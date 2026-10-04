Alza spouští vlnu podzimních slev na notebooky, PC i monitory KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 4. 10. 2026 • 3 minuty čtení#Ostatní
3 minuty čtení#Ostatní
Alza spouští vlnu podzimních slev na notebooky, PC i monitory

S příchodem podzimních nabídek přináší internetový obchod Alza.cz rozsáhlou vlnu cenových zvýhodnění na výpočetní techniku a kancelářské i herní periferie. Slevy pokrývají pestré spektrum hardwaru od přenosných počítačů pro studenty a profesionály přes kompaktní stolní řešení typu All-in-One až po špičkové herní a pracovní monitory s rychlými panely.

Notebooky pro práci, studium i hraní

Přenosné počítače tvoří základ každodenní produktivity i zábavy na cestách. Aktuální zvýhodnění zahrnují jak dostupné modely určené pro běžnou kancelářskou činnost, tak výkonné herní sestavy připravené na náročné grafické operace a moderní herní tituly.

Kancelářské stolní počítače a stanice

Klasické počítačové sestavy a pracovní stanice nabízejí spolehlivou platformu pro dlouhodobé firemní i domácí nasazení s možností budoucího rozšíření. V nabídce se objevují kompaktní minipočítače i robustní tower modely pro seriózní výpočetní úlohy.

Integrované All-in-One počítače

Koncept počítače zabudovaného přímo v těle monitoru šetří místo na pracovním stole a minimalizuje kabeláž. Elegantní řešení All-in-One představuje ideální volbu pro recepce, zákaznická centra i čistě uspořádané domácí kanceláře.

Kancelářské a herní monitory

Kvalitní zobrazovací plocha je stěžejní pro pohodlí při dlouhé práci s textem, grafikou i při dynamickém hraní. Zvýhodněné modely zahrnují ergonomické displeje s bohatou konektivitou i rychlé herní panely s vysokou obnovovací frekvencí a věrným podáním barev.

Kompletní nabídku zlevněné techniky a další akční zboží je možné prozkoumat přímo na stránkách obchodu Alza.cz, který dlouhodobě garantuje rychlé doručení do AlzaBoxů a širokou skladovou dostupnost.

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