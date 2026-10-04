Alza spouští vlnu podzimních slev na notebooky, PC i monitory

S příchodem podzimních nabídek přináší internetový obchod Alza.cz rozsáhlou vlnu cenových zvýhodnění na výpočetní techniku a kancelářské i herní periferie. Slevy pokrývají pestré spektrum hardwaru od přenosných počítačů pro studenty a profesionály přes kompaktní stolní řešení typu All-in-One až po špičkové herní a pracovní monitory s rychlými panely.
Notebooky pro práci, studium i hraní
Přenosné počítače tvoří základ každodenní produktivity i zábavy na cestách. Aktuální zvýhodnění zahrnují jak dostupné modely určené pro běžnou kancelářskou činnost, tak výkonné herní sestavy připravené na náročné grafické operace a moderní herní tituly.
- HP 200 G2i Iron Gray (bez adaptéru) (-43 %)
- HP 200 G2i Iron Gray (bez adaptéru) (-37 %)
- ASUS Vivobook 16 M1607GA-MB015WZ Cool Silver (bez adaptéru) (-32 %)
- VICTUS by HP 15-fa2900ncx Performance Blue (bez adaptéru) (-28 %)
- Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL Arctic Grey (-28 %)
- ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9143Z Jaeger Gray (bez adaptéru) (-28 %)
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Kancelářské stolní počítače a stanice
Klasické počítačové sestavy a pracovní stanice nabízejí spolehlivou platformu pro dlouhodobé firemní i domácí nasazení s možností budoucího rozšíření. V nabídce se objevují kompaktní minipočítače i robustní tower modely pro seriózní výpočetní úlohy.
- QOOBE II i3-1215U (8+256GB) (-23 %)
- QOOBE II i5-12450H (8+512GB) (-17 %)
- Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 (-16 %)
- HP ProDesk 2 G1a E AI (-15 %)
- HP ProDesk 2 G1i E (-13 %)
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Integrované All-in-One počítače
Koncept počítače zabudovaného přímo v těle monitoru šetří místo na pracovním stole a minimalizuje kabeláž. Elegantní řešení All-in-One představuje ideální volbu pro recepce, zákaznická centra i čistě uspořádané domácí kanceláře.
- ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WVARK-BPC026XA Black (-22 %)
- ASUS ExpertCenter E3 E3402WVAK-BPC042XA Black (-21 %)
- ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WVARK-BPC029XA Black (-20 %)
- MSI PRO AP222T 14MA-649EU (-20 %)
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Kancelářské a herní monitory
Kvalitní zobrazovací plocha je stěžejní pro pohodlí při dlouhé práci s textem, grafikou i při dynamickém hraní. Zvýhodněné modely zahrnují ergonomické displeje s bohatou konektivitou i rychlé herní panely s vysokou obnovovací frekvencí a věrným podáním barev.
- 27″ Acer Nitro XV270F5b (-37 %)
- 23.8″ Acer B248YGbemiqprcuzx (-20 %)
- 27″ GIGABYTE MO27Q2A (-18 %)
- 26.5″ Acer CE270UXwmiipprx (-16 %)
- 27″ GIGABYTE MO27U2 (-16 %)
- 27″ HP 727pk (-15 %)
- 27″ LG 27U411B-B (-10 %)
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Kompletní nabídku zlevněné techniky a další akční zboží je možné prozkoumat přímo na stránkách obchodu Alza.cz, který dlouhodobě garantuje rychlé doručení do AlzaBoxů a širokou skladovou dostupnost.
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