Velké slevy na Alza.cz: Výrazně zlevňují špičkové smartphony, chytré hodinky i nabíjecí příslušenství

Aktuální vlna slevových akcí na Alza.cz přináší citelné cenové propady napříč populární spotřební elektronikou. Výrazně ušetřit lze při pořízení moderních mobilních telefonů, pokročilé nositelné elektroniky, tabletů i výkonného příslušenství pro napájení na cestách i v kanceláři. Níže přinášíme přehledný výběr nejzajímavějších zlevněných produktů rozdělených do jednotlivých kategorií.
Chytré telefony
Segment mobilních telefonů nabízí atraktivní slevy na prémiové i vyšší střední třídy. Ve výběru nechybí zástupci vlajkových řad Samsung Galaxy, stylové skládačky ani designové a fotograficky zaměřené modely značek OPPO, POCO a TCL s inovativními displeji.
- OPPO Reno16 FS 5G 8GB/512GB Pop White (-29 %)
- OPPO Reno16 Pro 5G 12GB/512GB Pop White (-27 %)
- TCL NXTPAPER 60 ULTRA 5G 12GB/256GB Lunar White (-25 %)
- Samsung Galaxy S25 FE 8GB/128GB White (-20 %)
- Samsung Galaxy A37 5G 6GB/128GB Graygreen (-20 %)
- Samsung Galaxy S25 Edge 12GB/256GB Titanium Silver (-16 %)
- Samsung Galaxy Z Flip8 12GB/512GB Graphite (-15 %)
- Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB/512GB Titanium Jetblack (-15 %)
- POCO F9 Ultra 16GB/512GB Red (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Chytré hodinky a fitness náramky
Kategorie nositelné elektroniky potěší jak náročné outdoorové a taktické sportovce hledající nekompromisní modely Garmin, tak uživatele preferující elegantní městský styl či dostupné chytré hodinky s dlouhou výdrží na jedno nabití.
- Garmin Tactix 7 (-40 %)
- WOWME Prisma+ GPS (50mm) Kosmicky šedé (-30 %)
- WOWME Prisma+ GPS (44mm) Hvězdně stříbrné (-30 %)
- Huawei Watch GT Runner 2 NFC Midnight Black (-28 %)
- Niceboy WATCH 5 Pro (-25 %)
- Niceboy WATCH 5 Lite Grey (-25 %)
- Huawei Watch Fit 5 Pro NFC Bílé (-20 %)
- Garmin Fenix E 47mm Stainless Steel/Graphite Band (-20 %)
- CARNEO GuardKid+ 4G Buddy black (-20 %)
- CARNEO GTR Falcon HR+ black (-20 %)
- Huawei Band 11 Black (-15 %)
- Garmin Fenix 8 47mm AMOLED Sapphire/Carbon Grey (-11 %)
- Honor Watch 6 Shadow Black (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Tablety
Pro práci, studium i multimediální zábavu přináší cenové zvýhodnění tablety různých úhlopříček a hardwarových konfigurací, od kompaktních modelů až po zařízení s vysokým výkonem a kvalitními panely pro sledování obsahu.
- OnePlus Pad 4 WiFi 12GB/256GB Sage Mist (-10 %)
- Teclast P50T KIT 3GB/128GB Gray (-10 %)
- Acer Iconia A11 (A11-21MN-A2K0) (-10 %)
- Acer Iconia X12 (X12-21M-869N) (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Nabíječky a powerbanky
Spolehlivé napájení je základem pro bezproblémové fungování veškeré elektroniky. Slevová nabídka zahrnuje univerzální síťové adaptéry, skládací magnetické stojánky i velkokapacitní powerbanky s podporou rychlého protokolu Power Delivery.
- Adaptér pevný 12V + 2x USB 2400mA SELECT (-34 %)
- Swissten Voltbox MagGO 10000 mAh s integrovanými kabely + MagSafe + Apple Watch (-34 %)
- Kuxiu X40Q Qi2 Certified 3-in-1 MagSafe Foldable Charging Stand – Gray (-33 %)
- AlzaPower Ultimate X500 67W Černá (-31 %)
- Swissten Power Line 60000 mAh 65W Power Delivery (-22 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Mezi zlevněným sortimentem se objevují také prémiová audio technika a zařízení pro pohodlné čtení digitálních knih. Špičková bezdrátová sluchátka Sonos Ace Black s pokročilým aktivním potlačením hluku pořídíte se slevou (-36 %) na Alza.cz. Příznivce elektronického čtení zaujme kompaktní čtečka knih ONYX BOOX GO 6 (Gen 2) Plum disponující kvalitním E-Ink displejem a slevou (-10 %) dostupná přímo v nabídce e-shopu.
Kompletní nabídku tisíců zlevněných položek z oblasti elektroniky a technologických doplňků naleznete přímo na stránkách Alza.cz. Využijte nejvýhodnější nákup u jedničky na trhu s rychlým doručením a širokým zázemím výdejních míst.
Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?
Komentáře