru pro chat při konverzacích.
Speciálně totiž vestavěná výchozí Samsung klávesnice totiž zabere velkou část obrazovky kvůli numerickému bloku a dalšímu řádku na rychlé akce. Na procházení konverzace a čtení předchozích zpráv při napsání delší zprávy už není prostor. Ukázku můžete vidět níže. Osobně jsem tak vypnul numerický blok a přešel na Gboard, kde je situace lepší.
S takto kompaktním mobilem se pak příjemně fotí. Oblíbil jsem si využívání tlačítka hlasitosti jako spouště fotoaparátu. Díky svému tvaru se mi Fold8 při focení dobře drží. Je to však hranatý čtverec, což některým lidem může vadit. Do ruky by zaoblená konstrukce padla asi o maličko lépe.
Už se pomalu dostáváme dovnitř, ale ještě než Fold8 otevřeme, mám dvě poznámky. Samsung letos vylepšil otvírání. Rám je z vnitřní strany mírně zkosený oproti předchůdci a tak je mnohem snadší novinku otevřít. Chce to samozřejmě trochu zvyku, ale konečně nemám pocit, že mi při otvírání telefon vypadne z ruky.
Na zádech mobilu pak najdeme modul fotoaparátu, který dost výrazně vystupuje z těla. Při položení na stůl se vám tak bude telefon viklat. Po otevření to ale už není tak hrozné. Pouzdro pak tento problém nejspíš vyřeší. Na test jsme ale žádné nedostali, a osobně jsem si užíval telefon bez něj. Je totiž krásně tenký a kompaktní.
Otevření
Pojďme dovnitř. Už samotné otevření je trochu jiné. Víc pruží a při úhlu nad nějakých 110 stupňů už se vám sám dootevře na plných 180 stupňů. To je na jednu stranu fajn, na druhou stranu tu není žádný pootevřený flex režim jako u předchůdců. To mě mrzí, protože právě tady si ho dokážu představit používat možná více než dříve. Přitom paradoxem je, že dražší Fold8 ultra a levnější Flip8 ho stále mají. Technologie displeje Flex Titanium je pak u všech novinek stejná.
Velký pokrok však nastal právě v místě ohybu displeje, předělu nebo chcete-li příkopu. Ten je konečně méně patrný a při používání jsem o něm prakticky nevěděl. Pokud se na něj zaměříte, tak ho najdete vcelku rychle, ale posun vpřed je znatelný.
Pokud bych měl být kritik, neodpustím si zmínku certifikace IP48. Telefon je voděodolný, což značí ta osmička. Měl by tak vydržet až 30 minut do hloubky 1,5 metru. To je úplně v pořádku, nepotěší ale ta čtyřka, která značí ochranu proti pevným částicím. Číslice čtyři zde konkrétně znamená ochranu proti vniknutí předmětů větších než 1 milimetr. Zrnka plážového písku jsou ale jemnější a tak se mohou dostat do zařízení. Na pláž bych tak Fold8 radši stále nebral. Přitom konkurence jako ohebný Magic V6 (recenze) už nabízí IP68.
Máme tu samozřejmě stereo reproduktory, které jsou však umístěny nahoře a dole při otevření v režimu na šířku. To má ale i svoji výhodu, při držení v ruce si je nezakrýváte.
Na test jsme dostali grafitovou barvu, což nabízí nestárnoucí černou v kombinaci s tmavě šedým matným zadním panelem. K dostání je ještě světle fialová, krémově bílá a na obchodě Samsung.cz také pistáciová.
Nabíjení
Bezdrátové nabíjení Qi korejský výrobce neopomněl, ale magnety v těle nemáme. Pro ty si musíte dokoupit kryt s magnetem. Jenže i pokud si jej koupíte, bezdrátové powerbanky vám budou přesahovat z těla zařízení kvůli specifickému tvaru Fold8. Jelikož jsme ale obal neměli k dispozici, nevyzkoušeli jsme to v praxi.
