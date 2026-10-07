Google vylepšuje lokátory pro Android, přichází podpora NFC

Jakub Jan Ondráček • 7. 10. 2026#Aktualizace #Android
Google vylepšuje lokátory pro Android, přichází podpora NFC

Pátrací centrum, zdroj: Blog Google

Našli jste na ulici cizí klíče s bluetooth lokátorem a chcete zjistit, komu patří? Postačí k nim přiblížit telefon. Google do své sítě Find Hub (Pátrací centrum) přidává podporu NFC.

NFC místo speciálních režimů

Google Find Hub či česky Pátrací centrum je aplikace, respektive síť od Googlu, která uživatelům pomáhá hledat ztracená zařízení od telefonů po sluchátka, či k tomu přímo určené bluetooth lokátory. Doposud, pokud jste našli cizí lokátor, bylo ho potřeba přepnout do speciálního režimu k tomu, abyste zjistili, kdo je jeho majitel. Jenže tento proces se u každé značky liší a právě zde přichází na řadu nové vylepšení od Googlu.

Díky podpoře NFC bude stačit k nalezenému lokátoru přiložit telefon a hned uvidíte jeho informace a nastavení. To celé však za předpokladu, že tento lokátor disponuje NFC čipem. Problémem je však fakt, že většina současných nejpoužívanějších lokátorů touto technologií nedisponuje. Když už ale technologický gigant podporu přidává, dá se předpokládat, že se počet lokátorů s NFC brzy zvýší.

motorola moto tag 2 3

Motorola Moto Tag, ilustrační, zdroj: Motorola

Druhou novinkou je pak jednodušší nastavení lokátoru. Zatímco dříve ho bylo potřeba donastavit přímo v aplikaci Pátrací centrum, nově půjde zařízení přejmenovat, zařadit do kategorie a zapnout upozornění na jeho zapomenutí hned při prvním spárování.

Zdroje: androidauthority.com, 9to5google.com

Dnešní čtenářská akce
Dotekománie Premium
Dotekománie Získejte Dotekománie Premium
Čtěte náš magazín zcela bez reklam, odemkněte prémiové funkce a podpořte nezávislou českou novinařinu.

Zdražování! Konec nudných telefonů? 🤯 Velký update pro Apple Zdraví a AI do každé domácnosti 🤖

Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?

Načítání ankety...

Profilovka

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

Nahlásit chybu v článku
Našli jste v textu překlep nebo věcnou chybu? Dejte nám vědět.
reklama
NejPripojeni

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim