OpenAI uvádí model ChatGPT Images 2.5, sází na přesnější úpravy a práci s předlohou

• 10. 9. 2026#AI
OpenAI uvádí model ChatGPT Images 2.5, sází na přesnější úpravy a práci s předlohou

Zdroj: OpenAI

OpenAI nasadilo před nějakou dobou značně vylepšený model pro generování obrázkům. Z vlastní zkušenosti můžeme říci, že je lepší než od Googlu. Nyní asi OpenAI se o trochu více vzdálí Gemini s novým modelem ChatGPT Images 2.5.

ChatGPT Images 2.5

Nový model dostal několik vylepšení, ale v první řadě společnost hlavně zmiňuje větší věrnost referenčním obrázků. Tedy že nahrajete svou vlastní fotku a samotný výsledek se více drží základu. Díky tomu můžete například vyladit staré fotky, upravit je trochu lépe a hlavně věrohodnotněji.

baby portrait before baby portrait after

Zdroj: OpenAI

Aby toho nebylo málo, tak se nabízí i šablony, aby služba pomohla v ChatGPT s prvními návrhy. Nabízí se například letáky, fotky produktů, atd. To vše je podpořeno o přesnější editace, tedy formou textového zadávání. Navíc ChatGPT Images 2.5 lépe zvládá vícevrstvou úpravu, kde je konzistentnější. Díky tomu by při každé úpravě nemělo docházet k deformaci existujících prvků a částí, které nechcete měnit.

Bonusem navíc je větší výběr ze stylů, ale to nejpodstatnější je nástroj Sketch. Ten je podobný novince Google Pics, ale v trochu jiné podobě. V nástroji Sketch si jednoduše něco nakreslíte a pak zadáte příkaz, co se s tím má stát. Pokud tedy generujete něco nového a nechcete to dlouze popisovat, můžete to nakreslit, aspoň přibližně.

Novinka je již nyní dostupná v ChatGPT, ChatGPT Work a Codex. Současně došlo k uvolnění pro vývojáře, kteří mají k dispozici dvě verze: GPT‑Image‑2.5 Sunburst a GPT‑Image‑2.5 Flare.

Zdroje: openai.com, androidheadlines.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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