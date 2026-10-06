Velké slevy na Alza.cz: Výrazně zlevňují špičkové smartphony, chytré hodinky i nabíjecí příslušenství KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 6. 10. 2026 • 3 minuty čtení#Příslušenství #Smartphony
3 minuty čtení#Příslušenství #Smartphony
Velké slevy na Alza.cz: Výrazně zlevňují špičkové smartphony, chytré hodinky i nabíjecí příslušenství

Aktuální vlna slevových akcí na Alza.cz přináší citelné cenové propady napříč populární spotřební elektronikou. Výrazně ušetřit lze při pořízení moderních mobilních telefonů, pokročilé nositelné elektroniky, tabletů i výkonného příslušenství pro napájení na cestách i v kanceláři. Níže přinášíme přehledný výběr nejzajímavějších zlevněných produktů rozdělených do jednotlivých kategorií.

Chytré telefony

Segment mobilních telefonů nabízí atraktivní slevy na prémiové i vyšší střední třídy. Ve výběru nechybí zástupci vlajkových řad Samsung Galaxy, stylové skládačky ani designové a fotograficky zaměřené modely značek OPPO, POCO a TCL s inovativními displeji.

Chytré hodinky a fitness náramky

Kategorie nositelné elektroniky potěší jak náročné outdoorové a taktické sportovce hledající nekompromisní modely Garmin, tak uživatele preferující elegantní městský styl či dostupné chytré hodinky s dlouhou výdrží na jedno nabití.

Tablety

Pro práci, studium i multimediální zábavu přináší cenové zvýhodnění tablety různých úhlopříček a hardwarových konfigurací, od kompaktních modelů až po zařízení s vysokým výkonem a kvalitními panely pro sledování obsahu.

Nabíječky a powerbanky

Spolehlivé napájení je základem pro bezproblémové fungování veškeré elektroniky. Slevová nabídka zahrnuje univerzální síťové adaptéry, skládací magnetické stojánky i velkokapacitní powerbanky s podporou rychlého protokolu Power Delivery.

Další zajímavé výběry

Mezi zlevněným sortimentem se objevují také prémiová audio technika a zařízení pro pohodlné čtení digitálních knih. Špičková bezdrátová sluchátka Sonos Ace Black s pokročilým aktivním potlačením hluku pořídíte se slevou (-36 %) na Alza.cz. Příznivce elektronického čtení zaujme kompaktní čtečka knih ONYX BOOX GO 6 (Gen 2) Plum disponující kvalitním E-Ink displejem a slevou (-10 %) dostupná přímo v nabídce e-shopu.

Kompletní nabídku tisíců zlevněných položek z oblasti elektroniky a technologických doplňků naleznete přímo na stránkách Alza.cz. Využijte nejvýhodnější nákup u jedničky na trhu s rychlým doručením a širokým zázemím výdejních míst.

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