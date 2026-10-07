Google vylepšuje lokátory pro Android, přichází podpora NFC

Pátrací centrum, zdroj: Blog Google
Našli jste na ulici cizí klíče s bluetooth lokátorem a chcete zjistit, komu patří? Postačí k nim přiblížit telefon. Google do své sítě Find Hub (Pátrací centrum) přidává podporu NFC.
NFC místo speciálních režimů
Google Find Hub či česky Pátrací centrum je aplikace, respektive síť od Googlu, která uživatelům pomáhá hledat ztracená zařízení od telefonů po sluchátka, či k tomu přímo určené bluetooth lokátory. Doposud, pokud jste našli cizí lokátor, bylo ho potřeba přepnout do speciálního režimu k tomu, abyste zjistili, kdo je jeho majitel. Jenže tento proces se u každé značky liší a právě zde přichází na řadu nové vylepšení od Googlu.
Díky podpoře NFC bude stačit k nalezenému lokátoru přiložit telefon a hned uvidíte jeho informace a nastavení. To celé však za předpokladu, že tento lokátor disponuje NFC čipem. Problémem je však fakt, že většina současných nejpoužívanějších lokátorů touto technologií nedisponuje. Když už ale technologický gigant podporu přidává, dá se předpokládat, že se počet lokátorů s NFC brzy zvýší.
Druhou novinkou je pak jednodušší nastavení lokátoru. Zatímco dříve ho bylo potřeba donastavit přímo v aplikaci Pátrací centrum, nově půjde zařízení přejmenovat, zařadit do kategorie a zapnout upozornění na jeho zapomenutí hned při prvním spárování.
Zdroje: androidauthority.com, 9to5google.com
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