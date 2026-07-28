WhatsApp vylepšuje hovory: Webová podpora, přesměrování a nová čekárna

Zdroj: Dotekomanie
Není to tak dávno, co jsme se dočkali několika novinek u WhatsApp, a to dokonce i v podobě lepší podpory PDF ve webovém rozhraní. Většinou si musíme počkat na další várku novinek, ale máme zde podstatné vylepšení kolem hovorů, tedy i video hovorů.
WhatsApp přináší vylepšení pro iPad, auta i práci s PDF
Na webu, i s přesměrováním
Vývojáři WhatsApp platformy pořádně zapracovali na hovorech. V první řadě přináší jejich podporu přímo do webové verze, včetně tedy i video hovorů. Samozřejmě se nezapomnělo na bezpečnost, i zde je vše opatřeno koncovým šifrováním. K tomu navíc byla přidána funkce přesměrování, což znamená, že pokud začnete hovor na mobilu, můžete ji následně jednoduše přesměrovat na jiné své zařízení, i na web. Funguje to všemi směry.
Další užitečnou novinkou je Čekárna. Před zahájením hovoru a sdílením odkazu na něj můžete aktivovat funkci Před připojením vyžadovat schválení. Případný účastník se dostane do Čekárny a pak až po vašem schválení se může připojit k hovoru.
Zapracovalo se i na technologii kolem hovorů. Byla přidána technologie QuickHD, která zlepšuje kvalitu videa ještě na začátku hovoru, takže nemusíte čekat. Poslední vylepšení přidává potlačení šumu na pozadí. Nejde ale o aktivní funkci v základu. Musíte ji aktivovat v nastavení hovoru.
Zdroj: Tisková zpráva
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