Případ podzimu se otevírá: DevFest.cz 2026 přináší do Uhelného Mlýna světové řečníky a film-noir záhadu

Ve zkratce:
- Jedenáctý ročník konference DevFest.cz se uskuteční 30. října 2026 v libčickém Uhelném mlýně v duchu film-noir detektivky.
- Vstupenky lze do konce září zakoupit za 2999 Kč, poté cena vzroste na 3599 Kč.
- Čtenáři Dotekománie mohou využít slevový kód DOTEKOMANIE30 pro získání 30% slevy na nákup vstupenky.
Ve stínech industriálního Uhelného mlýna v Libčicích nad Vltavou se schyluje k události, která nenechá klidnými žádné nadšence do technologií. Již jedenáctý ročník komunitní konference DevFest.cz otevře své brány 30. října 2026. 2 podia, 22 přednášek a 25 speakerů. Letošní ročník ale nebude jen o kódu a inovacích – ponese se v temném, podmanivém duchu film-noir detektivky. Kdo si nechá tento případ ujít, přijde o technologickou událost roku.
Konference, u které nesmíte chybět
DevFest.cz si drží pověst akce, na kterou se nezapomíná, a letošní ročník posouvá laťku ještě výš. Do Česka míří ti nejlepší speakeři z celého světa, kteří přivezou opravdu kvalitní talky a know-how. Ze Švédska dorazí slavný Kubernetes podcaster Abdel Sghiouar z Googlu, z Finska přicestuje expert na Flutter a miláček publika Cagatay Ulusoy z Woltu anebo třeba z Británie Roushanak Rahmat, doktorka AI, vynálezkyně patentů a oceňovaná žena v IT. Nejde ale jen o strohé přednášky. Akce je pověstná svou festivalovou částí, kde nebude chybět výběrová káva černá jako noc, výborné jídlo a osvěžující pivo pro ty, kteří po náročném pátrání v IT světě potřebují zchladit hlavu. Pokud existuje jedna akce, na které letos na podzim musíte být, je to právě tato.
Silný spojenec na scéně
Při řešení takto velkého případu je potřeba mít krytá záda. Největším podporovatelem a hlavním partnerem celého eventu se stala Česká spořitelna. Ta nejenže v Uhelném mlýně rozbalí svůj vlastní unikátní stánek, ale jako hlavní sponzor zaštítí i večerní afterparty. Právě tam se budou moci všichni detektivové po úspěšném vyřešení případu náležitě odměnit a spláchnout prach z celodenního vyšetřování.
Případ pro každého účastníka
Už dříve unikly na světlo první stopy, ale nyní je to oficiální. Celou konferenci bude provázet interaktivní hra zasazená do atmosféry klasických drsných detektivek. Návštěvníci se z pasivních posluchačů promění ve vyšetřovatele. Přímo na místě činu budou odhalovat profily podezřelých, hledat ukrytá vodítka a sbírat stopy. Na konci dne pak musí vynést rozsudek a ukázat prstem na pravého viníka.
Hodiny tikají: Lístky za současnou cenu jen do konce září
Do vypuknutí akce zbývají necelé dva měsíce a čas je neúprosný. Vstupenky za současnou cenu 2999 Kč mizí rychle a k dispozici budou pouze do konce září. S úderem půlnoci na přelomu měsíce dojde k jejich zdražení na 3599 Kč. Kdo chce být u toho a zajistit si místo na místě činu včas, nesmí s nákupem váhat.
Sleva pro čtenáře Dotekománie
Na závěr si organizátoři připravili malý dárek pro nejrychlejší čtenáře Dotekománie. Prvních 5 nejrychlejších čtenářů, kteří při nákupu lístků zadají slevový kód DOTEKOMANIE30, získá 30% slevu na nákup jednoho lístku za současnou cenu. Kód sice platí až do konce září, ale otálet se nevyplácí, tak si pospěšte.
Další stopy k případu a prodej vstupenek naleznete na oficiálním webu konference.
Shrnutí případu
- Termín: 30. října 2026
- Místo: Uhelný Mlýn, Libčice nad Vltavou
- Vstupenky: https://devfest.cz/#tickets
- Program: https://devfest.cz/sessions
O DevFest.cz: DevFest.cz 2026 je jedenáctým plnohodnotným ročníkem komunitní konference, pořádané dobrovolníky z komunity GUG.cz.
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