V některých autech jsem pak také narazil na problém, že telefon je moc nízký a je nutné podložit, aby se nabíjel. To je zkrátka daň za atypický formát.
Displej
Samotný zobrazovací panel už jsem načal a jeho příkop, místo ohybu, skutečně není tolik znát na dotek. Potěší také menší odrazivost displeje a vyšší maximální jas. Na přímém slunci tak není čitelnost problém. Do té doby než se tedy telefon zahřeje a sníží maximální jas. To je však problém většiny telefonů, můj iPhone 17 Pro na to trpí v těchto letních dnech snad ještě více.
Přední fotoaparát na vnitřní displeji je umístěn ve třech čtvrtinách šířky, tedy uprostřed jedné poloviny displeje. Při sledování videa na šířku vás neruší, ale při čtení internetu si ho všimněte. Raději bych ho umístil do rohu, jako to dělají ostatní výrobci. Je to ale úplně detail.
Čtečku otisků prstů nenajdeme v displeji, ale na boku. Ta je sice maličká, ale fungovala naprosto spolehlivě a rychle.
Hardware
Uvnitř tepe plnohodnotný čip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, tedy stejný jako právě ve vyšším modelu Fold8 Ultra. Celkem mě překvapilo, že při zátěži je telefon teplý. Je to opravdu cítit, určitě více než u jiných top modelů letošního roku.
Specifikace Galaxy Z Fold8
- displeje:
- 7,6 palce, Dynamic AMOLED 2X, 1~120 Hz
- 5,5 palce, Dynamic AMOLED 2X, 21:9, 1~120 Hz
- procesor: Snapdragon 8 Gen5 for Galaxy
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
- Android 17 + One UI
- eSIM
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS, f1,7
- 50 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 2x 10 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS, f1,7
- IP48
- čtečka otisků prstů na straně
- 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4
- rozměry:
- složený: 82,2 x 123,9 x 9,8 mm
- rozložený: 161,4 x 123,9 x 4,9 mm
- 201 gramů
- baterie: 4800 mAh SiC + 45W USB-C, bezdrátové nabíjení
Software
Samsung slibuje softwarovou podporu až do 31. července 2033. To je za 7 let, a tady si myslím, že už není potřeba ani více. Ono i po těch sedmi letech bude telefon fungovat ještě pár let. A je také otázka, jak v té době bude vypadat předěl displeje. Typické odchlípnutí fólie by se ale tady už stát nemělo.
Výdrž baterie
Je to překvapující, ale Samsung po letech ignorování konečně nasadil novou křemíkovo-uhlíkovou technologii baterií, kterou čínští výrobci používají již delší dobu. Nečekejte ale hned zásadní nárůst kapacity. U této technologie vždy záleží na tom, jaká bude příměs křemíku v baterii. Někteří čínští výrobci mají již až 25 procent příměsi, běžnější jsou ale nižší hodnoty (vyšší desítky). Přesnou specifikaci baterie Fold8 neznáme.
Spolu s novou baterií u Fold8 ale poklesla také její životnost. Na štítkách EU najdeme nyní hodnotu 1200 cyklů než klesne maximální kapacita baterie na 80 procent. Fold7 a dřívější Samsung telefony tam přitom měly 2000 cyklů.
Čím více křemíku, tím vyšší kapacita, ale je složitější zabránit nestabilitě způsobené expanzí křemíku během nabíjení, takže výrobci musí hledat pravou rovnováhu mezi kapacitou a životností.
A jak je výdrž v praxi? Během testování jsem neměl problém vybít Fold8 za jeden den, s tím, že mi zbyla ještě malá rezerva. Při používání celý den na přímém letním slunci na dovolené v Polsku jsem dokázal mít v 23h večer jen 15 procent baterie, jak lze vidět níže na obrázku. Běžnější dny jsem končil ale i se 40 procenty kapacity.
Fotoaparát
Na zádech najdeme pouze dva fotoaparáty. Máme tu hlavní 50Mpx snímač shodný s tím z Flip8 nebo základní S26, což je trochu škoda. Mnohem raději bych v telefonu s cenovkou kolem padesáti tisíc viděl 200Mpx čip z Ultra modelu. Ten samý měl přitom třeba i S25 Edge. Alespoň, že ultra širokoúhlý snímač je právě z S26 Ultra.
V realitě mi osobně velmi chybí teleobjektiv. Maximální digitální přiblížení zde činí pouze 10x a to je u takto drahého telefonu za mě prostě málo. A výsledné snímky při digitálním přiblížení nejsou moc dobré, už při 4x vidím celkem znatelnou ztrátu kvality.
Výsledné snímky pokud nezoomujete jsou však vydařené.
Další snímky z Polska
Video nahrává telefon ve velmi dobré kvalitě a to i ve 4K 60 fps. K dispozici je i záznam do 8K. Přepínání mezi objektivy na iPhone ale stále nemá, je sice plynulé, ale stále mi přijde jako takové příliš rychlé škubnutí.
Zhodnocení Galaxy Z Fold8
Galaxy Z Fold8 je trefa do černého. Nic ale není dokonalé, a přestože je mi nový formát velmi sympatický, má stále své mouchy. Občas mi přijde displej až moc nízký a nevidíte tak tolik konverzace na obrazovce při výchozím nastavení. Na vertikální videa to také není ono, což má ale i svoji výhodu. Odrazuje vás to od tzv. doomscrollingu. Nepotěší také nižší odolnost vůči prachu a písku nebo absence teleobjektivu.
Pokud rádi fotíte s přiblížením, raději bych volil jiný mobil. Cenovka je také vyšší, na druhou stranu jsme se těsně vešli do padesáti tisíc a s výkupními bonusy lze mít Fold8 i o deset tisíc levněji. Je to stále hodně peněz, ale v dnešní době zdražující elektroniky jsem vlastně čekal možná ještě větší pálku. Za to za vyšší paměťové verze si připlatíte.
Pochválit musím konečně méně patrný předěl displeje a celkově vylepšení zobrazovacího panelu. Potěší křemíkovo-uhlíková baterie, která má v telefonech Samsung premiéru. Z mé zkušenosti dokážete Fold8 vybít za den s rezervou, ale zvládne i dva nenáročné dny. Výkonu je dostatek, jen se připravte na teplejší záda.
A co konkurence? Pokud bychom se podívali na stejný formát, tak na našem trhu v tuto chvíli prakticky neexistuje. Když se zaměříme na všechny skládačky typu Fold většinou téměř se čtvercovým vnitřním displejem, máme tu Fold8 Ultra s tenčím tělem a teleobjektivem. Ten je ale také dražší. Pak se tu nabízí Honor Magic V6 s větší baterií, lepší odolností a také teleobjektivem. A to samé lze říci o Motorole Razr Fold. Oba tyto modely jiných značek ale nemají tak pokročilý displej s menším předělem. A za to mají podporu stylusu.
Přesto vše ve mně zanechal nový Fold8 příjemné dojmy. Je to prostě sympaťák do ruky, který se skvěle používá.
Klady
- Skvělý nový formát vnějšího displeje, který se dobře ovládá jednou rukou
- Méně patrný předěl (příkop) na vnitřním displeji
- Kompaktní rozměry a tenké tělo
- Vylepšený mechanismus otevírání
- Solidní výdrž baterie díky nové křemíkovo-uhlíkové technologii
Zápory
- Absence teleobjektivu, pouze průměrné výsledky při digitálním zoomu
- Nižší odolnost proti prachu (IP48) ve srovnání s konkurencí
- Problémy s kompatibilitou bezdrátového nabíjení kvůli atypickému tvaru
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